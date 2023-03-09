

Да простит меня Юлия Высоцкая, а именно от нее этот рецепт, что я изменила название. У нее оно звучит следующим образом: Нежнейший пирог с персиками и грушей. Должна сказать, что это истинная правда и название полностью соответствует действительности. Пирог действительно нежнейший, но... больно уж длинно! Должна сказать, что я внесла некоторые коррективы, но о них в процессе.





Пирог готовится быстро и просто, получается большим и очень вкусным. Очень нежный... бисквит, такое впечатление, что пропитан чем-то... а ведь нет! Боже мой, какая же это вкуснятина!!! Действительно, нежнейший пирог. Влажноватый бисквит, сладкие персики, крем с приятной кислинкой... Мммммммммм... Невероятно вкусно!!!

Заходите, это стоит того.

















