|
Вкуснейший пирог с мясом и картошкой в духовке: быстрое тесто без дрожжей и сытная сочная начинка
Тонкое, вкусное тесто и сочная, сытная начинка! В теплом и холодном виде - очень вкусно! Простой, но вкусный и сытный пирог с мясом и картофелем. Эта сытная домашняя выпечка легко заменит полноценный обед. Готовится легко и время на его приготовление уходит немного, т.к. тесто бездрожжевое.
Для начинки
Для теста
Муку смешайте с солью, сахаром и разрыхлителем. Затем добавьте нарезанное или натертое на терке холодное сливочное масло и все быстро перетрите руками в крошку.
Затем влейте кефир и замесите мягкое эластичное тесто.
Готовое тесто заверните в пакет и уберите в холодильник.
Для начинки мелко нарежьте мясо, репчатый лук и сырой картофель.
Все смешайте добавьте соль и черный молотый перец или любые специи по вкусу.
Тесто разделите на две части. Большую часть теста раскатайте (это удобно делать прямо на бумаге для выпечки) и выложите начинку.
Накройте сверху второй раскатанной частью теста и аккуратно защепните края. Сверху вилкой сделайте проколы.
Затем смажьте разболтанным яйцом и посыпьте кунжутом. Перенесите пирог на противень. Выпекайте в заранее разогретой до 180 градусов духовке 40-45 минут
Готовому пирогу дайте немного остыть.
Тонкое, вкусное тесто и сочная, сытная начинка! В теплом и холодном виде - очень вкусно!
|Рубрики:
|удивительная выпечка
|Комментировать
|« Пред. запись — К дневнику — След. запись »
|Страницы: [1] [Новые]
|Комментировать
|« Пред. запись — К дневнику — След. запись »
|Страницы: [1] [Новые]