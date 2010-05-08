Записи Друзья Комментарии
галина5819
Аватар галина5819

 -Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в галина5819

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 08.05.2010
Записей:
Комментариев:
Написано: 353246


Грудинка домашняя вареная в пакете для запекания - рецепт от мясника!

Воскресенье, 07 Мая 2023 г. 05:21 + в цитатник


Рецепт давно "гуляет" по просторам интернета, но если кто-то не знает, то может пригодится. Классный рецепт - Свиная грудинка в пакете Полосатая нарезка способна украсить не только повседневный, но и праздничный стол. Приготовить эту закуску совсем не сложно. Pецепт, про который я вам сегодня расскажу нравится мне тем, что грудинка готовится (варится) в собственном соку в пакете без поступления воды. Так она входит очень ароматной и сочной, мясо нежное и вкусное.


113911-ed4_wide (580x450, 115Kb)





117328384_111119486_106030199_1__kopiya__kopiya (384x37, 56Kb)


 


свиная грудинка 1,3 кг


чеснок 2 головки


хмели-сунели 2 ч. л.


перец горошком смесь 2 ч. л.


соль по вкусу


121834106_117328433_111119668_106030172_1__kopiya (128x35, 40Kb)



 


Чеснок и перец перемолоть, смешать с солью, добавить хмели-сунели. Грудинку разрезать на куски.


Чеснок и перец перемолоть, смешать с солью, добавить хмели-сунели. Грудинку разрезать на куски.


Натереть специями мясо. Уложить в пакет для запекания. Выпустить воздух, завязать. Оставить для пропитки на час.


Натереть специями мясо. Уложить в пакет для запекания. Выпустить воздух, завязать. Оставить для пропитки на час.


Уложить пакет в кастрюлю. Залить водой.


Уложить пакет в кастрюлю. Залить водой.


Варить под крышкой с момента закипания 2 часа на медленном огне.


Варить под крышкой с момента закипания 2 часа на медленном огне.


Дать грудинке остыть, не вынимая пакет из кастрюли.


Дать грудинке остыть, не вынимая пакет из кастрюли.


Каждый кусок завернуть в фольгу и убрать в холодильник на ночь.


Каждый кусок завернуть в фольгу и убрать в холодильник на ночь.


Приятного аппетита!


Приятного аппетита!


Грудинка домашняя

Рубрики:  закусим
на радость мясоедам
Метки:  

Процитировано 17 раз
Понравилось: 19 пользователям
Нравится

Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте