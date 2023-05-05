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галина5819
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Создан: 08.05.2010
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Написано: 353157


Чебуреки с сырой картошкой - ммммммм ...это вкуснятина - поверьте - не я это сказала ...

Пятница, 05 Мая 2023 г. 05:19 + в цитатник

d0ab85694defe3a747487efa91ee89c7 (25x30, 0Kb)Сегодня я предлагаю приготовить чебуреки с сырой картошкой. Попробуйте, и вы увидите? как это вкусно Чебуреки с сырой картошкой, приготовленные по рецепту от нашего сайта, получаются такими вкусными и сытными, что ваши близкие обязательно оценят их по достоинству. Готовятся они совсем несложно, а по вкусу очень похожи на мясные.

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104013995_98977367_98138195_77661201_77112833_75376655_ingredients (128x34, 0Kb)

вода — 1 стакан
растительное масло — 100 мл
мука — 2-2,5 стакана
картофель — 500 г
репчатый лук — 1 шт
черный молотый перец — по вкусу
соль, специи — по вкусу
растительное масло — для жарки

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В миску влить стакан горячей воды, добавить соль и перемешать. Влить растительное масло и всыпая частями муку, замесить однородное и не очень крутое тесто. Завернуть его в пленку и положить на 1 час в холодильник.

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Для приготовления начинки, лук и картофель почистить и помыть. Лук меленько нарезать и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Картофель измельчить при помощи мясорубки, через крупную решётку. Выложить в дуршлаг и промыть хорошенько в проточной холодной воде, чтобы удалить излишки крахмала.

Дать воде полностью стечь и переложить картофель в миску. Добавить соль и перемешать. Оставить на пару минут, после чего отжать хорошенько от воды.

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Добавить к картофелю лук, соль, перец и специи. Тщательно перемешать.

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Тесто вынуть из холодильника и нарезать на кусочки. Каждый кусочек теста раскатать в круг, выложить приготовленную начинку и сформировать чебуреки.

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Жарить их во фритюре, до красивого румяного цвета. Переложить на блюдо и подать на стол.

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food.ua

Рубрики:  удивительная выпечка
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Процитировано 22 раз
Понравилось: 17 пользователям
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Radeia   обратиться по имени Пятница, 05 Мая 2023 г. 08:26 (ссылка)
Галина, благодарю, когда то так вареники делали очень давно..
Только не жарили , а отваривали, вкусно...
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Пятница, 05 Мая 2023 г. 10:23ссылка
галина5819
А еще сальца к вареникам... мммммм!!!!!!
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Желнов   обратиться по имени Пятница, 05 Мая 2023 г. 08:58 (ссылка)
Спасибо!
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Пятница, 05 Мая 2023 г. 10:22ссылка
галина5819
Вкусных чебуречиков.
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