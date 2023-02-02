Делюсь рецептом чудесного яблочного пирога — в нем очень простое и при этом рассыпчатое, вкусное тесто, много начинки и красивая формовка. Начинку тут можно делать самую разную — и с джемом/повидлом, и с творогом, и с сухофруктами и с ягодами.

Очень рекомендую попробовать, практически уверена, что такой пирог вам понравится и рецепт станет одним их любимых.













Тесто:

✔Сметана (у меня 15%) — 300 г.

✔Масло слив. (растопленное) — 60 г.

✔Соль — 1/3 ч. л.

✔Сахар — 50 г.

✔Ванильный сахар — по желанию.

✔Мука — 350-400 г.

✔Разрыхлитель — 8 г.

Начинка:

✔Яблоки — 1 кг.

✔Масло слив. — 20-30 г.

✔Сахар — 70 г или по вкусу.

✔Корица — 1 ч. л. (по желанию).

✔Для смазывания — 1 яйцо или желток + 1 ст. л. молока.

✔Щепотка любви и хорошего настроения (обязательно).

👉Вес яблок указан в нечищеном виде.

✅В сметану вливаем растопленное сливочное масло. Добавляем соль, сахар, ванильный сахар и все хорошо перемешиваем.











✅Муку смешиваем с разрыхлителем и в 2-3 этапа вводим в тесто. Замешиваем плотное тесто, податливое, отстающее от рук. В зависимости от густоты сметаны и от качества муки, ее может уйти чуть больше или чуть меньше.