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галина5819
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Самое простое и быстрое печенье на растительном масле

Четверг, 02 Марта 2023 г. 05:23 + в цитатник

Сегодня хочу поделиться рецептом самого простого печенья на растительном масле. Готовится оно из минимума ингредиентов, которые всегда есть в холодильнике. Печенье получается очень нарядное и красивое!

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 (~ 27 шт)

Мука ~ 280 г,

Сахар 80 г,

Растительное масло 90 мл,

Яйцо 2 шт,

Разрыхлитель 1 ч.л,

Ванильный сахар 8 г,

Соль по вкусу

Выпекать при 180 ° ~ 15 минут.

Время выпечки и температура зависят от особенностей духовки


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В тарелку для смешивания разбиваю 2 яйца, высыпаю сахар, соль, ванильный сахар и выливаю растительное масло

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Перемешиваю продукты венчиком

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Высыпаю разрыхлитель и часть заранее просеянной муки

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Снова перемешиваю. Высыпаю остаток муки и и замешиваю мягкое тесто. Тесто получается пластичное, послушное, с ним приятно работать! При желании в тесто можно добавить цедру лимона или апельсина

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Отделяю от теста небольшие кусочки

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Скатываю из них шарики

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Прижимаю молоточком для отбивания мяса, обычно такой есть на каждой кухне!

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Выкладываю заготовки на противень и ставлю печенье выпекаться заранее разогретую до 180 градусов духовку

 
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Время выпечки печенья примерно 15 минут. У печенья зарумяниваеться донышко. Верх зарумянится не очень сильно и остается светлым. Печенье лучше не пересушивать

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Кухня без правил

Рубрики:  сладкая жизнь
Метки:  

Процитировано 36 раз
Понравилось: 14 пользователям
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Валентина-л-1   обратиться по имени Четверг, 02 Марта 2023 г. 06:55 (ссылка)
Спасибо.
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Четверг, 02 Марта 2023 г. 17:41ссылка
галина5819
Вкусного печенья!
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