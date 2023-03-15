Такой салат за любым столом у нас съедается быстрее Оливье. А все дело в необычайно ярком сочетании ингредиентов. Продукты для него простые, а получается салат "с дымком". Ну очень оригинально и вкусно. Показываю наш семейный фирменный рецепт с курицей и грибами.

















Копченая курица - 200 гр

Соленые огурцы - 200 гр

Вареные яйца - 5 шт.

Репчатый лук - 300 гр

Шампиньоны - 400 гр

Петрушка - 1/2 пучка

Майонез, соль, перец - по вкусу

Для приготовления этого салата нужна копченая курица. С вареной или даже с жареной так смачно не получится. У нас в рецепт варено-копченая куриная грудка.

Итак, берем копченую грудку и режем стандартным для салатов кубиком.

Далее режем самые классические соленые огурчики. Если кто-то больше любит маринованные, можно заменить. Будет так же вкусно.

Еще в салате должны быть вареные яйца.

И свежая петрушка. Её лучше ничем не заменять. Она в салате очень хороша.





И затем очень важная составляющая - жареные грибы. Из грибов мы обычно берем простые шампиньоны. И жарим их сразу вместе с обычным репчатым луком.





Грибочки не мельчим. Жареные кусочки должны быть в салате заметны. Жарим на сильном огне на растительном масле до готовности. Это примерно 15 минут.

Даем грибам немного остыть и отправляем в салатник ко всем уже нарезанным ингредиентам.

Заправляем все это дело майонезом, солим и перчим по вкусу.

Вот такой у нас грибной салатик. Вроде бы ничего особенного нет, но вкус потрясающий и на самом деле с дымком.

Смотрится салат на столе идеально, не расплывается, не течет. А еще он очень сытный.