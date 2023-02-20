Тонкое, вкусное тесто и сочная, сытная начинка! В теплом и холодном виде - очень вкусно! Простой, но вкусный и сытный пирог с мясом и картофелем. Эта сытная домашняя выпечка легко заменит полноценный обед. Готовится легко и время на его приготовление уходит немного, т.к. тесто бездрожжевое.















Для начинки

мясо (свинина) 400 г

репчатый лук 1-2 шт.

сырой картофель 1-2 шт.

соль и специи по вкусу

Для теста

мука 400 г

сливочное масло 150 г

кефир 150 мл

разрыхлитель 10 г

соль 0,5 чайной ложки

сахар 0,5 чайной ложки

яйцо для смазывания

кунжут для посыпки







Муку смешайте с солью, сахаром и разрыхлителем. Затем добавьте нарезанное или натертое на терке холодное сливочное масло и все быстро перетрите руками в крошку.

Затем влейте кефир и замесите мягкое эластичное тесто.

Готовое тесто заверните в пакет и уберите в холодильник.

Для начинки мелко нарежьте мясо, репчатый лук и сырой картофель.





Все смешайте добавьте соль и черный молотый перец или любые специи по вкусу.

Тесто разделите на две части. Большую часть теста раскатайте (это удобно делать прямо на бумаге для выпечки) и выложите начинку.

Накройте сверху второй раскатанной частью теста и аккуратно защепните края. Сверху вилкой сделайте проколы.

Затем смажьте разболтанным яйцом и посыпьте кунжутом. Перенесите пирог на противень. Выпекайте в заранее разогретой до 180 градусов духовке 40-45 минут

Готовому пирогу дайте немного остыть.

Тонкое, вкусное тесто и сочная, сытная начинка! В теплом и холодном виде - очень вкусно!