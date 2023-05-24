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галина5819
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Создан: 08.05.2010
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Быстрый пирог к чаю: кто придумал этот пирог, заслуживает награду

Среда, 24 Мая 2023 г. 05:23 + в цитатник

 

Вот так нужно готовить БЫСТРЫЙ Пирог к чаю! Это очень Вкусно!!! Рецепт этого пирога будут просить все. Это, пожалуй, самая вкусная быстрая выпечка. Такое Нежное тесто, ароматное это невероятно вкусно и ПРОСТО. Уверена что этот пирог Вы будете готовить частенько. Простые и доступные продукты, а получается очень вкусно, можно готовить хоть каждый день. Сказать, что этот пирог очень вкусный – это ничего не сказать. Все будут в шоке от такой вкусной и быстрой выпечки.

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Мука 160 г.
Яйца 2 шт.
Сахар 180 г.
Разрыхлитель 1,5 ч.л.
Кефир 100мл.
Масло сл. 100г.
Кофе 3 ч.л.
 
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Начинаем с того, что в теплом кефире заварим три чайные ложки кофе

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Берём два яйца и всыпаем 180 грамм сахара

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Также, для аромата, всыпаем 10 грамм ванильного сахара

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Взбиваем миксером до получения побелевшей, пышной массы

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Добавим мягкое сливочное масло 100 грамм, достаточно просто поставить в теплое место, ну или подогреть в микроволновке.

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Все хорошенько перемешаем миксером

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Вливаем кефир с кофе и снова все хорошенько перемешиваем

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Сюда просеем муку

 
 

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Вместе с мукой просеем полторы чайной ложки разрыхлителя

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Все хорошенько взбиваем до получения вот такой массы

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Вливаем тесто в форму и разравниваем, форму я заранее смазала сливочным маслом и присыпала манкой

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Выпекаем в заранее разогретой духовке 180 градусов примерно 30-35 минут

Готовность проверяем деревянной шпажкой

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Как выяснилось, пирог довольно липкий и не очень хорошо отстает от формы. Поэтому я перешла на вариант с пергаментной бумагой, и вам советую. Легко извлекать из формы, и вообще удобнее.

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Теперь присыпаем сахарной пудрой и разрезаем на порционные кусочки

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Посмотрите какая какая красота .

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Пирог получается очень мягким и нежным. Рекомендую приготовить и попробовать...

Если остались вопросы - все нюансы и секреты приготовления можно посмотреть в моем коротеньком видео...

Давайте жить вкусно!!!

Кто придумал этот пирог, заслуживает награду. Я

Рубрики:  сладкая жизнь
Метки:  

Процитировано 15 раз
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Валентина-л-1   обратиться по имени Среда, 24 Мая 2023 г. 10:14 (ссылка)
Спасибо.
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