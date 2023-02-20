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галина5819
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Создан: 08.05.2010
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Вкуснейший пирог с мясом и картошкой в духовке: быстрое тесто без дрожжей и сытная сочная начинка

Понедельник, 20 Февраля 2023 г. 05:19 + в цитатник

Тонкое, вкусное тесто и сочная, сытная начинка! В теплом и холодном виде - очень вкусно! Простой, но вкусный и сытный пирог с мясом и картофелем. Эта сытная домашняя выпечка легко заменит полноценный обед. Готовится легко и время на его приготовление уходит немного, т.к. тесто бездрожжевое.

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Для начинки

  • мясо (свинина) 400 г
  • репчатый лук 1-2 шт.
  • сырой картофель 1-2 шт.
  • соль и специи по вкусу

Для теста

  • мука 400 г
  • сливочное масло 150 г
  • кефир 150 мл
  • разрыхлитель 10 г
  • соль 0,5 чайной ложки
  • сахар 0,5 чайной ложки
  • яйцо для смазывания
  • кунжут для посыпки

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Муку смешайте с солью, сахаром и разрыхлителем. Затем добавьте нарезанное или натертое на терке холодное сливочное масло и все быстро перетрите руками в крошку.

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Затем влейте кефир и замесите мягкое эластичное тесто.

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Готовое тесто заверните в пакет и уберите в холодильник.

 
 
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Для начинки мелко нарежьте мясо, репчатый лук и сырой картофель.

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Все смешайте добавьте соль и черный молотый перец или любые специи по вкусу.

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Тесто разделите на две части. Большую часть теста раскатайте (это удобно делать прямо на бумаге для выпечки) и выложите начинку.

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Накройте сверху второй раскатанной частью теста и аккуратно защепните края. Сверху вилкой сделайте проколы.

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Затем смажьте разболтанным яйцом и посыпьте кунжутом. Перенесите пирог на противень. Выпекайте в заранее разогретой до 180 градусов духовке 40-45 минут

 
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Готовому пирогу дайте немного остыть.

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Тонкое, вкусное тесто и сочная, сытная начинка! В теплом и холодном виде - очень вкусно!

Рубрики:  удивительная выпечка
Метки:  

Процитировано 23 раз
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Валентина-л-1   обратиться по имени Понедельник, 20 Февраля 2023 г. 05:38 (ссылка)
Спасибо.
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Понедельник, 20 Февраля 2023 г. 18:31ссылка
галина5819
вкусного пирога!
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Алла_Студентова   обратиться по имени Понедельник, 20 Февраля 2023 г. 15:19 (ссылка)
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КОРЯКУШКА   обратиться по имени Вторник, 21 Февраля 2023 г. 10:12 (ссылка)
Благодарю!!!

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