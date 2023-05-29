Попробуй, побалуй себя! Самые вкусные и необычные чебуреки. Давайте позволим себе вкусное, но вредное блюдо. А что? Нельзя же все время есть только полезное. Не все же есть только правильные и полезные блюда, иногда хочется чего-то вкусного, что совсем не отнести в категорию полезного и диетического.



Кстати, чебуреки могут быть очень даже изысканными. Конечно, я не предлагаю рецепт чебуреков с фуа-гра и черными трюфелями, но с картофелем и сыром они не менее аппетитны.

















для теста:







1 яйцо



150 мл. кефира + 1 ст.л.сметаны



50 гр.сливочного масла (растопить)



0,5 ч.л.соли



450 гр.муки



для начинки:







1 кг картофеля



100-150 гр любого твердого сыра



1 пучок укропа, соль перец









Для теста.



Растопи сливочное масло. Смешай все ингредиенты кроме муки, хорошо перемешай, постепенно добавь просеянную муку (муки добавлять столько, чтобы получилось тугое тесто) и очень тщательно вымеси.







После замеса дай тесту отдохнуть минимум полчаса, накрыв полотенцем.







Для начинки.



Очищенный картофель отвари в небольшом количестве воды, слей воду, обсуши, разомни и в горячий всыпь натертый на мелкой терке сыр, мелко нарезанный укроп. Посоли, поперчи. Добавь кусочек сливочного масла.







Тесто раздели на равные кусочки примерно по 40-50 г. Так же поступи с начинкой.







Каждый кусочек теста раскатай в лепешку діаметром 10-15 см. Для чебуреков тесто раскатывать ОЧЕНЬ ТОНКО на присыпанном



мукой столе. На край лепешки положи начинку, сложи пополам, прижми пальцами и придави вилкой.







Обжарь с двух сторон на очень горячем растительном масле.





Готовые чебуреки выложи на салфетку, чтобы впиталось лишнее масло.