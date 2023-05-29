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галина5819
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Создан: 08.05.2010
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Чебуреки на кефире с картошечкой и сыром: вкусно, но вредно

Понедельник, 29 Мая 2023 г. 05:15 + в цитатник

Попробуй, побалуй себя! Самые вкусные и необычные чебуреки.  Давайте позволим себе вкусное, но вредное блюдо. А что? Нельзя же все время есть только полезное.  Не все же есть только правильные и полезные блюда, иногда хочется чего-то вкусного, что совсем не отнести в категорию полезного и диетического.

Кстати, чебуреки могут быть очень даже изысканными. Конечно, я не предлагаю рецепт чебуреков с фуа-гра и черными трюфелями, но с картофелем и сыром они не менее аппетитны.
 

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stick37 (14x14, 0Kb)для теста:



1 яйцо

150 мл. кефира + 1 ст.л.сметаны

50 гр.сливочного масла (растопить)

0,5 ч.л.соли

450 гр.муки

stick37 (14x14, 0Kb)для начинки:



1 кг картофеля

100-150 гр любого твердого сыра

                                                                               1 пучок укропа, соль перец                                                                                                                                                                                                                                         

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Для теста.

Растопи сливочное масло. Смешай все ингредиенты кроме муки, хорошо перемешай, постепенно добавь просеянную муку (муки добавлять столько, чтобы получилось тугое тесто) и очень тщательно вымеси.



После замеса дай тесту отдохнуть минимум полчаса, накрыв полотенцем.



Для начинки.

Очищенный картофель отвари в небольшом количестве воды, слей воду, обсуши, разомни и в горячий всыпь натертый на мелкой терке сыр, мелко нарезанный укроп. Посоли, поперчи. Добавь кусочек сливочного масла.



Тесто раздели на равные кусочки примерно по 40-50 г. Так же поступи с начинкой.



Каждый кусочек теста раскатай в лепешку діаметром 10-15 см. Для чебуреков тесто раскатывать ОЧЕНЬ ТОНКО на присыпанном

мукой столе. На край лепешки положи начинку, сложи пополам, прижми пальцами и придави вилкой.



Обжарь с двух сторон на очень горячем растительном масле.


Готовые чебуреки выложи на салфетку, чтобы впиталось лишнее масло.

ЧЕБУРЕКИ НА КЕФИРЕ С КАРТОШЕЧКОЙ И СЫРОМ

Рубрики:  удивительная выпечка
Метки:  

Процитировано 16 раз
Понравилось: 13 пользователям
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Валентина-л-1   обратиться по имени Понедельник, 29 Мая 2023 г. 05:52 (ссылка)
Спасибо.
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Radeia   обратиться по имени Понедельник, 29 Мая 2023 г. 07:08 (ссылка)
Галина, благодарю!
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Понедельник, 29 Мая 2023 г. 08:28ссылка
галина5819
Вкусных чебуречиков!
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Вересковый_ветер   обратиться по имени Вторник, 30 Мая 2023 г. 08:12 (ссылка)
Спасибо.
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Вторник, 30 Мая 2023 г. 14:50ссылка
галина5819
Спасибо, что зашлина чебуреки!
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Mjja   обратиться по имени Вторник, 30 Мая 2023 г. 13:20 (ссылка)
БлагоДарю.
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