Норвежцы этот торт называют самым вкусным в мире. И я с ними согласна. Готовится торт легко и получается невероятно вкусным.

Желтки - 4 шт.

Масло сливочное - 100 г

Сахар - 80 г

Молоко - 3 ст.л.

Ванилин - 0,5 г

Мука - 100-110 г

Разрыхлитель - 1 ч.л. (без горки)

Соль - щепотка

Безе:

Белок - 4 шт.

Сахар - 180 г

Соль - щепотка

Ванилин - щепотка

Орехи - 50 г (любые)

Крем:

Сливки 45% - 400 г

Сыр творожный - 200 г

Сахарная пудра - по вкусу

Ванилин - щепотка

Противень размером 25х38 см

Для коржа нам понадобятся следующие продукты.

Размягченное масло хорошего качества, а также молоко должны быть комнатной температуры.

Крупные яйца потребуется разделить на белки и желтки. Делайте это очень аккуратно, чтобы в белки не попало ни капли желтка.

Обычно масло взбивают с желтками и сахаром, но у меня вот такой рецепт, с нарушением всех правил кулинарии... Желтки, молоко, сахар, соль смешайте до однородности.

Добавьте мягкое масло и снова все смешайте. Растапливать масло нельзя.

Естественно, масло не вмешается в жидкость как надо. Добавьте частями просеянную муку с ванилином и разрыхлителем. Смотрите на консистенцию теста, не бухайте всю муку сразу.

Должно получиться лениво сползающее с ложки, очень гладкое тесто. Если у вас получится густовато, то добавьте еще ложку молока.

Противень или форму для выпечки выстелите силиконизированным пергаментом и распределите по нему тесто тонким слоем. Слой теста должен быть не более 5 мм, при выпечке его толщина увеличится. Отставьте пока форму в сторону.

К белкам добавьте щепотку соли, ванилин и начните взбивать до получения рыхлой пены. Затем добавляйте частями сахар и взбивайте до абсолютной гладкости белков. Масса должна получиться плотной и глянцевой, белки не выливаются из формы, а сахар внутри полностью растворен.

Распределите меренгу по поверхности теста. Это можно сделать ложкой или с помощью насадки и кондитерского мешка. Поверхность посыпьте рублеными орехами. Подойдут любые орехи - миндаль, грецкие, фундук. У меня - рубленый миндаль.

Духовку разогрейте до 170 градусов. Выпекайте корж с меренгой примерно 30-35 минут. Ориентируйтесь по своей духовке. Поверхность меренги должна слегка зарумяниться, а тесто внутри - полностью пропечься. Если меренга начинает быстро темнеть, то накройте ее фольгой.

Приготовьте крем для Норвежского торта. Здесь у меня жирные сливки и творожный сыр. Сливки такой жирности можно заменить на обычные для взбивания - 33-35%, а вместо творожного сыра взять сыр маскарпоне.

Взбейте сыр, сливки, ванилин и сахарную пудру, которую вы добавите по своему вкусу, чтобы получился пышный крем.

Корж с меренгой готов. Поверхность меренги слегка подсохла и не липнет к пальцу, но внутри она остается мягкой. Тесто при этом очень податливое, гибкое и очень мягкое. Дайте выпечке полностью остыть, а затем разрежьте пополам. Можно обрезать края для более ровной формы.

На один корж вывалите весь крем и разровняйте.

Накройте вторым коржом с меренгой.

"Норвежский" торт готов.

Дайте торту стабилизироваться в холодильнике час-два. Со сливочным кремом, как у меня, торт можно сразу нарезать и угощаться.

Этот торт обычно ничем не украшают, он самодостаточен сам по себе. Но мне захотелось добавить горького шоколада. Пару долек растопила в микроволновке и нанесла тонкую паутинку.

Приятного чаепития.