Сегодня хочу поделиться рецептом самого простого печенья на растительном масле. Готовится оно из минимума ингредиентов, которые всегда есть в холодильнике. Печенье получается очень нарядное и красивое!















(~ 27 шт)

Мука ~ 280 г,

Сахар 80 г,

Растительное масло 90 мл,

Яйцо 2 шт,

Разрыхлитель 1 ч.л,

Ванильный сахар 8 г,

Соль по вкусу

Выпекать при 180 ° ~ 15 минут.

Время выпечки и температура зависят от особенностей духовки











В тарелку для смешивания разбиваю 2 яйца, высыпаю сахар, соль, ванильный сахар и выливаю растительное масло





Перемешиваю продукты венчиком

Высыпаю разрыхлитель и часть заранее просеянной муки

Снова перемешиваю. Высыпаю остаток муки и и замешиваю мягкое тесто. Тесто получается пластичное, послушное, с ним приятно работать! При желании в тесто можно добавить цедру лимона или апельсина

Отделяю от теста небольшие кусочки

Скатываю из них шарики





Прижимаю молоточком для отбивания мяса, обычно такой есть на каждой кухне!

Выкладываю заготовки на противень и ставлю печенье выпекаться заранее разогретую до 180 градусов духовку

Время выпечки печенья примерно 15 минут. У печенья зарумяниваеться донышко. Верх зарумянится не очень сильно и остается светлым. Печенье лучше не пересушивать

Кухня без правил