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Чебуреки на кефире с картошечкой и сыром: вкусно, но вредно
Попробуй, побалуй себя! Самые вкусные и необычные чебуреки. Давайте позволим себе вкусное, но вредное блюдо. А что? Нельзя же все время есть только полезное. Не все же есть только правильные и полезные блюда, иногда хочется чего-то вкусного, что совсем не отнести в категорию полезного и диетического.
Кстати, чебуреки могут быть очень даже изысканными. Конечно, я не предлагаю рецепт чебуреков с фуа-гра и черными трюфелями, но с картофелем и сыром они не менее аппетитны.
для теста:
1 яйцо
150 мл. кефира + 1 ст.л.сметаны
50 гр.сливочного масла (растопить)
0,5 ч.л.соли
450 гр.муки
для начинки:
1 кг картофеля
100-150 гр любого твердого сыра
1 пучок укропа, соль перец
Для теста.
Растопи сливочное масло. Смешай все ингредиенты кроме муки, хорошо перемешай, постепенно добавь просеянную муку (муки добавлять столько, чтобы получилось тугое тесто) и очень тщательно вымеси.
После замеса дай тесту отдохнуть минимум полчаса, накрыв полотенцем.
Для начинки.
Очищенный картофель отвари в небольшом количестве воды, слей воду, обсуши, разомни и в горячий всыпь натертый на мелкой терке сыр, мелко нарезанный укроп. Посоли, поперчи. Добавь кусочек сливочного масла.
Тесто раздели на равные кусочки примерно по 40-50 г. Так же поступи с начинкой.
Каждый кусочек теста раскатай в лепешку діаметром 10-15 см. Для чебуреков тесто раскатывать ОЧЕНЬ ТОНКО на присыпанном
мукой столе. На край лепешки положи начинку, сложи пополам, прижми пальцами и придави вилкой.
Обжарь с двух сторон на очень горячем растительном масле.
Готовые чебуреки выложи на салфетку, чтобы впиталось лишнее масло.
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