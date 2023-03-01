Против вкусных домашних котлет я ничего не имею, но иногда возиться с ними нет ни сил, ни времени. Такой рулет - это отличная альтернатива котлетам! Капустный рулет с куриным фаршем - очень ароматный, сочный и сытный. Подойдет как на обед или ужин, так и на праздничный стол. Вкусный и в горячем, и в холодном виде!









Фарш мясной (куриный) - 600 г Капуста белокочанная - 300 г Лук репчатый - 1/2 шт. Яйца - 5 шт. Сыр твердый - 70 г Перец черный молотый - 1/4 ч. л. Соль - 2/3 ч. л. Специи любимые (приправа) - по вкусу







Капустный рулет с мясом

Капусту мелко шинкуем.

Яйца немного взбиваем венчиком.

Добавляем к яйцам натертый на крупной терке сыр.

Добавляем щепотку соли, перец и капусту. Все перемешиваем.

Капустную массу распределяем по противню, устеленному пергаментной бумагой. Противень - стандартный, 30х40 см. Выпекаем капустный корж в разогретой до 180 градусов духовке 10-15 минут, корж должен хорошо "схватиться".

В мясной фарш (у меня фарш из куриной грудки), смешанный с измельченным луком, добавляем любимые специи (я беру приправу "Универсальная" с натуральными сушеными овощами), соль, перец. Перемешиваем.

Фарш равномерно распределяем по поверхности капустного коржа.

Сворачиваем корж из капусты с фаршем в плотный рулет.

Заворачиваем капустный рулет в фольгу и выкладываем на противень швом вниз.

Запекаем капустный рулет с куриным фаршем в духовке при 180 градусах 25-30 минут.