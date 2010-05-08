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Грудинка домашняя вареная в пакете для запекания - рецепт от мясника!
Рецепт давно "гуляет" по просторам интернета, но если кто-то не знает, то может пригодится. Классный рецепт - Свиная грудинка в пакете! Полосатая нарезка способна украсить не только повседневный, но и праздничный стол. Приготовить эту закуску совсем не сложно. Pецепт, про который я вам сегодня расскажу нравится мне тем, что грудинка готовится (варится) в собственном соку в пакете без поступления воды. Так она входит очень ароматной и сочной, мясо нежное и вкусное.
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на радость мясоедам
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