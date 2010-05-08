Ключ к действительно хорошей пицце – это, конечно, хрустящая тонкая основа. Тем более, что тесто для нее готовится в течение нескольких минут и не требуется времени, пока оно поднимется . Много рецептов приготовления пиццы перепробовала и наконец нашла свой простой рецепт: рецепт домашней пиццы на тонком тесте.