10 минут достаточно, чтобы приготовить блюдо, которое не только сытнее пиццы, но и вкуснее, чем обычная яичница. В основе этого рецепта всего лишь 4 яйца и 1 большая красная луковица, однако вы можете сделать его более интересным, добавив немного колбасок, картофеля и твердого сыра. К тому же, приготовление занимает не больше времени, чем яичница или омлет.











4 яйца

1 крупная красная луковица

2 средних картофелины

2 сосиски (или любая другая колбаса на ваш выбор)

Немного твердого сыра (на ваш выбор)

Половина чайной ложки соли

Четверть чайной ложки черного перца

Чеснок (для добавления вкуса)

Оливковое масло

Зелень (для украшения)

















1. Перед началом приготовления необходимо подготовить ингредиенты. Очистите и нарежьте красную луковицу на полукольца.

2. Разогрейте сковороду с оливковым маслом на среднем огне. Добавьте нарезанный лук и обжарьте его до мягкости на слабом огне.

3. Сдвиньте лук на одну сторону сковороды, а на освободившуюся сторону выложите картофель. Жарьте картофель на среднем огне, помешивая периодически, около 4 минут.

4. Добавьте нарезанные сосиски, чеснок и зелень. Перемешайте и жарьте вместе с картофелем в течение еще 2-3 минут.

5. В отдельной миске взбейте яйца вилкой, добавьте натертый сыр, соль и перец. Перемешайте.

6. Вылейте смесь на сковороду с картофелем и колбасками, накройте крышкой и готовьте на слабом огне в течение 8 минут.

7. Перед подачей посыпьте сверху дополнительным натертым сыром и зеленью.

Это блюдо получается очень вкусным и питательным благодаря сочетанию яиц, картофеля, колбасы и сыра. Вы можете приготовить его на завтрак, обед или ужин, и оно подойдет для любого случая.





