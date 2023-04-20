Сегодня готовим красивое и вкусное печенье с начинкой. Делается просто, а выглядит привлекательно. Его очень удобно брать в руку и есть. В качестве наполнителя можно использовать семена кунжута, сгущенку, шоколад, сухофрукты.









мука 280 г.

сахар 40 г.

яйцо 1 шт.

масло сливочное 100 г.

сметана 120 г.

сода пищевая 0,5 ч.л.

соль щепотка

Начинка:

орехи грецкие 50 г.

сахар 50 г.

яйцо 1 шт.

Подготовить все необходимое. Для более насыщенного орехового аромата грецкие орехи подсушить на сковороде. Все, что хранится в холодильнике, достать заранее, масло должно размягчиться, а яйцо и сметана просто согреться.







В миску разбить яйцо, всыпать сахар и соль.

Взбить вилкой, добавить сметану и мягкое сливочное масло.

Всыпать муку и соду. Гасить не нужно, это произойдет прямо в тесте в присутствии кисломолочного продукта.

Замесить мягкое тесто. Оно будет казаться недостаточно густым, но лишнюю муку не вводите, при необходимости это можно будет сделать позже при раскатке.

Разделить на 20 колобков размером с грецкий орех. Прикрыть пищевой пленкой и убрать в холодильник на 30 минут

Для начинки перемолоть грецкие орехи и смешать с сахаром. Колобок раскатать в круг диаметром 8-9 см. На одной половине сделать надрезы. Оставшееся яйцо разделить на белок и желток. При помощи кисти нанести белок на цельную половину круга и немного на неразрезанную часть с краю. На смазанное белком тесто насыпать чайную ложку начинки в виде валика.





Завернуть тесто и защипать, чтобы орехи оказались внутри. Свернуть в трубочку.

Так сделать все заготовки, разложить их на противне и смазать яичным желтком.

Выпекать 15-20 минут на 170 градусах до легкого зарумянивания. Сметанные печенья с начинкой готовы. Вышло 20 штук.

Перед подачей можно посыпать сахарной пудрой. Приятного аппетита!