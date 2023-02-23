Записи Друзья Комментарии
галина5819
Аватар галина5819

 -Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в галина5819

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 08.05.2010
Записей:
Комментариев:
Написано: 350142


Заливной пирог с целыми яблоками: самый хороший рецепт теста с яблоками, воздушное и очень вкусное

Четверг, 23 Февраля 2023 г. 05:23 + в цитатник

accf4b796238c7c55e42949422939ea3 (46x36, 10Kb)У этого пирога замечательное тесто. Готовится оно очень быстро, получается сладкое, нежное, воздушное и очень вкусное. Яблоки дают сочность, нежность и приятную кислинку. А за счет целых яблок у пирога интересный вид. Это очень ароматный и вкусный пирог к чаю.


РёР·РѕР±СЂР°Р¶РµРЅРёРµ_2023-02-22_175252658 (700x466, 649Kb)
 



127187868_3 (242x38, 23Kb)

Порции 6-8
 
Время подготовки 15 минут Время приготовления 50 минут
 
 
 
6 средних яблок
320 г муки
300 г сахара (+6 ч. л.)
250 мл молока
100 мл растительного масла
3 куриных яйца (СО)
1 ст. л. разрыхлителя
1/2 ч. л. соли
1 г ванилина




126190588_4 (262x38, 23Kb)

1. В миску отправляем сахар, ванилин, соль и разбиваем яйца.

 
 

Заливной пирог с целыми яблоками (тесто воздушное и очень вкусное)

 

2. Хорошо взбиваем венчиком или миксером. Смесь должна стать воздушной.

 
 

Заливной пирог с целыми яблоками (тесто воздушное и очень вкусное)

 

3. Муку перемешиваем с разрыхлителем. Молоко подогреваем. Вливаем в миску молоко, масло и перемешиваем. Добавляем порциями муку и снова перемешиваем.

 
 

Заливной пирог с целыми яблоками (тесто воздушное и очень вкусное)

 

4. Получается жидковатое, воздушное тесто.

 
 

Заливной пирог с целыми яблоками (тесто воздушное и очень вкусное)

 

5. У яблок срезаем крышечки и вырезаем сердцевину.

 
 

Заливной пирог с целыми яблоками (тесто воздушное и очень вкусное)

 

6. Большую форму смазываем сливочным маслом и выкладываем яблоки на расстоянии друг от друга. В середину яблок высыпаем сахар (по 1 ч. л.) и закрываем крышечками. Яблоки можно дополнять орехами и изюмом.

 
 

Заливной пирог с целыми яблоками (тесто воздушное и очень вкусное)

 

7. Выливаем готовое тесто между яблоками и выпекаем в разогретой духовке при 180 градусах 50 минут.

 
 

Заливной пирог с целыми яблоками (тесто воздушное и очень вкусное)

 

8. На готовность проверяем деревянной шпажкой, если она влажная, выпекаем еще 10 минут. Пирог очень ароматный. Полностью остужаем.

 
 

Заливной пирог с целыми яблоками (тесто воздушное и очень вкусное)

 

9. Остывший пирог с яблоками посыпаем сахарной пудрой и нарезаем на порционные кусочки. Тесто получается воздушное, пористое, яблоки очень нежные. Яблоки дают сочность и замечательную кислинку, которая отлично сочетается со сладким тестом. Это очень вкусный пирог к чаю.

 
 

Заливной пирог с целыми яблоками (тесто воздушное и очень вкусное)

 

Приятного аппетита!!!

 

Заливной пирог с целыми яблоками 

Рубрики:  сладкая жизнь
Метки:  

Процитировано 14 раз
Понравилось: 11 пользователям
Нравится

Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
Алла_Студентова   обратиться по имени Четверг, 23 Февраля 2023 г. 11:37 (ссылка)
Ответить С цитатой В цитатник
Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте