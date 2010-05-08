Пятница, 24 Марта 2023 г. 05:21
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Рулет из свинины с чесноком, перцем и горчицей
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Метки:
свинина
горчица
чеснок
Рулет из свинины с чесноком, перцем и горчицей — готовится блюдо легко и отлично подойдёт к праздничному столу или просто на ужин. Мясо свинины по этому рецепту получается очень нежным, буквально тает во рту.
Свинина - 500 гр
Горчица - 3-5 столовых ложек
Чеснок - 3 зубчика
Специи - по вкусу
Соль - по вкусу
Мясо свинины, предпочтительно шейную часть, хорошенько отбиваем специальным молоточком для мяса. Раскладываем на поверхности.
Очищаем чеснок и выдавливаем чеснокодавилкой. Равномерно выкладываем на мясо. Солим, перчим и добавляем любые другие специи по вашему предпочтению.
Сверху обильно смазываем горчицей.
Мясо заворачиваем в рулетик, не сильно туго, но и не слабо. Сверху ниткой перевязываем рулет и оставляем мариноваться на час в холодное место.
Заворачиваем мясо в фольгу и отправляем в духовку на 50-60 минут при температуре 200 градусов.
На 40 минуте можно развернуть фольгу и дать мясу пропечься с корочкой. Наше невероятное блюдо готово, приятного Вам аппетита!
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