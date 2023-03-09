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Юлькин пирог... Боже мой, какая же это вкуснятина!!!
Да простит меня Юлия Высоцкая, а именно от нее этот рецепт, что я изменила название. У нее оно звучит следующим образом: Нежнейший пирог с персиками и грушей. Должна сказать, что это истинная правда и название полностью соответствует действительности. Пирог действительно нежнейший, но... больно уж длинно! Должна сказать, что я внесла некоторые коррективы, но о них в процессе.
Пирог готовится быстро и просто, получается большим и очень вкусным. Очень нежный... бисквит, такое впечатление, что пропитан чем-то... а ведь нет! Боже мой, какая же это вкуснятина!!! Действительно, нежнейший пирог. Влажноватый бисквит, сладкие персики, крем с приятной кислинкой... Мммммммммм... Невероятно вкусно!!!
Заходите, это стоит того.
Мука — 250 г
Яйцо куриное (среднее) — 5 шт
Масло сливочное — 200 г
Сахар (200 - в тесто, 10 - в крем) — 210 г
Молоко — 50 мл
Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
Ванильный сахар — 1 пач.
Соль (щепотка)
Персик (около 800 г (у меня было 700 г свежих персиков) — 1 бан.
Груша (лучше всего Конференц) — 1 шт
Сметана (у меня стакан 350 г сметаны Простоквашино, 25%) — 400 г
Миндаль (я взяла 40 г миндальных хлопьев) — 50 г
Подготовить продукты для теста. 200 г сахара мне показалось много, я взяла 160 г.
Персики у меня были свежие, поэтому я разрезала их на половинки, удалила косточки и залила крутым кипятком на 2 минуты, затем обдала холодной водой и сняла кожицу. Сложила очищенные половинки в миску и засыпала коричневым сахарным песком на 20 минут.
А тем временем займемся-ка мы тестом.
Масло взбить миксером с сахаром, солью и ванилином, добавить яйца и снова хорошо взбить.
Затем просеять муку с разрыхлителем, влить молоко и замесить тесто.
Я сделала это миксером.
Большой глубокий прямоугольный противень 30х25 см (у меня был противень 22х28х3,5 см) смазать маслом (я застелила пекарской бумагой), выложить тесто и разровнять его.
Сверху рядами выложить порезанные дольками персики. Грушу очистить и нарезать маленькими кубиками, сбрызнуть лимонным соком и насыпать между дольками персиков. Выпекать при 180*С около 40 минут.
Для крема за 2-3 минуты до готовности пирога смешать сметану с сахаром
(нууу, я не знаю... 10 г на 400 г сметаны?!! Я положила 60 г сахара), немного взбить миксером. Пирог извлечь из духовки и сразу же на ГОРЯЧИЙ пирог выложить ХОЛОДНЫЙ сметанный крем, тогда он лучше застывает и становится воздушным.
Минут через 20 можно посыпать пирог измельченными миндальными орешками или миндальными лепестками, слегка подрумяненными в духовке.
Немного остудить пирог и затем осторожно извлечь из формы. Когда пирог полностью остынет, поставить его на 2-3 часа в холодильник.
Ну, вот, теперь можно подавать пирог на стол!
Пирог готовится быстро и просто, получается большим и очень вкусным. Очень нежный... бисквит, такое впечатление, что пропитан чем-то... а ведь нет! Я пекла в большом противне, огромный пирог исчез практически мгновенно
Он просто умопомрачительный
А здесь кусочек... Боже мой, какая же это вкуснятина!!! Действительно, нежнейший пирог. Влажноватый бисквит, сладкие персики, крем с приятной кислинкой... Мммммммммм... Невероятно вкусно!!!
Приятного чаепития!!!
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