Это просто невероятный рецепт. Он не требует практически никаких усилий, а в результате получается просто шикарное блюдо, которое с гордостью можно подавать даже гостям.

Я готовила по этому рецепту любую рыбу, даже дешевый минтай получается просто шикарно. Очень простой и быстрый способ приготовления. Духовка и форма остаются чистыми, а рыба получается сочная с приятным сливочным вкусом. Потребуется минимум простых продуктов. Рыба нежная, ароматная и вкусная.















Порции 4

Время подготовки 15 минут Время приготовления 20 минут

650 г минтая

1 репчатый лук (большой)

35 г сливочного масла

1/2 шт. лимона

по вкусу смесь перцев

по вкусу соль

Для приготовления можно брать кусочки рыбы на кости или филе, как у меня. Филе предварительно размораживаем, промываем и просушиваем на бумажных полотенцах.

От рулона пергамента отрываем большой кусок. Половину куска размещаем в форме (размер 26 х 35 см). Лук нарезаем перьями, распределяем на пергаменте (отступаем от краев), поливаем соком лимона (½ часть), посыпаем солью и смесью перцев.

Филе минтая выкладываем на лук.

Поливаем рыбу соком лимона, посыпаем солью, смесью перцев и распределяем пальцами. Смесь перцев дает не только хороший вкус, но и цвет.

У минтая будет прекрасный сливочный вкус, если дополнить его сливочным маслом. Масло нарезаем на небольшие кусочки и распределяем на рыбе.

Закрываем все пергаментом, а края подкручиваем. Запекаем в разогретой духовке при 200 градусах 20 минут. Если куски рыбы больше, то увеличиваем время запекания.

Через 20 минут минтай вынимаем из духовки.

Рыбу открываем. Аромат у нее замечательный.

Перекладываем минтай с луком на тарелку, дополняем нарезанной петрушкой и сразу подаем с любимым гарниром. Рыба сочная, ароматная с отличным сливочным вкусом.

Приятного аппетита!!!



