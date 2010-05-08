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Создан: 08.05.2010
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Сочный мясной пирог из разряда «гости уже в пути»: начинка очень сочная, а тесто просто изумительное

Суббота, 01 Апреля 2023 г. 05:19 + в цитатник
Спешу представить вам рецепт просто восхитительного пирога с мясом. Начинка получается сочной, а тесто очень мягким. Важная особенность пирога — делается он ну очень быстро. Тесто замешивается буквально за 10 минут, а начинку не нужно предварительно обжаривать.
 
Пирог невероятно вкусный и достоин любого праздничного стола. Рецепт не новый, но если вы с ним еще не знакомы, я однозначно рекомендую вам попробовать приготовить этот пирог. Уверена, рецепт станет одним из ваших любимых.


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Тесто:
✔Мука — 550 г.
✔Слив. масло — 200 г.
✔Разрыхлитель — 10 г.
✔Соль — щепотка.
✔Сахар — 1 ч. л.
✔Кефир — 120 мл.
✔Майонез — 120 г.
 
Начинка:
✔Мясной фарш (у меня говяжий) — 500 г.
✔Картошка — 250 г (1 шт. крупная).
✔Лук — 300 г.
✔Соль — по вкусу.
✔Специи — по вкусу (у меня черный перец, паприка, кумин).
 
✔Для смазывания — 1 желток +1 ст. л. молока
 
✔Для присыпки — 1 ч. л. кунжута.
 
✔Побольше любви и хорошего настроения (обязательно).
 
Размер моей формы — 31х25 см.



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Масло слегка подмораживаем, добавляем к муке и делаем крошку. Масло можно сразу нарезать мелко и подморозить или оставить его цельным куском и натереть на терке.

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К готовой крошке добавляем разрыхлитель, соль, сахар и тщательно все перемешиваем.

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Затем вливаем кефир и добавляем майонез. Замешиваем плотное тесто. Долго вымешивать его не нужно, как только оно слиплось в единый шар —готово. Убираем тесто в холодильник на время, пока будем готовить начинку

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Для начинки берем фарш — желательно крупный и пожирнее. Мясо может быть любым (говядина, свинина, баранина или даже курица). Также можно сшивать различные виды мяса.

Картошку режем мелкими кубиками, добавляем к фаршу.


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Лук также режем мелко и добавляем в общую массу.

Солим, перчим по вкусу. Специи также добавляем на свой вкус. Мне очень нравится в таких пирогах вкус зиры, поэтому я использую ее. Также я добавила копченую паприку, но это все по вкусу. По желанию в начинку можно добавить болгарский перец, зелень. Если позволяет время — дайте фаршу постоять часик — он промаринуется, станет еще сочнее и ароматнее. Но можно приступать к формовке пирога сразу.

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Тесто делим на две неравные части. Из большей части раскатываем них пирога. Этот пирог желательно делать в форме, но можно и без нее. Я кладу пласт в форму, выравниваю бортики.

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Выкладываем начинку, распределяем ее равномерно.

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Из второй, меньшей части теста раскатываем чуть более тонкий пласт — закрываем им пирог. Защипываем края.


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Делаем сверху наколы вилкой по всей поверхности пирога.

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Сверху смазываем пирог желтком или смесью желтка и одной столовой ложки молока.

 
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Теперь рисуем узор с помочью той же вилки. Это, конечно, необязательно, а просто по желанию и для красоты. Сверху немного присыпаем кунжутом (тоже по желанию). Вместо кунжута можно использовать мак.

 
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Ставим пирог выпекаться в заранее разогретую духовку.

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🕒 Выпекать при t 180°C в среднем 50 минут. Точное время выпечки зависит от особенностей вашей духовки.

✅В зависимости от качества муки, густоты кефира, тесто может получиться более плотным или более мягким. Если тесто замешивается тяжело, можно добавить еще немного кефира или майонеза. Если, наоборот, кажется излишне мягким, просто подсыпьте еще немного муки. Вымешивать долго его не нужно. Такое тесто замешивается по принципу песочного.
 
✅Фарш можно брать любой, даже куриный. Но желательно, чтобы он был жирным. Если фарш маложирный, можно добавить в него немного тертого масла или бульона.
 
✅Соотношение мяса, лука и картошки можно менять на свое усмотрение. Также картошку можно полностью исключить.
 
✅Этот пирог желательно делать в глубокой форме. Но можно обойтись и без нее, просто сформовав пирог на противне. В этом случае, он будет ниже.
 
✅Тесто здесь универсальное, оно подходит для пирогов с самой разной начинкой.
 


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Всем всего наилучшего, успехов на кухне и приятного аппетита!
Рубрики:  удивительная выпечка
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