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Сочный мясной пирог из разряда «гости уже в пути»: начинка очень сочная, а тесто просто изумительное
Масло слегка подмораживаем, добавляем к муке и делаем крошку. Масло можно сразу нарезать мелко и подморозить или оставить его цельным куском и натереть на терке.
К готовой крошке добавляем разрыхлитель, соль, сахар и тщательно все перемешиваем.
Затем вливаем кефир и добавляем майонез. Замешиваем плотное тесто. Долго вымешивать его не нужно, как только оно слиплось в единый шар —готово. Убираем тесто в холодильник на время, пока будем готовить начинку
Для начинки берем фарш — желательно крупный и пожирнее. Мясо может быть любым (говядина, свинина, баранина или даже курица). Также можно сшивать различные виды мяса.
Картошку режем мелкими кубиками, добавляем к фаршу.
Лук также режем мелко и добавляем в общую массу.
Солим, перчим по вкусу. Специи также добавляем на свой вкус. Мне очень нравится в таких пирогах вкус зиры, поэтому я использую ее. Также я добавила копченую паприку, но это все по вкусу. По желанию в начинку можно добавить болгарский перец, зелень. Если позволяет время — дайте фаршу постоять часик — он промаринуется, станет еще сочнее и ароматнее. Но можно приступать к формовке пирога сразу.
Тесто делим на две неравные части. Из большей части раскатываем них пирога. Этот пирог желательно делать в форме, но можно и без нее. Я кладу пласт в форму, выравниваю бортики.
Выкладываем начинку, распределяем ее равномерно.
Из второй, меньшей части теста раскатываем чуть более тонкий пласт — закрываем им пирог. Защипываем края.
Делаем сверху наколы вилкой по всей поверхности пирога.
Сверху смазываем пирог желтком или смесью желтка и одной столовой ложки молока.
Теперь рисуем узор с помочью той же вилки. Это, конечно, необязательно, а просто по желанию и для красоты. Сверху немного присыпаем кунжутом (тоже по желанию). Вместо кунжута можно использовать мак.
Ставим пирог выпекаться в заранее разогретую духовку.
🕒 Выпекать при t 180°C в среднем 50 минут. Точное время выпечки зависит от особенностей вашей духовки.
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