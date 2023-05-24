Вот так нужно готовить БЫСТРЫЙ Пирог к чаю! Это очень Вкусно!!! Рецепт этого пирога будут просить все. Это, пожалуй, самая вкусная быстрая выпечка. Такое Нежное тесто, ароматное это невероятно вкусно и ПРОСТО. Уверена что этот пирог Вы будете готовить частенько. Простые и доступные продукты, а получается очень вкусно, можно готовить хоть каждый день. Сказать, что этот пирог очень вкусный – это ничего не сказать. Все будут в шоке от такой вкусной и быстрой выпечки.





Мука 160 г.

Яйца 2 шт.

Сахар 180 г.

Разрыхлитель 1,5 ч.л.

Кефир 100мл.

Масло сл. 100г.

Кофе 3 ч.л.

Начинаем с того, что в теплом кефире заварим три чайные ложки кофе

Берём два яйца и всыпаем 180 грамм сахара







Также, для аромата, всыпаем 10 грамм ванильного сахара

Взбиваем миксером до получения побелевшей, пышной массы

Добавим мягкое сливочное масло 100 грамм, достаточно просто поставить в теплое место, ну или подогреть в микроволновке.





Все хорошенько перемешаем миксером

Вливаем кефир с кофе и снова все хорошенько перемешиваем

Сюда просеем муку

Вместе с мукой просеем полторы чайной ложки разрыхлителя

Все хорошенько взбиваем до получения вот такой массы

Вливаем тесто в форму и разравниваем, форму я заранее смазала сливочным маслом и присыпала манкой

Выпекаем в заранее разогретой духовке 180 градусов примерно 30-35 минут

Готовность проверяем деревянной шпажкой





Как выяснилось, пирог довольно липкий и не очень хорошо отстает от формы. Поэтому я перешла на вариант с пергаментной бумагой, и вам советую. Легко извлекать из формы, и вообще удобнее.

Теперь присыпаем сахарной пудрой и разрезаем на порционные кусочки

Посмотрите какая какая красота .

Пирог получается очень мягким и нежным. Рекомендую приготовить и попробовать...

Если остались вопросы - все нюансы и секреты приготовления можно посмотреть в моем коротеньком видео...

Давайте жить вкусно!!!

Кто придумал этот пирог, заслуживает награду. Я