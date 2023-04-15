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галина5819
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Создан: 08.05.2010
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Вкуснейшее мясо под картофельной шубой

Суббота, 15 Апреля 2023 г. 05:21 + в цитатник

Сегодня предлагаем вашему вниманию поистине королевский рецепт. Такое блюдо точно достойно праздничного стола. И не надо заморачиваться с отдельной подачей мяса и гарнира, ведь рецепт из разряда "два в одном". Получается невероятно вкусная свинина под шубой из картофеля с хрустящей сырной корочкой.

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свинина вырезка 1 кг.
грибы маринованные 250 г.
лук репчатый 150 г.
помидор 1 шт.
картофель 400 г.
сыр твердый 150 г.
майонез 50 г.
яйцо 1 шт.
мука 50 г.
соль 0,25 ч.л.
перец молотый 0,25 ч.л.
 

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Подготовить все необходимое. Грибы здесь используются маринованные лесные.

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Свинину нарезать на кусочки толщиной не менее сантиметра. Отбить молоточком, чтобы толщина уменьшилась наполовину.

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Посыпать солью и перцем, сложить стопкой друг на друга и оставить хотя бы на полчаса, чтобы промариновалось.

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Картошку почистить, поместить в кастрюлю, залить водой и варить до готовности. Отвар слить в кружку, а клубни превратить в пюре, подливая при необходимости жидкость из под картофеля. Можно размять толкушкой или вилкой. Главное, чтобы не было крупных кусочков.

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Грибы нарезать некрупно, репчатый лук примерно также. Все смешать. За счет того, что грибы маринованные, лук тоже немного маринуется. При использовании шампиньонов и грибы, и лук лучше слегка обжарить на растительном масле.

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В одной тарелке взболтать яйцо, в другую насыпать муку. Мясо обмакнуть в яйце. Затем запанировать в муке.

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Выложить на противень, выстланный антипригарным ковриком.

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Разложить грибы с луком. Затем ломтики помидора.

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Далее закрыть все картофельным пюре. Нанести сетку из майонеза (для противников можно заменить на сметану). Чуть приправить.

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Посыпать тертым сыром.

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Запекать в духовке на 170 градусах 30 минут. Мясо под картофельной шубой готово. Подавать сразу же.

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Рубрики:  на радость мясоедам
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Процитировано 16 раз
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Валентина-л-1   обратиться по имени Суббота, 15 Апреля 2023 г. 05:38 (ссылка)
Спасибо.
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Амиа   обратиться по имени Воскресенье, 16 Апреля 2023 г. 00:34 (ссылка)
Спасибо!
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