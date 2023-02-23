У этого пирога замечательное тесто. Готовится оно очень быстро, получается сладкое, нежное, воздушное и очень вкусное. Яблоки дают сочность, нежность и приятную кислинку. А за счет целых яблок у пирога интересный вид. Это очень ароматный и вкусный пирог к чаю.













Порции 6-8

Время подготовки 15 минут Время приготовления 50 минут

6 средних яблок

320 г муки

300 г сахара (+6 ч. л.)

250 мл молока

100 мл растительного масла

3 куриных яйца (СО)

1 ст. л. разрыхлителя

1/2 ч. л. соли

1 г ванилина









1. В миску отправляем сахар, ванилин, соль и разбиваем яйца.

2. Хорошо взбиваем венчиком или миксером. Смесь должна стать воздушной.

3. Муку перемешиваем с разрыхлителем. Молоко подогреваем. Вливаем в миску молоко, масло и перемешиваем. Добавляем порциями муку и снова перемешиваем.

4. Получается жидковатое, воздушное тесто.

5. У яблок срезаем крышечки и вырезаем сердцевину.

6. Большую форму смазываем сливочным маслом и выкладываем яблоки на расстоянии друг от друга. В середину яблок высыпаем сахар (по 1 ч. л.) и закрываем крышечками. Яблоки можно дополнять орехами и изюмом.

7. Выливаем готовое тесто между яблоками и выпекаем в разогретой духовке при 180 градусах 50 минут.

8. На готовность проверяем деревянной шпажкой, если она влажная, выпекаем еще 10 минут. Пирог очень ароматный. Полностью остужаем.

9. Остывший пирог с яблоками посыпаем сахарной пудрой и нарезаем на порционные кусочки. Тесто получается воздушное, пористое, яблоки очень нежные. Яблоки дают сочность и замечательную кислинку, которая отлично сочетается со сладким тестом. Это очень вкусный пирог к чаю.

Приятного аппетита!!!