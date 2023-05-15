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"Невидимый" закусочный кабачковый пирог: теста так мало, что не видно и вовсе
«Невидимый» кабачковый пирог получается сочным и ароматным. Обилие кабачков и минимум теста - настолько мало, что его и не видно вовсе. Такой пирог получается питательным, но низкокалорийным. То, что нужно для сытного, полезного и не грозящего лишними граммами обеда или ужина!
Очень простой и вкусный пирог. В некоторых районах уже появились кабачки на прилавках, поэтому можно смело готовить. Если ещё нет, то рецепт пригодится к лету.
|(на 6 порций)
|Масло сливочное – 30 г
|Молоко – 100 мл
|Яйца – 3 шт.
|Мука – 150 г (1 стакан ёмкостью 250 мл)
|Разрыхлитель – 5 г
|Кабачки – 700-800 г
|Сыр твёрдый – 100 г
|Чеснок – 2-3 зубчика
|Петрушка свежая – 4-5 г
|Соль – по вкусу
|Рубрики:
|удивительная выпечка
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