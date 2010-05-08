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Норвежский торт: лучший в мире торт (Verdens Beste Kake)
Норвежцы этот торт называют самым вкусным в мире. И я с ними согласна. Готовится торт легко и получается невероятно вкусным.
Для коржа нам понадобятся следующие продукты.
Размягченное масло хорошего качества, а также молоко должны быть комнатной температуры.
Крупные яйца потребуется разделить на белки и желтки. Делайте это очень аккуратно, чтобы в белки не попало ни капли желтка.
Обычно масло взбивают с желтками и сахаром, но у меня вот такой рецепт, с нарушением всех правил кулинарии... Желтки, молоко, сахар, соль смешайте до однородности.
Добавьте мягкое масло и снова все смешайте. Растапливать масло нельзя.
Естественно, масло не вмешается в жидкость как надо. Добавьте частями просеянную муку с ванилином и разрыхлителем. Смотрите на консистенцию теста, не бухайте всю муку сразу.
Должно получиться лениво сползающее с ложки, очень гладкое тесто. Если у вас получится густовато, то добавьте еще ложку молока.
Противень или форму для выпечки выстелите силиконизированным пергаментом и распределите по нему тесто тонким слоем. Слой теста должен быть не более 5 мм, при выпечке его толщина увеличится. Отставьте пока форму в сторону.
К белкам добавьте щепотку соли, ванилин и начните взбивать до получения рыхлой пены. Затем добавляйте частями сахар и взбивайте до абсолютной гладкости белков. Масса должна получиться плотной и глянцевой, белки не выливаются из формы, а сахар внутри полностью растворен.
Распределите меренгу по поверхности теста. Это можно сделать ложкой или с помощью насадки и кондитерского мешка. Поверхность посыпьте рублеными орехами. Подойдут любые орехи - миндаль, грецкие, фундук. У меня - рубленый миндаль.
Духовку разогрейте до 170 градусов. Выпекайте корж с меренгой примерно 30-35 минут. Ориентируйтесь по своей духовке. Поверхность меренги должна слегка зарумяниться, а тесто внутри - полностью пропечься. Если меренга начинает быстро темнеть, то накройте ее фольгой.
Приготовьте крем для Норвежского торта. Здесь у меня жирные сливки и творожный сыр. Сливки такой жирности можно заменить на обычные для взбивания - 33-35%, а вместо творожного сыра взять сыр маскарпоне.
Взбейте сыр, сливки, ванилин и сахарную пудру, которую вы добавите по своему вкусу, чтобы получился пышный крем.
Корж с меренгой готов. Поверхность меренги слегка подсохла и не липнет к пальцу, но внутри она остается мягкой. Тесто при этом очень податливое, гибкое и очень мягкое. Дайте выпечке полностью остыть, а затем разрежьте пополам. Можно обрезать края для более ровной формы.
На один корж вывалите весь крем и разровняйте.
Накройте вторым коржом с меренгой.
"Норвежский" торт готов.
Дайте торту стабилизироваться в холодильнике час-два. Со сливочным кремом, как у меня, торт можно сразу нарезать и угощаться.
Этот торт обычно ничем не украшают, он самодостаточен сам по себе. Но мне захотелось добавить горького шоколада. Пару долек растопила в микроволновке и нанесла тонкую паутинку.
Приятного чаепития.
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