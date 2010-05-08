Ключ к действительно хорошей пицце – это, конечно, хрустящая тонкая основа. Тем более, что тесто для нее готовится в течение нескольких минут и не требуется времени, пока оно поднимется. Много рецептов приготовления пиццы перепробовала и наконец нашла свой простой рецепт: рецепт домашней пиццы на тонком тесте.
Для основы диаметром 40 см потребуется:
125 мл воды,
5 г сухих дрожжей,
муки сколько возьмет тесто, соль,
1 ст. л. растительного масла.
Смешайте теплую воду, соль, масло и дрожжи и дайте дрожжам распуститься. Замесите тесто до состояния, в котором оно легко раскатывается.
Сформируйте тонкий слой теста и переложите его на смазанный растительным маслом противень. Чтобы тесто не порвалось при переноске, можно использовать скалку.
Для начинки пиццы на тонком тесте понадобится:
большая луковица и морковь,
50 г колбасы,
5 средних шампиньонов,
125 г твердого сыра,
помидор, майонез и кетчуп.
Лук порежьте кольцами и пассируйте с тертой морковью до размягчения. Колбасу, отваренные шампиньоны и помидор нарежьте кольцами.
Нанесите на основу соус из равных частей майонеза и кетчупа и тертый сыр.
Далее равномерно распределите пассированный лук и морковь, колбасу, грибы, помидоры.
Поставьте в разогретую до 250 С духовку. Пицца будет готова, когда основа снизу зарумянится и станет хрустящей.