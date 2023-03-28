Что может быть лучше быстро приготовленного обеда или ужина. Для такого случая у меня есть для вас отличный рецепт - быстрая пицца на сковороде за 10 минут на майонезе. Тесто готовится с добавлением майонеза и получается пышным и мягким. В начинку кладите любимые ингредиенты: я советую использовать ветчину, грибы, помидоры и сыр.













для теста: - 1 стакан пшеничной муки, - 1 крупное или 2 мелких куриных яиц, - 2 столов. л. майонеза, - 1 столов. л. сметаны, - 0,5 чайн. л. соль. для начинки: - 100 грамм ветчины, - 100 грамм помидор, - 100 грамм свежих грибов (например, шампиньонов), - 50 грамм репчатого лука, - 1 столов. л. майонеза, - 1 столов. л. кетчуп, - 1-2 столов. л. растительного масла для жарки.





Для основы теста смешаем куриные яйца в миске вместе с майонезом и ложкой сметаны. Слегка посолим заготовку.







Добавим просеянную муку, понадобится около стакана.







Получается тесто не сильно густое, то есть его вымешивать будем ложкой до самого конца. Тесто будет очень медленно скатываться с ложки, так и должно быть. Вот так пару минут мы приготовили тесто.





Приступаем к начинке: нарежем ветчину, которая должна быть вкусной и отборной. Хорошая ветчина сделает пиццу просто отменной.







Небольшими кусочками нарезаем грибы, потом крошим лук и все вместе жарим на растительном масле. Грибы с луком обжариваем пару минут на среднем огне. Этого достаточно, чтобы они приготовились.







Переливаем тесто на сковородку, смазанную растительным маслом, сверху выдавливаем майонез и кетчуп.







На тесто выкладываем жаренные грибы, кусочки ветчины и кусочки нарезанного помидора. Такая начинка получается вполне сытной и сочной.







Присыпаем пиццу натертым сыром и ставим на плиту жарится. Делаем медленный огонь и прикрываем крышкой.







Через 10 минут тесто прожарится, а начинка станет ароматной.









Готовую горячую пиццу вынимаем со сковороды и подаем к столу, нарезав на порционные кусочки. Bon Appetite! Пицца за 10 минут на майонезе