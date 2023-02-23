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Заливной пирог с целыми яблоками: самый хороший рецепт теста с яблоками, воздушное и очень вкусное
У этого пирога замечательное тесто. Готовится оно очень быстро, получается сладкое, нежное, воздушное и очень вкусное. Яблоки дают сочность, нежность и приятную кислинку. А за счет целых яблок у пирога интересный вид. Это очень ароматный и вкусный пирог к чаю.
1. В миску отправляем сахар, ванилин, соль и разбиваем яйца.
2. Хорошо взбиваем венчиком или миксером. Смесь должна стать воздушной.
3. Муку перемешиваем с разрыхлителем. Молоко подогреваем. Вливаем в миску молоко, масло и перемешиваем. Добавляем порциями муку и снова перемешиваем.
4. Получается жидковатое, воздушное тесто.
5. У яблок срезаем крышечки и вырезаем сердцевину.
6. Большую форму смазываем сливочным маслом и выкладываем яблоки на расстоянии друг от друга. В середину яблок высыпаем сахар (по 1 ч. л.) и закрываем крышечками. Яблоки можно дополнять орехами и изюмом.
7. Выливаем готовое тесто между яблоками и выпекаем в разогретой духовке при 180 градусах 50 минут.
8. На готовность проверяем деревянной шпажкой, если она влажная, выпекаем еще 10 минут. Пирог очень ароматный. Полностью остужаем.
9. Остывший пирог с яблоками посыпаем сахарной пудрой и нарезаем на порционные кусочки. Тесто получается воздушное, пористое, яблоки очень нежные. Яблоки дают сочность и замечательную кислинку, которая отлично сочетается со сладким тестом. Это очень вкусный пирог к чаю.
Приятного аппетита!!!
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