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Быстрое и очень вкусное сметанное печенье с начинкой
Сегодня готовим красивое и вкусное печенье с начинкой. Делается просто, а выглядит привлекательно. Его очень удобно брать в руку и есть. В качестве наполнителя можно использовать семена кунжута, сгущенку, шоколад, сухофрукты.
Подготовить все необходимое. Для более насыщенного орехового аромата грецкие орехи подсушить на сковороде. Все, что хранится в холодильнике, достать заранее, масло должно размягчиться, а яйцо и сметана просто согреться.
В миску разбить яйцо, всыпать сахар и соль.
Взбить вилкой, добавить сметану и мягкое сливочное масло.
Всыпать муку и соду. Гасить не нужно, это произойдет прямо в тесте в присутствии кисломолочного продукта.
Замесить мягкое тесто. Оно будет казаться недостаточно густым, но лишнюю муку не вводите, при необходимости это можно будет сделать позже при раскатке.
Разделить на 20 колобков размером с грецкий орех. Прикрыть пищевой пленкой и убрать в холодильник на 30 минут
Для начинки перемолоть грецкие орехи и смешать с сахаром. Колобок раскатать в круг диаметром 8-9 см. На одной половине сделать надрезы. Оставшееся яйцо разделить на белок и желток. При помощи кисти нанести белок на цельную половину круга и немного на неразрезанную часть с краю. На смазанное белком тесто насыпать чайную ложку начинки в виде валика.
Завернуть тесто и защипать, чтобы орехи оказались внутри. Свернуть в трубочку.
Так сделать все заготовки, разложить их на противне и смазать яичным желтком.
Выпекать 15-20 минут на 170 градусах до легкого зарумянивания. Сметанные печенья с начинкой готовы. Вышло 20 штук.
Перед подачей можно посыпать сахарной пудрой. Приятного аппетита!
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