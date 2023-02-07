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Очень вкусные и сочные "Кремлевские" котлеты: готовлю по любому случаю
Котлеты мне, кажется, готовит каждая хозяйка, это блюдо смело можно назвать самым популярным семейным рецептом.
И у каждой хозяйки есть свои секреты в приготовления.
Сегодня мы будем готовить невероятно вкусные котлеты "Кремлевские".
✅ Берем белый батон перекладываем в чашу и разрываем на достаточно мелкие кусочки.(Лучше использовать вчерашний хлеб или батон).
✅ Заливаем батон молоком и убираем в сторону, чтобы хорошенько размок.
✅Лук очищаем и разрезаем на несколько частей.
✅Берем свинину и говядину 50/50 и перекручиваем через мясорубку
✅Фарш перекручиваем второй раз через мясорубку, только уже с размоченным батоном и репчатым луком.
✅Как только фарш перекрутили два раза добавляем соль и специи по вкус (использую любые специи для мяса и черный молотый перец).
✅Хорошенько отбиваем фарш примерно 10-15 раз, чтобы у фарша появилась хорошая клейковина и напитался кислородом.
Тогда котлетки будут мягкие и пышные.
✅Противень застилаем пергаментной бумагой, смазываем его растительным маслом.
✅Влажными руками формируем котлетки, котлеты не нужно делать мелкими иначе будут суховатые.
✅На каждой котлете при помощи ложки делаем борозды.
✅Сверху котлеты обильно смазываем растопленным сливочным маслом.
✅Отправляем в духовку на 25-30 минут при 180*.
Вот и все сочные, нежные и невероятно ароматные котлеты готовы!
Желаю всем приятного аппетита!
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