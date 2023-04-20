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галина5819
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Создан: 08.05.2010
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Быстрое и очень вкусное сметанное печенье с начинкой

Четверг, 20 Апреля 2023 г. 05:22 + в цитатник

Сегодня готовим красивое и вкусное печенье с начинкой. Делается просто, а выглядит привлекательно. Его очень удобно брать в руку и есть. В качестве наполнителя можно использовать семена кунжута, сгущенку, шоколад, сухофрукты.


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мука 280 г.
сахар 40 г.
яйцо 1 шт.
масло сливочное 100 г.
сметана 120 г.
сода пищевая 0,5 ч.л.
соль щепотка
 
Начинка:
 
орехи грецкие 50 г.
сахар 50 г.
яйцо 1 шт.

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Подготовить все необходимое. Для более насыщенного орехового аромата грецкие орехи подсушить на сковороде. Все, что хранится в холодильнике, достать заранее, масло должно размягчиться, а яйцо и сметана просто согреться.

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В миску разбить яйцо, всыпать сахар и соль.

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Взбить вилкой, добавить сметану и мягкое сливочное масло.

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Всыпать муку и соду. Гасить не нужно, это произойдет прямо в тесте в присутствии кисломолочного продукта.

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Замесить мягкое тесто. Оно будет казаться недостаточно густым, но лишнюю муку не вводите, при необходимости это можно будет сделать позже при раскатке.

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Разделить на 20 колобков размером с грецкий орех. Прикрыть пищевой пленкой и убрать в холодильник на 30 минут

 
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Для начинки перемолоть грецкие орехи и смешать с сахаром. Колобок раскатать в круг диаметром 8-9 см. На одной половине сделать надрезы. Оставшееся яйцо разделить на белок и желток. При помощи кисти нанести белок на цельную половину круга и немного на неразрезанную часть с краю. На смазанное белком тесто насыпать чайную ложку начинки в виде валика.

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Завернуть тесто и защипать, чтобы орехи оказались внутри. Свернуть в трубочку.

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Так сделать все заготовки, разложить их на противне и смазать яичным желтком.

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Выпекать 15-20 минут на 170 градусах до легкого зарумянивания. Сметанные печенья с начинкой готовы. Вышло 20 штук.

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Перед подачей можно посыпать сахарной пудрой. Приятного аппетита!

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Рубрики:  сладкая жизнь
Метки:  

Процитировано 19 раз
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Валентина-л-1   обратиться по имени Четверг, 20 Апреля 2023 г. 05:33 (ссылка)
Спасибо.
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