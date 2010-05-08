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Создан: 08.05.2010
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Как в лучшей пиццерии: очень быстрая пицца на очень тонком тесте

Суббота, 03 Июня 2023 г. 05:19 + в цитатник

 

pizza (60x41, 91Kb)Ключ к действительно хорошей пицце – это, конечно, хрустящая тонкая основа. Тем более, что тесто для нее готовится в течение нескольких минут и не требуется времени, пока оно поднимется. Много рецептов приготовления пиццы перепробовала и наконец нашла свой простой рецепт: рецепт домашней пиццы на тонком тесте. 

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Для основы диаметром 40 см потребуется:

125 мл воды,

5 г сухих дрожжей,

муки сколько возьмет тесто, соль,

1 ст. л. растительного масла.

 

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Смешайте теплую воду, соль, масло и дрожжи и дайте дрожжам распуститься. Замесите тесто до состояния, в котором оно легко раскатывается.



Сформируйте тонкий слой теста и переложите его на смазанный растительным маслом противень. Чтобы тесто не порвалось при переноске, можно использовать скалку.

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01bf1e2a5e254d45436d6fb0455f83ca (130x130, 7Kb)Для начинки пиццы на тонком тесте понадобится:

большая луковица и морковь,

50 г колбасы,

5 средних шампиньонов,

125 г твердого сыра,

помидор, майонез и кетчуп.

Лук порежьте кольцами и пассируйте с тертой морковью до размягчения. Колбасу, отваренные шампиньоны и помидор нарежьте кольцами.

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Нанесите на основу соус из равных частей майонеза и кетчупа и тертый сыр.

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Далее равномерно распределите пассированный лук и морковь, колбасу, грибы, помидоры.

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Поставьте в разогретую до 250 С духовку. Пицца будет готова, когда основа снизу зарумянится и станет хрустящей.



Тонкая итальянская пицца готова!



Автор: Asturias для LadyDiary.ru

Рубрики:  пиццерия на дому
Метки:  

Процитировано 17 раз
Понравилось: 13 пользователям
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Валентина-л-1   обратиться по имени Суббота, 03 Июня 2023 г. 05:51 (ссылка)
Спасибо.
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Алла_Студентова   обратиться по имени Суббота, 03 Июня 2023 г. 15:14 (ссылка)
Спасибо большое,дорогая!
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