Котлеты мне, кажется, готовит каждая хозяйка, это блюдо смело можно назвать самым популярным семейным рецептом.

И у каждой хозяйки есть свои секреты в приготовления.

Сегодня мы будем готовить невероятно вкусные котлеты "Кремлевские".















Фарш свинина-говядина 900 гр

Лук 1 шт

Соль и специи

Батон 2 кусочка

Молоко 50 мл

Сливочное масло 30 гр

Растительное масло





✅ Берем белый батон перекладываем в чашу и разрываем на достаточно мелкие кусочки.(Лучше использовать вчерашний хлеб или батон).

✅ Заливаем батон молоком и убираем в сторону, чтобы хорошенько размок.





✅Лук очищаем и разрезаем на несколько частей.

✅Берем свинину и говядину 50/50 и перекручиваем через мясорубку

✅Фарш перекручиваем второй раз через мясорубку, только уже с размоченным батоном и репчатым луком.

✅Как только фарш перекрутили два раза добавляем соль и специи по вкус (использую любые специи для мяса и черный молотый перец).

✅Хорошенько отбиваем фарш примерно 10-15 раз, чтобы у фарша появилась хорошая клейковина и напитался кислородом.

Тогда котлетки будут мягкие и пышные.

✅Противень застилаем пергаментной бумагой, смазываем его растительным маслом.

✅Влажными руками формируем котлетки, котлеты не нужно делать мелкими иначе будут суховатые.

✅На каждой котлете при помощи ложки делаем борозды.

✅Сверху котлеты обильно смазываем растопленным сливочным маслом.

✅Отправляем в духовку на 25-30 минут при 180*.

Вот и все сочные, нежные и невероятно ароматные котлеты готовы!

Желаю всем приятного аппетита!