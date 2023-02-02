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галина5819
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Создан: 08.05.2010
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Яблочный пирог: не пирог, а сказка — тесто без дрожжей, без яиц, много начинки

Четверг, 02 Февраля 2023 г. 05:22 + в цитатник

accf4b796238c7c55e42949422939ea3 (46x36, 10Kb)Делюсь рецептом чудесного яблочного пирога — в нем очень простое и при этом рассыпчатое, вкусное тесто, много начинки и красивая формовка. Начинку тут можно делать самую разную — и с джемом/повидлом, и с творогом, и с сухофруктами и с ягодами.

Очень рекомендую попробовать, практически уверена, что такой пирог вам понравится и рецепт станет одним их любимых.

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Тесто:
✔Сметана (у меня 15%) — 300 г.
✔Масло слив. (растопленное) — 60 г.
✔Соль — 1/3 ч. л.
✔Сахар — 50 г.
✔Ванильный сахар — по желанию.
✔Мука — 350-400 г.
✔Разрыхлитель — 8 г.
Начинка:
✔Яблоки — 1 кг.
✔Масло слив. — 20-30 г.
✔Сахар — 70 г или по вкусу.
✔Корица — 1 ч. л. (по желанию).
✔Для смазывания — 1 яйцо или желток + 1 ст. л. молока.
✔Щепотка любви и хорошего настроения (обязательно).
👉Вес яблок указан в нечищеном виде.

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✅В сметану вливаем растопленное сливочное масло. Добавляем соль, сахар, ванильный сахар и все хорошо перемешиваем.

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✅Муку смешиваем с разрыхлителем и в 2-3 этапа вводим в тесто. Замешиваем плотное тесто, податливое, отстающее от рук. В зависимости от густоты сметаны и от качества муки, ее может уйти чуть больше или чуть меньше.

 
 
 
 
 
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✅Отправляем тесто в холодильник на минут 40 или час, за это время приготовим начинку. Такое тесто можно сделать и заранее, например, за день. С ним в холодильнике ничего не будет, оно спокойно может лежать пару дней.

✅Яблоки на свое усмотрение чистим от шкурки (я не чистила) и трем на терке. Я использовала для этого блендер, но можно спокойно натереть их на обычной терке или даже нарезать мелкими кубиками.

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✅На разогретую сковороду кладем сливочное масло и выкладываем яблоки. Добавляем сахар и тушим яблоки до мягкости. У меня яблоки были очень сочными, поэтому я тушила их до выпаривания сока. Точного времени тушения нет, все зависит от сорта, вида яблок. Долго тушить их не надо, ведь они будут еще запекаться в пироге.

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✅По желанию добавляем корицу, перемешиваем, снимаем с огня и остужаем до теплого состояния.
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✅Теперь приступаем к формовке пирога. Она у нас не простая, поэтому придется немножко потрудиться. Формуйте его сразу на противне или на листе пергамента/тефлоновом коврике. Я упустила этот момент и с трудом перенесла потом пирог на противень так, чтобы не повредить его. Не повторяйте моей ошибки.
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✅ Раскатываем тесто в один квадратный пласт толщиной около 2-3 мм. Делим пласт на 2 равные части. На одну часть выкладываем всю начинку, оставляя немного места по краям, по всему периметру.
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✅На второй части делаем надрезы ровными полосочками. Теперь из полосочек делаем плетение. Как его сделать, лучше посмотреть внимательно в видео (вставлено в текст чуть выше). Это совсем не сложно, просто надо посмотреть и вы легко все повторите.

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✅Берем основу, на которой формовали пирог (пергамент или коврик). Цепляем за края и быстро накидываем плетенку на часть с яблочной начинкой. Таким образом она не деформируется и ляжет ровно на вторую часть.

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✅Защипываем края пирога. Я их еще сворачиваю в жгутик, но это необязательно. Смазываем пирог яйцом (или смесью желтка и молока), и отправляем выпекаться в заранее разогретую духовку.
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🕒 Выпекать при t 180°C в среднем 40 минут. Точное время выпечки зависит от особенностей вашей духовки.
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❗Примечания ❗
✅Для этого теста сметану лучше брать не слишком жирную — 15-20%.
 
✅Сливочное масло можно заменить на маргарин или растительное масло.
 
✅Яблоки можно натереть на крупной терке или порезать мелкими кубиками. К яблоками можно добавлять и другие не слишком водянистые фрукты, ягоды.
 
✅Корицу используем по желанию, также вместо нее можно добавить цедру лимона, апельсина.
 
✅Не получается сделать формовку, как я показала — просто раскатайте обычный пласт, накройте нижний слой и сделайте надрезы сверху или проколы вилкой.

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Как вам рецепт? Будете печь такой пирог?

 

Не пирог, а сказка — тесто без дрожжей, без яиц, начинка ...

Рубрики:  сладкая жизнь
Метки:  

Процитировано 21 раз
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Алла_Студентова   обратиться по имени Четверг, 02 Февраля 2023 г. 14:24 (ссылка)
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Scarlet5   обратиться по имени Четверг, 02 Февраля 2023 г. 19:05 (ссылка)
Добрый вечер, Галина! Благодарю за рецепт пирога!
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