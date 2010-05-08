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Создан: 08.05.2010
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Норвежский торт: лучший в мире торт (Verdens Beste Kake)

Среда, 15 Февраля 2023 г. 05:23 + в цитатник

accf4b796238c7c55e42949422939ea3 (46x36, 10Kb)Норвежцы этот торт называют самым вкусным в мире. И я с ними согласна. Готовится торт легко и получается невероятно вкусным.

 


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Желтки - 4 шт.
 
Масло сливочное - 100 г
 
Сахар - 80 г
 
Молоко - 3 ст.л.
 
Ванилин - 0,5 г
 
Мука - 100-110 г
 
Разрыхлитель - 1 ч.л. (без горки)
 
Соль - щепотка
 
 
Безе:
 
Белок - 4 шт.
 
Сахар - 180 г
 
Соль - щепотка
 
Ванилин - щепотка
 
Орехи - 50 г (любые)
 
 
Крем:
 
Сливки 45% - 400 г
 
Сыр творожный - 200 г
 
Сахарная пудра - по вкусу
 
Ванилин - щепотка
 
 
Противень размером 25х38 см

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Для коржа нам понадобятся следующие продукты.

 

Размягченное масло хорошего качества, а также молоко должны быть комнатной температуры.

 

Крупные яйца потребуется разделить на белки и желтки. Делайте это очень аккуратно, чтобы в белки не попало ни капли желтка.

 

Обычно масло взбивают с желтками и сахаром, но у меня вот такой рецепт, с нарушением всех правил кулинарии... Желтки, молоко, сахар, соль смешайте до однородности.

 

Добавьте мягкое масло и снова все смешайте. Растапливать масло нельзя.

 

Естественно, масло не вмешается в жидкость как надо. Добавьте частями просеянную муку с ванилином и разрыхлителем. Смотрите на консистенцию теста, не бухайте всю муку сразу.

 

Должно получиться лениво сползающее с ложки, очень гладкое тесто. Если у вас получится густовато, то добавьте еще ложку молока.

 

Противень или форму для выпечки выстелите силиконизированным пергаментом и распределите по нему тесто тонким слоем. Слой теста должен быть не более 5 мм, при выпечке его толщина увеличится. Отставьте пока форму в сторону.

 

К белкам добавьте щепотку соли, ванилин и начните взбивать до получения рыхлой пены. Затем добавляйте частями сахар и взбивайте до абсолютной гладкости белков. Масса должна получиться плотной и глянцевой, белки не выливаются из формы, а сахар внутри полностью растворен.

 

Распределите меренгу по поверхности теста. Это можно сделать ложкой или с помощью насадки и кондитерского мешка. Поверхность посыпьте рублеными орехами. Подойдут любые орехи - миндаль, грецкие, фундук. У меня - рубленый миндаль.

 

Духовку разогрейте до 170 градусов. Выпекайте корж с меренгой примерно 30-35 минут. Ориентируйтесь по своей духовке. Поверхность меренги должна слегка зарумяниться, а тесто внутри - полностью пропечься. Если меренга начинает быстро темнеть, то накройте ее фольгой.

 

Приготовьте крем для Норвежского торта. Здесь у меня жирные сливки и творожный сыр. Сливки такой жирности можно заменить на обычные для взбивания - 33-35%, а вместо творожного сыра взять сыр маскарпоне.

 

Взбейте сыр, сливки, ванилин и сахарную пудру, которую вы добавите по своему вкусу, чтобы получился пышный крем.

 

Корж с меренгой готов. Поверхность меренги слегка подсохла и не липнет к пальцу, но внутри она остается мягкой. Тесто при этом очень податливое, гибкое и очень мягкое. Дайте выпечке полностью остыть, а затем разрежьте пополам. Можно обрезать края для более ровной формы.

 

На один корж вывалите весь крем и разровняйте.

 

Накройте вторым коржом с меренгой.

 

"Норвежский" торт готов.

 

Дайте торту стабилизироваться в холодильнике час-два. Со сливочным кремом, как у меня, торт можно сразу нарезать и угощаться.

 

Этот торт обычно ничем не украшают, он самодостаточен сам по себе. Но мне захотелось добавить горького шоколада. Пару долек растопила в микроволновке и нанесла тонкую паутинку.

 

Приятного чаепития.

 

 

Норвежский торт — рецепт с фото пошагово

 
 
 
Рубрики:  сладкая жизнь
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Алла_Студентова   обратиться по имени Среда, 15 Февраля 2023 г. 07:13 (ссылка)
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