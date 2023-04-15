Сегодня предлагаем вашему вниманию поистине королевский рецепт. Такое блюдо точно достойно праздничного стола. И не надо заморачиваться с отдельной подачей мяса и гарнира, ведь рецепт из разряда "два в одном". Получается невероятно вкусная свинина под шубой из картофеля с хрустящей сырной корочкой.











свинина вырезка 1 кг.

грибы маринованные 250 г.

лук репчатый 150 г.

помидор 1 шт.

картофель 400 г.

сыр твердый 150 г.

майонез 50 г.

яйцо 1 шт.

мука 50 г.

соль 0,25 ч.л.

перец молотый 0,25 ч.л.

Подготовить все необходимое. Грибы здесь используются маринованные лесные.





Свинину нарезать на кусочки толщиной не менее сантиметра. Отбить молоточком, чтобы толщина уменьшилась наполовину.

Посыпать солью и перцем, сложить стопкой друг на друга и оставить хотя бы на полчаса, чтобы промариновалось.

Картошку почистить, поместить в кастрюлю, залить водой и варить до готовности. Отвар слить в кружку, а клубни превратить в пюре, подливая при необходимости жидкость из под картофеля. Можно размять толкушкой или вилкой. Главное, чтобы не было крупных кусочков.

Грибы нарезать некрупно, репчатый лук примерно также. Все смешать. За счет того, что грибы маринованные, лук тоже немного маринуется. При использовании шампиньонов и грибы, и лук лучше слегка обжарить на растительном масле.

В одной тарелке взболтать яйцо, в другую насыпать муку. Мясо обмакнуть в яйце. Затем запанировать в муке.

Выложить на противень, выстланный антипригарным ковриком.





Разложить грибы с луком. Затем ломтики помидора.

Далее закрыть все картофельным пюре. Нанести сетку из майонеза (для противников можно заменить на сметану). Чуть приправить.

Посыпать тертым сыром.

Запекать в духовке на 170 градусах 30 минут. Мясо под картофельной шубой готово. Подавать сразу же.



