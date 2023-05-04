Среди великого множества яблочных пирогов этот пушистик тоже не потеряется. А всё потому, что ингредиентов в нём немного, и они, как правило, бывают под рукой у каждой хозяйки. Вкусный и такой домашний-домашний. Про такую выпечку часто говорят «как у бабушки».
Мука — 175 г
Яйцо — 1 шт
Маргарин (масло слив.) — 100 г
Кефир (йогурт) — 125 г
Сахар — 2/3 стак.
Соль — 1/3 ч.л.
Сода — 2/3 ч.л.
Яблоки — 3 шт.
Масло сливочное (для обмазки яблок) — 1 ст.л.
посыпка-штрейзель:
Масло сливочное — 1 ч.л.
Сахар или сахарная пудра — 1 ч.л.
Мука — ок. 2-3 ч.л.
Мягкое масло взбить с яйцом, солью и сахаром. Пусть сахар слегка растворится.
Добавляем кефир и соду, недолго взбиваем ещё раз.
Сода погасится кефиром прямо в тесте.
Всыпаем муку с ванилином.
Тесто мягкое, слегка текучее.
Смазываем форму маслом и выливаем тесто.
Диаметр формы — 26 см.
Яблоки очистить, нарезать ломтиками, перемешать с мягким маслом (1 ст.л.)
Яблоки выложить на тесто.
Готовим штрейзель — мягкое масло смешать с сах. пудрой или сахаром.
Добавляем муку и растираем до получения крошки.
Я это делаю сначала вилкой, а потом руками.
Пирог посыпаем штрейзелем.
Ставим в разогретую духовку.
Выпекаем ок. 40 мин при темп. 180 гр.
Корректируйте время под свою духовку.
Яблочный пирог на кефире получается очень нежным.
Приятного аппетита!