Записи Друзья Комментарии
галина5819
Аватар галина5819

 -Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в галина5819

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 08.05.2010
Записей:
Комментариев:
Написано: 351420


Рулет из свинины с чесноком, перцем и горчицей

Пятница, 24 Марта 2023 г. 05:21 + в цитатник

Рулет из свинины с чесноком, перцем и горчицей — готовится блюдо легко и отлично подойдёт к праздничному столу или просто на ужин. Мясо свинины по этому рецепту получается очень нежным, буквально тает во рту.


РёР·РѕР±СЂР°Р¶РµРЅРёРµ_2023-03-23_195715560 (630x665, 609Kb)

156290156_127223550_98213535_ingredients (118x24, 2Kb)

Свинина - 500 гр
Горчица - 3-5 столовых ложек
Чеснок - 3 зубчика
Специи - по вкусу
Соль - по вкусу

127223699_98213671_beginning_to_prepare (168x20, 2Kb)


РёР·РѕР±СЂР°Р¶РµРЅРёРµ_2023-03-23_200033441 (700x466, 565Kb)


 
Мясо свинины, предпочтительно шейную часть, хорошенько отбиваем специальным молоточком для мяса. Раскладываем на поверхности.
 
РёР·РѕР±СЂР°Р¶РµРЅРёРµ_2023-03-23_200041744 (700x466, 616Kb)
Очищаем чеснок и выдавливаем чеснокодавилкой. Равномерно выкладываем на мясо. Солим, перчим и добавляем любые другие специи по вашему предпочтению.
 
РёР·РѕР±СЂР°Р¶РµРЅРёРµ_2023-03-23_200047978 (700x466, 583Kb)
Сверху обильно смазываем горчицей.
 
РёР·РѕР±СЂР°Р¶РµРЅРёРµ_2023-03-23_200055624 (700x466, 509Kb)
Мясо заворачиваем в рулетик, не сильно туго, но и не слабо. Сверху ниткой перевязываем рулет и оставляем мариноваться на час в холодное место.
 
РёР·РѕР±СЂР°Р¶РµРЅРёРµ_2023-03-23_200101374 (700x466, 573Kb)
Заворачиваем мясо в фольгу и отправляем в духовку на 50-60 минут при температуре 200 градусов.
 
РёР·РѕР±СЂР°Р¶РµРЅРёРµ_2023-03-23_200108028 (700x466, 530Kb)

 

На 40 минуте можно развернуть фольгу и дать мясу пропечься с корочкой. Наше невероятное блюдо готово, приятного Вам аппетита!
 
Рубрики:  закусим
на радость мясоедам
Метки:  

Процитировано 19 раз
Понравилось: 13 пользователям
Нравится

Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте