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Вместо обычных скучных котлет: потрясающий капустный рулет с мясом
Против вкусных домашних котлет я ничего не имею, но иногда возиться с ними нет ни сил, ни времени. Такой рулет - это отличная альтернатива котлетам! Капустный рулет с куриным фаршем - очень ароматный, сочный и сытный. Подойдет как на обед или ужин, так и на праздничный стол. Вкусный и в горячем, и в холодном виде!
|Фарш мясной (куриный) - 600 г
|Капуста белокочанная - 300 г
|Лук репчатый - 1/2 шт.
|Яйца - 5 шт.
|Сыр твердый - 70 г
|Перец черный молотый - 1/4 ч. л.
|Соль - 2/3 ч. л.
|Специи любимые (приправа) - по вкусу
|Рубрики:
|на радость мясоедам
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