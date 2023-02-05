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галина5819
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Создан: 08.05.2010
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Написано: 349710


Готовлю минтай без масла, жира и грязной посуды: получается вкуснее, чем в сковороде

Воскресенье, 05 Февраля 2023 г. 05:23 + в цитатник
ec290624508be903b82a36f6cd6f6bb7 (49x25, 14Kb)Это просто невероятный рецепт. Он не требует практически никаких усилий, а в результате получается просто шикарное блюдо, которое с гордостью можно подавать даже гостям.
 
Я готовила по этому рецепту любую рыбу, даже дешевый минтай получается просто шикарно. Очень простой и быстрый способ приготовления. Духовка и форма остаются чистыми, а рыба получается сочная с приятным сливочным вкусом. Потребуется минимум простых продуктов. Рыба нежная, ароматная и вкусная.


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Порции 4
 
Время подготовки 15 минут Время приготовления 20 минут
 
 
650 г минтая
1 репчатый лук (большой)
35 г сливочного масла
1/2 шт. лимона
по вкусу смесь перцев
по вкусу соль

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Для приготовления можно брать кусочки рыбы на кости или филе, как у меня. Филе предварительно размораживаем, промываем и просушиваем на бумажных полотенцах.

 
 
Готовлю минтай в духовке без жирных брызг и грязной посуды (сочно и вкусно)
 

 От рулона пергамента отрываем большой кусок. Половину куска размещаем в форме (размер 26 х 35 см). Лук нарезаем перьями, распределяем на пергаменте (отступаем от краев), поливаем соком лимона (½ часть), посыпаем солью и смесью перцев.

 
 
Готовлю минтай в духовке без жирных брызг и грязной посуды (сочно и вкусно)
 

 Филе минтая выкладываем на лук.

 
 
Готовлю минтай в духовке без жирных брызг и грязной посуды (сочно и вкусно)
 

 Поливаем рыбу соком лимона, посыпаем солью, смесью перцев и распределяем пальцами. Смесь перцев дает не только хороший вкус, но и цвет.

 
 
Готовлю минтай в духовке без жирных брызг и грязной посуды (сочно и вкусно)
 

 У минтая будет прекрасный сливочный вкус, если дополнить его сливочным маслом. Масло нарезаем на небольшие кусочки и распределяем на рыбе.

 
 
Готовлю минтай в духовке без жирных брызг и грязной посуды (сочно и вкусно)
 

 Закрываем все пергаментом, а края подкручиваем. Запекаем в разогретой духовке при 200 градусах 20 минут. Если куски рыбы больше, то увеличиваем время запекания.

 
 
Готовлю минтай в духовке без жирных брызг и грязной посуды (сочно и вкусно)
 

Через 20 минут минтай вынимаем из духовки.

 
 
Готовлю минтай в духовке без жирных брызг и грязной посуды (сочно и вкусно)
 

 Рыбу открываем. Аромат у нее замечательный.

 
 
Готовлю минтай в духовке без жирных брызг и грязной посуды (сочно и вкусно)
 

 Перекладываем минтай с луком на тарелку, дополняем нарезанной петрушкой и сразу подаем с любимым гарниром. Рыба сочная, ароматная с отличным сливочным вкусом.

 
 
Готовлю минтай в духовке без жирных брызг и грязной посуды (сочно и вкусно)
 

Приятного аппетита!!!

 

Готовлю минтай в духовке без жирных брызг и грязной ...


 

Рубрики:  рыбный день
Метки:  

Процитировано 62 раз
Понравилось: 48 пользователям
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Алла_Студентова   обратиться по имени Воскресенье, 05 Февраля 2023 г. 07:25 (ссылка)
Замечательного воскресного отдыха!
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Татьяна_Дяглова   обратиться по имени Воскресенье, 05 Февраля 2023 г. 11:53 (ссылка)
Спасибо!
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Воскресенье, 05 Февраля 2023 г. 18:24ссылка
галина5819
И Вам, Татьяна, спасибо за комментарии!
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Валентина-л-1   обратиться по имени Понедельник, 06 Февраля 2023 г. 05:55 (ссылка)
Спасибо.
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Olga-56   обратиться по имени Понедельник, 06 Февраля 2023 г. 10:18 (ссылка)
Спасибо! Доброго дня!
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