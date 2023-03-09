Записи Друзья Комментарии
галина5819
Аватар галина5819

 -Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в галина5819

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 08.05.2010
Записей:
Комментариев:
Написано: 350704


Юлькин пирог... Боже мой, какая же это вкуснятина!!!

Четверг, 09 Марта 2023 г. 05:23 + в цитатник


accf4b796238c7c55e42949422939ea3 (46x36, 10Kb)Да простит меня Юлия Высоцкая, а именно от нее этот рецепт, что я изменила название. У нее оно звучит следующим образом: Нежнейший пирог с персиками и грушей. Должна сказать, что это истинная правда и название полностью соответствует действительности. Пирог действительно нежнейший, но... больно уж длинно! Должна сказать, что я внесла некоторые коррективы, но о них в процессе.


Пирог готовится быстро и просто, получается большим и очень вкусным. Очень нежный... бисквит, такое впечатление, что пропитан чем-то... а ведь нет! Боже мой, какая же это вкуснятина!!! Действительно, нежнейший пирог. Влажноватый бисквит, сладкие персики, крем с приятной кислинкой... Мммммммммм... Невероятно вкусно!!!

 Заходите, это стоит того.



 

РёР·РѕР±СЂР°Р¶РµРЅРёРµ_2023-03-08_195754434 (640x425, 416Kb) 




127187868_3 (242x38, 23Kb)



Мука — 250 г

Яйцо куриное (среднее) — 5 шт

Масло сливочное — 200 г

Сахар (200 - в тесто, 10 - в крем) — 210 г

Молоко — 50 мл

Разрыхлитель теста — 1 ч. л.

Ванильный сахар — 1 пач.

Соль (щепотка)

Персик (около 800 г (у меня было 700 г свежих персиков) — 1 бан.

Груша (лучше всего Конференц) — 1 шт

Сметана (у меня стакан 350 г сметаны Простоквашино, 25%) — 400 г

Миндаль (я взяла 40 г миндальных хлопьев) — 50 г



126190588_4 (262x38, 23Kb)



Подготовить продукты для теста. 200 г сахара мне показалось много, я взяла 160 г.

Персики у меня были свежие, поэтому я разрезала их на половинки, удалила косточки и залила крутым кипятком на 2 минуты, затем обдала холодной водой и сняла кожицу. Сложила очищенные половинки в миску и засыпала коричневым сахарным песком на 20 минут.

А тем временем займемся-ка мы тестом.





Масло взбить миксером с сахаром, солью и ванилином, добавить яйца и снова хорошо взбить.





Затем просеять муку с разрыхлителем, влить молоко и замесить тесто.





Я сделала это миксером.





Большой глубокий прямоугольный противень 30х25 см (у меня был противень 22х28х3,5 см) смазать маслом (я застелила пекарской бумагой), выложить тесто и разровнять его.





Сверху рядами выложить порезанные дольками персики. Грушу очистить и нарезать маленькими кубиками, сбрызнуть лимонным соком и насыпать между дольками персиков. Выпекать при 180*С около 40 минут.





Для крема за 2-3 минуты до готовности пирога смешать сметану с сахаром

(нууу, я не знаю... 10 г на 400 г сметаны?!! Я положила 60 г сахара), немного взбить миксером. Пирог извлечь из духовки и сразу же на ГОРЯЧИЙ пирог выложить ХОЛОДНЫЙ сметанный крем, тогда он лучше застывает и становится воздушным.





Минут через 20 можно посыпать пирог измельченными миндальными орешками или миндальными лепестками, слегка подрумяненными в духовке.





Немного остудить пирог и затем осторожно извлечь из формы. Когда пирог полностью остынет, поставить его на 2-3 часа в холодильник.





Ну, вот, теперь можно подавать пирог на стол!

Пирог готовится быстро и просто, получается большим и очень вкусным. Очень нежный... бисквит, такое впечатление, что пропитан чем-то... а ведь нет! Я пекла в большом противне, огромный пирог исчез практически мгновенно



Он просто умопомрачительный







А здесь кусочек... Боже мой, какая же это вкуснятина!!! Действительно, нежнейший пирог. Влажноватый бисквит, сладкие персики, крем с приятной кислинкой... Мммммммммм... Невероятно вкусно!!!

Приятного чаепития!!!
 

Юлькин пирог... Боже мой, какая же это вкуснятина!!!

Рубрики:  сладкая жизнь
Метки:  

Процитировано 33 раз
Понравилось: 20 пользователям
Нравится

Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
Алла_Студентова   обратиться по имени Четверг, 09 Марта 2023 г. 11:22 (ссылка)
Ответить С цитатой В цитатник
ИРМО4КА   обратиться по имени Пятница, 10 Марта 2023 г. 10:18 (ссылка)
Благодарю!Главное "бюджетный".
Ответить С цитатой В цитатник
Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте