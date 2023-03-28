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галина5819
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Создан: 08.05.2010
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Написано: 351549


Пицца за 10 минут без духовки 🍕 - самая быстрая из всех возможных!

Вторник, 28 Марта 2023 г. 05:19 + в цитатник

pizza (60x41, 91Kb)Что может быть лучше быстро приготовленного обеда или ужина. Для такого случая у меня есть для вас отличный рецепт  - быстрая пицца на сковороде за 10 минут на майонезе. Тесто готовится с добавлением майонеза и получается пышным и мягким. В начинку кладите любимые ингредиенты: я советую использовать ветчину, грибы, помидоры и сыр. 

 
 
Пицца за 10 минут на майонезе
 







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 для теста:

- 1 стакан пшеничной муки,
- 1 крупное или 2 мелких куриных яиц,
- 2 столов. л. майонеза,
- 1 столов. л. сметаны,
- 0,5 чайн. л. соль.
Ингредиенты для теста
 
для начинки:
 
- 100 грамм ветчины,
- 100 грамм помидор,
- 100 грамм свежих грибов (например, шампиньонов),
- 50 грамм репчатого лука,
- 1 столов. л. майонеза,
- 1 столов. л. кетчуп,
- 1-2 столов. л. растительного масла для жарки.
 
Ингредиенты для начинки


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Перемешать яйца, сметану и майонез
Для основы теста смешаем куриные яйца в миске вместе с майонезом и ложкой сметаны.
Слегка посолим заготовку.


Всыпать муку
Добавим просеянную муку, понадобится около стакана.


Перемешать тесто
Получается тесто не сильно густое, то есть его вымешивать будем ложкой до самого конца.
Тесто будет очень медленно скатываться с ложки, так и должно быть.
Вот так пару минут мы приготовили тесто.

Нарезать ветчину
Приступаем к начинке: нарежем ветчину, которая должна быть вкусной и отборной.
Хорошая ветчина сделает пиццу просто отменной.


Обжарить грибы с луком
Небольшими кусочками нарезаем грибы, потом крошим лук и все вместе жарим на растительном масле.
Грибы с луком обжариваем пару минут на среднем огне.
Этого достаточно, чтобы они приготовились.


Добавить майонез и кетчуп
Переливаем тесто на сковородку, смазанную растительным маслом, сверху выдавливаем майонез и кетчуп.


Выложить начинку
На тесто выкладываем жаренные грибы, кусочки ветчины и кусочки нарезанного помидора.
Такая начинка получается вполне сытной и сочной.


Присыпать сыром
Присыпаем пиццу натертым сыром и ставим на плиту жарится.
Делаем медленный огонь и прикрываем крышкой.


Пожарить
Через 10 минут тесто прожарится, а начинка станет ароматной. 



Приятного аппетита
Готовую горячую пиццу вынимаем со сковороды и подаем к столу, нарезав на порционные кусочки. Bon Appetite!

 

Рубрики:  пиццерия на дому
Метки:  

Процитировано 21 раз
Понравилось: 12 пользователям
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Radeia   обратиться по имени Вторник, 28 Марта 2023 г. 06:09 (ссылка)
Галина, благодарю!
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Вторник, 28 Марта 2023 г. 14:21ссылка
галина5819
Нельзя нам усомниться:
Услада в жизни-пицца!
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Фрида_Серденко   обратиться по имени Среда, 29 Марта 2023 г. 06:22 (ссылка)
Галина благодарю вас за пиццу.
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toshcka   обратиться по имени Среда, 29 Марта 2023 г. 07:48 (ссылка)
Спасибо!
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