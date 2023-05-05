Пятница, 05 Мая 2023 г. 05:19
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Чебуреки с сырой картошкой - ммммммм ...это вкуснятина - поверьте - не я это сказала ...
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Метки:
чебуреки
лук
картофель
Сегодня я предлагаю приготовить чебуреки с сырой картошкой. Попробуйте, и вы увидите? как это вкусно Чебуреки с сырой картошкой, приготовленные по рецепту от нашего сайта, получаются такими вкусными и сытными, что ваши близкие обязательно оценят их по достоинству. Готовятся они совсем несложно, а по вкусу очень похожи на мясные.
вода — 1 стакан
растительное масло — 100 мл
мука — 2-2,5 стакана
картофель — 500 г
репчатый лук — 1 шт
черный молотый перец — по вкусу
соль, специи — по вкусу
растительное масло — для жарки
В миску влить стакан горячей воды, добавить соль и перемешать. Влить растительное масло и всыпая частями муку, замесить однородное и не очень крутое тесто. Завернуть его в пленку и положить на 1 час в холодильник.
Для приготовления начинки, лук и картофель почистить и помыть. Лук меленько нарезать и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Картофель измельчить при помощи мясорубки, через крупную решётку. Выложить в дуршлаг и промыть хорошенько в проточной холодной воде, чтобы удалить излишки крахмала.
Дать воде полностью стечь и переложить картофель в миску. Добавить соль и перемешать. Оставить на пару минут, после чего отжать хорошенько от воды.
Добавить к картофелю лук, соль, перец и специи. Тщательно перемешать.
Тесто вынуть из холодильника и нарезать на кусочки. Каждый кусочек теста раскатать в круг, выложить приготовленную начинку и сформировать чебуреки.
Жарить их во фритюре, до красивого румяного цвета. Переложить на блюдо и подать на стол.
food.ua
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