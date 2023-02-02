Делюсь рецептом чудесного яблочного пирога — в нем очень простое и при этом рассыпчатое, вкусное тесто, много начинки и красивая формовка. Начинку тут можно делать самую разную — и с джемом/повидлом, и с творогом, и с сухофруктами и с ягодами.
Очень рекомендую попробовать, практически уверена, что такой пирог вам понравится и рецепт станет одним их любимых.
Тесто:
✔Сметана (у меня 15%) — 300 г.
✔Масло слив. (растопленное) — 60 г.
✔Соль — 1/3 ч. л.
✔Сахар — 50 г.
✔Ванильный сахар — по желанию.
✔Мука — 350-400 г.
✔Разрыхлитель — 8 г.
Начинка:
✔Яблоки — 1 кг.
✔Масло слив. — 20-30 г.
✔Сахар — 70 г или по вкусу.
✔Корица — 1 ч. л. (по желанию).
✔Для смазывания — 1 яйцо или желток + 1 ст. л. молока.
✔Щепотка любви и хорошего настроения (обязательно).
👉Вес яблок указан в нечищеном виде.
✅В сметану вливаем растопленное сливочное масло. Добавляем соль, сахар, ванильный сахар и все хорошо перемешиваем.
✅Муку смешиваем с разрыхлителем и в 2-3 этапа вводим в тесто. Замешиваем плотное тесто, податливое, отстающее от рук. В зависимости от густоты сметаны и от качества муки, ее может уйти чуть больше или чуть меньше.
✅На разогретую сковороду кладем сливочное масло и выкладываем яблоки. Добавляем сахар и тушим яблоки до мягкости. У меня яблоки были очень сочными, поэтому я тушила их до выпаривания сока. Точного времени тушения нет, все зависит от сорта, вида яблок. Долго тушить их не надо, ведь они будут еще запекаться в пироге.
✅По желанию добавляем корицу, перемешиваем, снимаем с огня и остужаем до теплого состояния.
✅Теперь приступаем к формовке пирога. Она у нас не простая, поэтому придется немножко потрудиться. Формуйте его сразу на противне или на листе пергамента/тефлоновом коврике. Я упустила этот момент и с трудом перенесла потом пирог на противень так, чтобы не повредить его. Не повторяйте моей ошибки.
✅ Раскатываем тесто в один квадратный пласт толщиной около 2-3 мм. Делим пласт на 2 равные части. На одну часть выкладываем всю начинку, оставляя немного места по краям, по всему периметру.
✅На второй части делаем надрезы ровными полосочками. Теперь из полосочек делаем плетение. Как его сделать, лучше посмотреть внимательно в видео (вставлено в текст чуть выше). Это совсем не сложно, просто надо посмотреть и вы легко все повторите.
✅Берем основу, на которой формовали пирог (пергамент или коврик). Цепляем за края и быстро накидываем плетенку на часть с яблочной начинкой. Таким образом она не деформируется и ляжет ровно на вторую часть.
✅Защипываем края пирога. Я их еще сворачиваю в жгутик, но это необязательно. Смазываем пирог яйцом (или смесью желтка и молока), и отправляем выпекаться в заранее разогретую духовку.
🕒 Выпекать при t 180°C в среднем 40 минут. Точное время выпечки зависит от особенностей вашей духовки.
❗Примечания ❗
✅Для этого теста сметану лучше брать не слишком жирную — 15-20%.
✅Сливочное масло можно заменить на маргарин или растительное масло.
✅Яблоки можно натереть на крупной терке или порезать мелкими кубиками. К яблоками можно добавлять и другие не слишком водянистые фрукты, ягоды.
✅Корицу используем по желанию, также вместо нее можно добавить цедру лимона, апельсина.
✅Не получается сделать формовку, как я показала — просто раскатайте обычный пласт, накройте нижний слой и сделайте надрезы сверху или проколы вилкой.