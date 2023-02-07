Записи Друзья Комментарии
галина5819
Аватар галина5819

 -Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в галина5819

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 08.05.2010
Записей:
Комментариев:
Написано: 349710


Очень вкусные и сочные "Кремлевские" котлеты: готовлю по любому случаю

Вторник, 07 Февраля 2023 г. 05:20 + в цитатник

Котлеты мне, кажется, готовит каждая хозяйка, это блюдо смело можно назвать самым популярным семейным рецептом.

И у каждой хозяйки есть свои секреты в приготовления.

Сегодня мы будем готовить невероятно вкусные котлеты "Кремлевские".

РёР·РѕР±СЂР°Р¶РµРЅРёРµ_2023-02-06_221234320 (700x428, 579Kb)




156290156_127223550_98213535_ingredients (118x24, 2Kb)
 

Фарш свинина-говядина 900 гр
Лук 1 шт
Соль и специи
Батон 2 кусочка
Молоко 50 мл
Сливочное масло 30 гр
Растительное масло

РёР·РѕР±СЂР°Р¶РµРЅРёРµ_2023-02-06_221519462 (700x397, 550Kb)

127223699_98213671_beginning_to_prepare (168x20, 2Kb)

✅ Берем белый батон перекладываем в чашу и разрываем на достаточно мелкие кусочки.(Лучше использовать вчерашний хлеб или батон).

✅ Заливаем батон молоком и убираем в сторону, чтобы хорошенько размок.

РёР·РѕР±СЂР°Р¶РµРЅРёРµ_2023-02-06_221847228 (700x412, 501Kb)

 

✅Лук очищаем и разрезаем на несколько частей.

 
РёР·РѕР±СЂР°Р¶РµРЅРёРµ_2023-02-06_221853932 (700x417, 576Kb)

✅Берем свинину и говядину 50/50 и перекручиваем через мясорубку

 
РёР·РѕР±СЂР°Р¶РµРЅРёРµ_2023-02-06_221901548 (700x412, 491Kb)
 

✅Фарш перекручиваем второй раз через мясорубку, только уже с размоченным батоном и репчатым луком.

РёР·РѕР±СЂР°Р¶РµРЅРёРµ_2023-02-06_221908751 (700x421, 544Kb)
 

✅Как только фарш перекрутили два раза добавляем соль и специи по вкус (использую любые специи для мяса и черный молотый перец).

РёР·РѕР±СЂР°Р¶РµРЅРёРµ_2023-02-06_221915411 (700x414, 505Kb)

✅Хорошенько отбиваем фарш примерно 10-15 раз, чтобы у фарша появилась хорошая клейковина и напитался кислородом.

Тогда котлетки будут мягкие и пышные.

✅Противень застилаем пергаментной бумагой, смазываем его растительным маслом.

✅Влажными руками формируем котлетки, котлеты не нужно делать мелкими иначе будут суховатые.

✅На каждой котлете при помощи ложки делаем борозды.

 
РёР·РѕР±СЂР°Р¶РµРЅРёРµ_2023-02-06_221922415 (700x404, 603Kb)
 

✅Сверху котлеты обильно смазываем растопленным сливочным маслом.

РёР·РѕР±СЂР°Р¶РµРЅРёРµ_2023-02-06_221928764 (700x424, 635Kb)
 

✅Отправляем в духовку на 25-30 минут при 180*.

Вот и все сочные, нежные и невероятно ароматные котлеты готовы!

 
РёР·РѕР±СЂР°Р¶РµРЅРёРµ_2023-02-06_221935002 (700x397, 518Kb)
 

Желаю всем приятного аппетита!

 

Рубрики:  на радость мясоедам
Метки:  

Процитировано 36 раз
Понравилось: 36 пользователям
Нравится

Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
Алла_Студентова   обратиться по имени Вторник, 07 Февраля 2023 г. 16:01 (ссылка)
Ответить С цитатой В цитатник
Элла-Элизабет   обратиться по имени Вторник, 07 Февраля 2023 г. 16:39 (ссылка)
Спасибо,Галочка.
Ответить С цитатой В цитатник
Перейти к дневнику

Вторник, 07 Февраля 2023 г. 19:11ссылка
галина5819
Спасибо за внимание, и удачи тебе, если надумаешь приготовить
ОтветитьС цитатойВ цитатникОбратиться по имени
Blagoda   обратиться по имени Среда, 08 Февраля 2023 г. 13:49 (ссылка)
Спасибо. Очень аппетитно)
Ответить С цитатой В цитатник
Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте