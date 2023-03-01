Записи Друзья Комментарии
галина5819
Аватар галина5819

 -Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в галина5819

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 08.05.2010
Записей:
Комментариев:
Написано: 350449


Вместо обычных скучных котлет: потрясающий капустный рулет с мясом

Среда, 01 Марта 2023 г. 05:21 + в цитатник

Против вкусных домашних котлет я ничего не имею, но иногда возиться с ними нет ни сил, ни времени. Такой рулет - это отличная альтернатива котлетам! Капустный рулет с куриным фаршем - очень ароматный, сочный и сытный. Подойдет как на обед или ужин, так и на праздничный стол. Вкусный и в горячем, и в холодном виде!


156290156_127223550_98213535_ingredients (118x24, 2Kb)
 

Фарш мясной (куриный) - 600 г
Капуста белокочанная - 300 г
Лук репчатый - 1/2 шт.
Яйца - 5 шт.
Сыр твердый - 70 г
Перец черный молотый - 1/4 ч. л.
Соль - 2/3 ч. л.
Специи любимые (приправа) - по вкусу

127223699_98213671_beginning_to_prepare (168x20, 2Kb)



Капустный рулет с мясом
 
Капусту мелко шинкуем.
 
Яйца немного взбиваем венчиком.
 
Добавляем к яйцам натертый на крупной терке сыр.
 
Добавляем щепотку соли, перец и капусту. Все перемешиваем.
 
Капустную массу распределяем по противню, устеленному пергаментной бумагой. Противень - стандартный, 30х40 см. Выпекаем капустный корж в разогретой до 180 градусов духовке 10-15 минут, корж должен хорошо "схватиться".
 
В мясной фарш (у меня фарш из куриной грудки), смешанный с измельченным луком, добавляем любимые специи (я беру приправу "Универсальная" с натуральными сушеными овощами), соль, перец. Перемешиваем.
 
Фарш равномерно распределяем по поверхности капустного коржа.
 
Сворачиваем корж из капусты с фаршем в плотный рулет.
 
Заворачиваем капустный рулет в фольгу и выкладываем на противень швом вниз.
Запекаем капустный рулет с куриным фаршем в духовке при 180 градусах 25-30 минут.
 
Рулет из капусты с мясом отлично режется, получается очень аппетитным и необычайно вкусным! Приятного аппетита!
 
Рубрики:  на радость мясоедам
Метки:  

Процитировано 24 раз
Понравилось: 24 пользователям
Нравится

Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
Валентина-л-1   обратиться по имени Среда, 01 Марта 2023 г. 06:32 (ссылка)
Спасибо.
Ответить С цитатой В цитатник
Тамара_Григорьевна   обратиться по имени Четверг, 02 Марта 2023 г. 11:17 (ссылка)
галина5819, Необычно ,вкусно .Благодарю.

(Добавил ссылку к себе в дневник)

Ответить С цитатой В цитатник
Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте