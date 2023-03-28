Вторник, 28 Марта 2023 г. 05:19
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Пицца за 10 минут без духовки 🍕 - самая быстрая из всех возможных!
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Метки:
пицца
тесто на майонезе
Что может быть лучше быстро приготовленного обеда или ужина. Для такого случая у меня есть для вас отличный рецепт - быстрая пицца на сковороде за 10 минут на майонезе. Тесто готовится с добавлением майонеза и получается пышным и мягким. В начинку кладите любимые ингредиенты: я советую использовать ветчину, грибы, помидоры и сыр.
для теста:
- 1 стакан пшеничной муки,
- 1 крупное или 2 мелких куриных яиц,
- 2 столов. л. майонеза,
- 1 столов. л. сметаны,
- 0,5 чайн. л. соль.
для начинки:
- 100 грамм ветчины,
- 100 грамм помидор,
- 100 грамм свежих грибов (например, шампиньонов),
- 50 грамм репчатого лука,
- 1 столов. л. майонеза,
- 1 столов. л. кетчуп,
- 1-2 столов. л. растительного масла для жарки.
Для основы теста смешаем куриные яйца в миске вместе с майонезом и ложкой сметаны.
Слегка посолим заготовку.
Добавим просеянную муку, понадобится около стакана.
Получается тесто не сильно густое, то есть его вымешивать будем ложкой до самого конца.
Тесто будет очень медленно скатываться с ложки, так и должно быть.
Вот так пару минут мы приготовили тесто.
Приступаем к начинке: нарежем ветчину, которая должна быть вкусной и отборной.
Хорошая ветчина сделает пиццу просто отменной.
Небольшими кусочками нарезаем грибы, потом крошим лук и все вместе жарим на растительном масле.
Грибы с луком обжариваем пару минут на среднем огне.
Этого достаточно, чтобы они приготовились.
Переливаем тесто на сковородку, смазанную растительным маслом, сверху выдавливаем майонез и кетчуп.
На тесто выкладываем жаренные грибы, кусочки ветчины и кусочки нарезанного помидора.
Такая начинка получается вполне сытной и сочной.
Присыпаем пиццу натертым сыром и ставим на плиту жарится.
Делаем медленный огонь и прикрываем крышкой.
Через 10 минут тесто прожарится, а начинка станет ароматной.
Готовую горячую пиццу вынимаем со сковороды и подаем к столу, нарезав на порционные кусочки. Bon Appetite!
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