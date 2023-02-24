Мыло в том или ином виде присутствует в каждом доме. Чаще всего его используют для мытья рук, ухода за лицом и телом. Однако я рекомендую обратить внимание на еще одну сферу его применения – стирку вещей.

Порой именно мыло (особенно дегтярное и хозяйственное) справляется со сложными пятнами лучше, чем дорогостоящие гели и порошки. О том, какими свойствами обладает дегтярное мыло, что входит в его состав и как использовать его в стирке, читайте в материале ниже.









Плюсы и минусы дегтярного мыла

Обычное дегтярное мыло на 15 % состоит из березового дегтя. Этот компонент и придает ему сильнейший моющий эффект.

Преимущества дегтярного мыла

дезинфекция ткани

натуральный состав

не вызывает аллергию

подходит для стирки детских вещей

доступная цена

высокая моющая способность

Недостатки дегтярного мыла

Главным и, пожалуй, единственным минусом такого мыла является достаточно резкий запах. Многим он может показаться неприятным. Чтобы убрать его, постиранные вещи следует правильно выполаскивать. Для этого добавьте в уже чистую воду несколько капель натурального эфирного масла.

Также дегтярное мыло отличается слабым пенообразованием, однако это никак не влияет на его эффективность в борьбе с различными пятнами. При ручной стирке с дегтярным мылом рекомендуем пользоваться резиновыми перчатками. Помните, что регулярный контакт березового дегтя с кожей приводит к чрезмерной сухости.

3 эффективных способа стирки с дегтярным мылом

Отстирывание жирных пятен от полотенец

Дегтярное мыло справляется на ура даже с пятнами от мазуты, что говорить о жирных загрязнениях. Поэтому, прежде чем выбрасывать старые кухонные полотенца, попробуйте следующий метод. Деготь с легкостью придаст им свежий вид.

Методика проста: тщательно потрите пятна дегтярным мылом, буквально вбивая его в волокна. Затем оставьте вещи примерно на 30 минут. Далее влейте в таз 3 литра кипятка и растворите в нём 1 ст. л. самого дешевого порошка. Если стираете светлую ткань, то и 1 ст. л. любого отбеливателя лишней не будет. В получившийся раствор отправьте намыленные дегтярным мылом вещи и ждите полного остывания воды. После проведенных манипуляций отправьте полотенца в стиральную машину. Эффект ошеломительный.

Стирка белых носков





Белоснежные носки из магазина значительно темнеют уже после первой стирки. Поэтому принимать меры нужно сразу, не дожидаясь устарелых серо-черных пятен. Если хотите отстирать носки быстро и качественно, следующий метод вам поможет.

Как и в первом случае, интенсивно натрите носки дегтярным мылом. Далее оставьте их на полчаса, а лучше на ночь. Важно, чтобы вещь была из хлопка. Вы с легкостью можете так делать и с детскими пеленками, футболками и плавками. Когда носки хорошенько отлежались в мыле, ополосните их под проточной теплой водой или отправьте в стиральную машинку с другими белыми вещами. Результат безупречный. Деготь — абсолютно натуральный продукт, который не вызывает зуд, жжение или аллергию, поэтому для стирки детских вещей подходит идеально.

Стирка устаревших пятен





Помните, что для стирки вещей в машинке дегтярное мыло в твердом виде использовать нельзя. Мыльная стружка может не до конца раствориться в воде и осесть непосредственно на ткань. Помимо этого, мыльные крупинки образовывают налет, прилипая к стенкам прибора. Для машины-автомат берите исключительно жидкое дегтярное мыло. Это предупредит неисправность вашей техники. Если дома имеется только твердое дегтярное мыло, то следует приготовить специальный раствор.

Вам потребуется:

40 г дегтярного мыла

30 г кальцинированной соды

1 л воды

Мыло протрите через терку и растворите в 200 г теплой воды. Оставшуюся воду вскипятите, добавляя кальцинированную соду. В конце влейте в нее мыльный раствор. Всё тщательно перемешайте и охладите. Получившееся средство влейте прямо в барабан стиральной машины перед стиркой вещей с устаревшими пятнами.

После перечисленных выше способов необходимо проводить специальную чистку стиральной машины. Делайте это с помощью лимонной кислоты, соды или специальных химических средств из магазина. Это защитит вашу бытовую технику от нежелательных поломок в будущем.