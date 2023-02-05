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Готовлю минтай без масла, жира и грязной посуды: получается вкуснее, чем в сковороде
Для приготовления можно брать кусочки рыбы на кости или филе, как у меня. Филе предварительно размораживаем, промываем и просушиваем на бумажных полотенцах.
От рулона пергамента отрываем большой кусок. Половину куска размещаем в форме (размер 26 х 35 см). Лук нарезаем перьями, распределяем на пергаменте (отступаем от краев), поливаем соком лимона (½ часть), посыпаем солью и смесью перцев.
Филе минтая выкладываем на лук.
Поливаем рыбу соком лимона, посыпаем солью, смесью перцев и распределяем пальцами. Смесь перцев дает не только хороший вкус, но и цвет.
У минтая будет прекрасный сливочный вкус, если дополнить его сливочным маслом. Масло нарезаем на небольшие кусочки и распределяем на рыбе.
Закрываем все пергаментом, а края подкручиваем. Запекаем в разогретой духовке при 200 градусах 20 минут. Если куски рыбы больше, то увеличиваем время запекания.
Через 20 минут минтай вынимаем из духовки.
Рыбу открываем. Аромат у нее замечательный.
Перекладываем минтай с луком на тарелку, дополняем нарезанной петрушкой и сразу подаем с любимым гарниром. Рыба сочная, ароматная с отличным сливочным вкусом.
Приятного аппетита!!!
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