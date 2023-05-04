

Среди великого множества яблочных пирогов этот пушистик тоже не потеряется. А всё потому, что ингредиентов в нём немного, и они, как правило, бывают под рукой у каждой хозяйки. Вкусный и такой домашний-домашний. Про такую выпечку часто говорят «как у бабушки».





















Мука — 175 г



Яйцо — 1 шт



Маргарин (масло слив.) — 100 г



Кефир (йогурт) — 125 г



Сахар — 2/3 стак.



Соль — 1/3 ч.л.



Сода — 2/3 ч.л.



Яблоки — 3 шт.

Масло сливочное (для обмазки яблок) — 1 ст.л.



посыпка-штрейзель:





Масло сливочное — 1 ч.л.



Сахар или сахарная пудра — 1 ч.л.



Мука — ок. 2-3 ч.л.





Мягкое масло взбить с яйцом, солью и сахаром. Пусть сахар слегка растворится.

Добавляем кефир и соду, недолго взбиваем ещё раз.

Сода погасится кефиром прямо в тесте.

Всыпаем муку с ванилином.





Тесто мягкое, слегка текучее.

Смазываем форму маслом и выливаем тесто.

Диаметр формы — 26 см.

Яблоки очистить, нарезать ломтиками, перемешать с мягким маслом (1 ст.л.)

Яблоки выложить на тесто.

Готовим штрейзель — мягкое масло смешать с сах. пудрой или сахаром.





Добавляем муку и растираем до получения крошки.

Я это делаю сначала вилкой, а потом руками.



Пирог посыпаем штрейзелем.

Ставим в разогретую духовку.



Выпекаем ок. 40 мин при темп. 180 гр.



Корректируйте время под свою духовку.





Яблочный пирог на кефире получается очень нежным.

Приятного аппетита!



