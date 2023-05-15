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галина5819
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Создан: 08.05.2010
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"Невидимый" закусочный кабачковый пирог: теста так мало, что не видно и вовсе

Понедельник, 15 Мая 2023 г. 05:19 + в цитатник

«Невидимый» кабачковый пирог получается сочным и ароматным. Обилие кабачков и минимум теста - настолько мало, что его и не видно вовсе. Такой пирог получается питательным, но низкокалорийным. То, что нужно для сытного, полезного и не грозящего лишними граммами обеда или ужина!

Очень простой и вкусный пирог. В некоторых районах уже появились кабачки на прилавках, поэтому можно смело готовить. Если ещё нет, то рецепт пригодится к лету.





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(на 6 порций)
Масло сливочное – 30 г
Молоко – 100 мл
Яйца – 3 шт.
Мука – 150 г (1 стакан ёмкостью 250 мл)
Разрыхлитель – 5 г
Кабачки – 700-800 г
Сыр твёрдый – 100 г
Чеснок – 2-3 зубчика
Петрушка свежая – 4-5 г
Соль – по вкусу

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Подготавливаем продукты.
 
Включаем духовку для разогрева до 180 градусов.
Сливочное масло растапливаем, а затем слегка остужаем (я растапливаю в микроволновке).
 
Просеиваем муку с разрыхлителем. Перемешиваем.
 
В миске соединяем яйца, масло и молоко. Солим.
 
Взбиваем до однородности.
 
Всыпаем мучную смесь. Взбиваем тесто до однородности.
 
На мелкой тёрке натираем сыр.
Чеснок очищаем и пропускаем через пресс.
Петрушку измельчаем ножом.
 
Сыр, петрушку и чеснок добавляем в тесто. Перемешиваем.
 
Кабачки моем и нарезаем тонкими кружочками.
Выкладываем кабачки к тесту и хорошо всё перемешиваем.
 
Форму для запекания застилаем пергаментной бумагой или ковриком для выпечки и выкладываем в нее тесто (у меня квадратная форма со стороной 22 см).
Отправляем пирог в духовку на 45-50 минут и выпекаем при 180 градусах.
 
Готовый "невидимый пирог" остужаем 5 минут в форме, затем - на решётке до теплого состояния.
 
Подаём пирог к столу.
 
«Невидимый» закусочный кабачковый пирог готов.
 
 
Приятного аппетита!
Рубрики:  удивительная выпечка
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Процитировано 22 раз
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Валентина-л-1   обратиться по имени Понедельник, 15 Мая 2023 г. 07:34 (ссылка)
Спасибо.
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Понедельник, 15 Мая 2023 г. 16:34ссылка
галина5819
Вкусного пирожка!
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