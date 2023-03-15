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Яркий по вкусу салат "с дымком" из нескольких простых ингредиентов
Такой салат за любым столом у нас съедается быстрее Оливье. А все дело в необычайно ярком сочетании ингредиентов. Продукты для него простые, а получается салат "с дымком". Ну очень оригинально и вкусно. Показываю наш семейный фирменный рецепт с курицей и грибами.
Для приготовления этого салата нужна копченая курица. С вареной или даже с жареной так смачно не получится. У нас в рецепт варено-копченая куриная грудка.
Итак, берем копченую грудку и режем стандартным для салатов кубиком.
Далее режем самые классические соленые огурчики. Если кто-то больше любит маринованные, можно заменить. Будет так же вкусно.
Еще в салате должны быть вареные яйца.
И свежая петрушка. Её лучше ничем не заменять. Она в салате очень хороша.
И затем очень важная составляющая - жареные грибы. Из грибов мы обычно берем простые шампиньоны. И жарим их сразу вместе с обычным репчатым луком.
Грибочки не мельчим. Жареные кусочки должны быть в салате заметны. Жарим на сильном огне на растительном масле до готовности. Это примерно 15 минут.
Даем грибам немного остыть и отправляем в салатник ко всем уже нарезанным ингредиентам.
Заправляем все это дело майонезом, солим и перчим по вкусу.
Вот такой у нас грибной салатик. Вроде бы ничего особенного нет, но вкус потрясающий и на самом деле с дымком.
Смотрится салат на столе идеально, не расплывается, не течет. А еще он очень сытный.
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