Рулет из свинины с чесноком, перцем и горчицей — готовится блюдо легко и отлично подойдёт к праздничному столу или просто на ужин. Мясо свинины по этому рецепту получается очень нежным, буквально тает во рту.





Свинина - 500 гр

Горчица - 3-5 столовых ложек

Чеснок - 3 зубчика

Специи - по вкусу

Соль - по вкусу











Мясо свинины, предпочтительно шейную часть, хорошенько отбиваем специальным молоточком для мяса. Раскладываем на поверхности.

Очищаем чеснок и выдавливаем чеснокодавилкой. Равномерно выкладываем на мясо. Солим, перчим и добавляем любые другие специи по вашему предпочтению.

Сверху обильно смазываем горчицей.

Мясо заворачиваем в рулетик, не сильно туго, но и не слабо. Сверху ниткой перевязываем рулет и оставляем мариноваться на час в холодное место.

Заворачиваем мясо в фольгу и отправляем в духовку на 50-60 минут при температуре 200 градусов.