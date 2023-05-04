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галина5819
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Создан: 08.05.2010
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Написано: 353045


У вас ещё остались яблоки? Тогда печём ещё один яблочный пирог

Среда, 03 Мая 2023 г. 05:23 + в цитатник


Среди великого множества яблочных пирогов этот пушистик тоже не потеряется. А всё потому, что ингредиентов в нём немного, и они, как правило, бывают под рукой у каждой хозяйки. Вкусный и такой домашний-домашний. Про такую выпечку часто говорят  «как у бабушки».


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Мука — 175 г

Яйцо — 1 шт

Маргарин (масло слив.) — 100 г

Кефир (йогурт) — 125 г

Сахар — 2/3 стак.

Соль — 1/3 ч.л.

Сода — 2/3 ч.л.

Яблоки — 3 шт.
 
Масло сливочное (для обмазки яблок) — 1 ст.л.


посыпка-штрейзель:


 
Масло сливочное — 1 ч.л.

Сахар или сахарная пудра — 1 ч.л.

Мука — ок. 2-3 ч.л.


 
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Мягкое масло взбить с яйцом, солью и сахаром. Пусть сахар слегка растворится.

 
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Добавляем кефир и соду, недолго взбиваем ещё раз.

 
Сода погасится кефиром прямо в тесте.

 
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Всыпаем муку с ванилином.

 
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Тесто мягкое, слегка текучее.

 
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Смазываем форму маслом и выливаем тесто.

 
Диаметр формы — 26 см.

 
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Яблоки очистить, нарезать ломтиками, перемешать с мягким маслом (1 ст.л.)

 
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Яблоки выложить на тесто.

 
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Готовим штрейзель — мягкое масло смешать с сах. пудрой или сахаром.

 
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Добавляем муку и растираем до получения крошки.
 
Я это делаю сначала вилкой, а потом руками.
 
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Пирог посыпаем штрейзелем.

 
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Ставим в разогретую духовку.

Выпекаем ок. 40 мин при темп. 180 гр.

Корректируйте время под свою духовку.

 

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Яблочный пирог на кефире получается очень нежным.

 
Приятного аппетита!

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Рубрики:  сладкая жизнь
Метки:  

Процитировано 22 раз
Понравилось: 22 пользователям
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Валентина-л-1   обратиться по имени Среда, 03 Мая 2023 г. 05:40 (ссылка)
Спасибо.
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Четверг, 04 Мая 2023 г. 15:03ссылка
галина5819
Валентина, попробуйте, это очень вкусно
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Бабушка-ладушка   обратиться по имени Среда, 03 Мая 2023 г. 13:59 (ссылка)
Спасибо!
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Четверг, 04 Мая 2023 г. 15:05ссылка
галина5819
Ольга, спасибо, что зашла на пирожок!
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GalinaAR   обратиться по имени Среда, 03 Мая 2023 г. 19:06 (ссылка)
Благодарю за рецепт!!!
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Четверг, 04 Мая 2023 г. 15:07ссылка
галина5819
Пирог очень вкусный, но чтобы узнать правду надо обязательно попробовать
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