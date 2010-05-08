

Рецепт давно "гуляет" по просторам интернета, но если кто-то не знает, то может пригодится. Классный рецепт - Свиная грудинка в пакете! Полосатая нарезка способна украсить не только повседневный, но и праздничный стол. Приготовить эту закуску совсем не сложно. Pецепт, про который я вам сегодня расскажу нравится мне тем, что грудинка готовится (варится) в собственном соку в пакете без поступления воды. Так она входит очень ароматной и сочной, мясо нежное и вкусное.



















свиная грудинка 1,3 кг



чеснок 2 головки



хмели-сунели 2 ч. л.



перец горошком смесь 2 ч. л.



соль по вкусу













Чеснок и перец перемолоть, смешать с солью, добавить хмели-сунели. Грудинку разрезать на куски.







Натереть специями мясо. Уложить в пакет для запекания. Выпустить воздух, завязать. Оставить для пропитки на час.







Уложить пакет в кастрюлю. Залить водой.







Варить под крышкой с момента закипания 2 часа на медленном огне.







Дать грудинке остыть, не вынимая пакет из кастрюли.







Каждый кусок завернуть в фольгу и убрать в холодильник на ночь.







Приятного аппетита!







Грудинка домашняя