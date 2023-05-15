«Невидимый» кабачковый пирог получается сочным и ароматным. Обилие кабачков и минимум теста - настолько мало, что его и не видно вовсе. Такой пирог получается питательным, но низкокалорийным. То, что нужно для сытного, полезного и не грозящего лишними граммами обеда или ужина!

Очень простой и вкусный пирог. В некоторых районах уже появились кабачки на прилавках, поэтому можно смело готовить. Если ещё нет, то рецепт пригодится к лету.













( на 6 порций) Масло сливочное – 30 г Молоко – 100 мл Яйца – 3 шт. Мука – 150 г (1 стакан ёмкостью 250 мл) Разрыхлитель – 5 г Кабачки – 700-800 г Сыр твёрдый – 100 г Чеснок – 2-3 зубчика Петрушка свежая – 4-5 г Соль – по вкусу

Подготавливаем продукты.

Включаем духовку для разогрева до 180 градусов.

Сливочное масло растапливаем, а затем слегка остужаем (я растапливаю в микроволновке).

Просеиваем муку с разрыхлителем. Перемешиваем.

В миске соединяем яйца, масло и молоко. Солим.

Взбиваем до однородности.

Всыпаем мучную смесь. Взбиваем тесто до однородности.

На мелкой тёрке натираем сыр.

Чеснок очищаем и пропускаем через пресс.

Петрушку измельчаем ножом.

Сыр, петрушку и чеснок добавляем в тесто. Перемешиваем.

Кабачки моем и нарезаем тонкими кружочками.

Выкладываем кабачки к тесту и хорошо всё перемешиваем.

Форму для запекания застилаем пергаментной бумагой или ковриком для выпечки и выкладываем в нее тесто (у меня квадратная форма со стороной 22 см).

Отправляем пирог в духовку на 45-50 минут и выпекаем при 180 градусах.

Готовый "невидимый пирог" остужаем 5 минут в форме, затем - на решётке до теплого состояния.

Подаём пирог к столу.

«Невидимый» закусочный кабачковый пирог готов.