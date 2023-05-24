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Быстрый пирог к чаю: кто придумал этот пирог, заслуживает награду
Вот так нужно готовить БЫСТРЫЙ Пирог к чаю! Это очень Вкусно!!! Рецепт этого пирога будут просить все. Это, пожалуй, самая вкусная быстрая выпечка. Такое Нежное тесто, ароматное это невероятно вкусно и ПРОСТО. Уверена что этот пирог Вы будете готовить частенько. Простые и доступные продукты, а получается очень вкусно, можно готовить хоть каждый день. Сказать, что этот пирог очень вкусный – это ничего не сказать. Все будут в шоке от такой вкусной и быстрой выпечки.
Начинаем с того, что в теплом кефире заварим три чайные ложки кофе
Берём два яйца и всыпаем 180 грамм сахара
Также, для аромата, всыпаем 10 грамм ванильного сахара
Взбиваем миксером до получения побелевшей, пышной массы
Добавим мягкое сливочное масло 100 грамм, достаточно просто поставить в теплое место, ну или подогреть в микроволновке.
Все хорошенько перемешаем миксером
Вливаем кефир с кофе и снова все хорошенько перемешиваем
Сюда просеем муку
Вместе с мукой просеем полторы чайной ложки разрыхлителя
Все хорошенько взбиваем до получения вот такой массы
Вливаем тесто в форму и разравниваем, форму я заранее смазала сливочным маслом и присыпала манкой
Выпекаем в заранее разогретой духовке 180 градусов примерно 30-35 минут
Готовность проверяем деревянной шпажкой
Как выяснилось, пирог довольно липкий и не очень хорошо отстает от формы. Поэтому я перешла на вариант с пергаментной бумагой, и вам советую. Легко извлекать из формы, и вообще удобнее.
Теперь присыпаем сахарной пудрой и разрезаем на порционные кусочки
Посмотрите какая какая красота .
Пирог получается очень мягким и нежным. Рекомендую приготовить и попробовать...
Если остались вопросы - все нюансы и секреты приготовления можно посмотреть в моем коротеньком видео...
Давайте жить вкусно!!!
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