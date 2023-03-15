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галина5819
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Создан: 08.05.2010
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Яркий по вкусу салат "с дымком" из нескольких простых ингредиентов

Среда, 15 Марта 2023 г. 05:15 + в цитатник

Такой салат за любым столом у нас съедается быстрее Оливье. А все дело в необычайно ярком сочетании ингредиентов. Продукты для него простые, а получается салат "с дымком". Ну очень оригинально и вкусно. Показываю наш семейный фирменный рецепт с курицей и грибами.

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Копченая курица - 200 гр
Соленые огурцы - 200 гр
Вареные яйца - 5 шт.
Репчатый лук - 300 гр
Шампиньоны - 400 гр
Петрушка - 1/2 пучка
Майонез, соль, перец - по вкусу

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Для приготовления этого салата нужна копченая курица. С вареной или даже с жареной так смачно не получится. У нас в рецепт варено-копченая куриная грудка.

Итак, берем копченую грудку и режем стандартным для салатов кубиком.

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Далее режем самые классические соленые огурчики. Если кто-то больше любит маринованные, можно заменить. Будет так же вкусно.

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Еще в салате должны быть вареные яйца.

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И свежая петрушка. Её лучше ничем не заменять. Она в салате очень хороша.


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И затем очень важная составляющая - жареные грибы. Из грибов мы обычно берем простые шампиньоны. И жарим их сразу вместе с обычным репчатым луком.


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Грибочки не мельчим. Жареные кусочки должны быть в салате заметны. Жарим на сильном огне на растительном масле до готовности. Это примерно 15 минут.

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Даем грибам немного остыть и отправляем в салатник ко всем уже нарезанным ингредиентам.

Заправляем все это дело майонезом, солим и перчим по вкусу.

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Вот такой у нас грибной салатик. Вроде бы ничего особенного нет, но вкус потрясающий и на самом деле с дымком.

Смотрится салат на столе идеально, не расплывается, не течет. А еще он очень сытный.

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Розовый баклажан

Рубрики:  ни дня без салата
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Процитировано 17 раз
Понравилось: 13 пользователям
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Валентина-л-1   обратиться по имени Среда, 15 Марта 2023 г. 07:14 (ссылка)
Спасибо.
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Среда, 15 Марта 2023 г. 11:07ссылка
галина5819
Вкусного салатика!
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Эмма_Кноп   обратиться по имени Четверг, 16 Марта 2023 г. 20:38 (ссылка)
Нет копченой грудки.
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