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галина5819
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Создан: 08.05.2010
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Ленивые котлеты по-киевски

Понедельник, 30 Января 2023 г. 05:20 + в цитатник

Вариация котлет по-киевски быстрого приготовления. По данному рецепту котлеты готовятся просто и быстро, под силу даже неопытному кулинару. Результат получается практически таким же, при этом технология приготовления заметно отличается. Под хрустящей румяной корочкой скрывается мягкое куриное мясо, пропитанное сливочным маслом с зеленью и чесноком. Котлеты получаются очень вкусными, сочными и ароматными.

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Куриное филе 2 шт
Сливочное масло 120 г
Чеснок 1-2 зубчик
Сок лимона 1 ст.л
Зелень 20 г
Яйцо куриное 2 шт
Мука 50 г
Панировчные сухари 100 г
Растительное масло 40 мл
Соль - по вкусу
Черный молотый перец - по вкусу

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  • Ленивые котлеты по-киевски
    1. Филе ополосните, промокните влагу салфетками. Аккуратно разрежьте каждое филе вдоль на две равные половинки.
  • Ленивые котлеты по-киевски
    2. Затем в каждой половине сделайте продольный надрез ножом, не доходя до конца. В результате должно получиться отверстие в виде кармана для фаршировки. Подобным образом проделайте с другими кусками.
  • Ленивые котлеты по-киевски
    3. Далее готовим начинку. В миску уложите мягкое масло. Зелень ополосните, мелко нашинкуйте. К зелени и маслу выдавите сок лимона, добавьте чеснок, пропущенный через пресс, соль, перец по вкусу. Все компоненты тщательно перемешайте.
  • Ленивые котлеты по-киевски
    4. Масляную начинку уложите в карманы куриных заготовок.
  • Ленивые котлеты по-киевски
    5. Карманы закройте, чтобы начинка осталась внутри. Сверху мясо присыпьте солью и молотым перцем.
  • Ленивые котлеты по-киевски
    6. Каждую котлету поочередно обваляйте в муке с обеих сторон. Яйца предварительно расколотите вилкой. После муки котлеты переложить в яичную смесь, переверните со стороны в сторону.
  • Ленивые котлеты по-киевски
    7. В конце заготовки запанируйте в измельченных сухарях.
  • Ленивые котлеты по-киевски
    8. Заранее разогрейте сковороду, влейте масло. В горячее масло уложить изделия.
  • Ленивые котлеты по-киевски
    9. Жарьте их на умеренном огне примерно по 5 минут с каждой стороны.
  • Ленивые котлеты по-киевски
    10. Готовые котлеты подавайте на стол в теплом виде, пока масло остается жидким. При разрезе оно должно вытекать из котлет.
  • Ленивые котлеты по-киевски
    11. Приятного аппетита!

Ленивые котлеты по-киевски - Receptisalatov.com

Рубрики:  на радость мясоедам
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Процитировано 28 раз
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Алла_Студентова   обратиться по имени Понедельник, 30 Января 2023 г. 15:36 (ссылка)
Пусть каждый новый день будет полон улыбок и цветов, и каждое мгновенье дарит лишь счастье и радость!
Доброго ясного дня и чудесного настроения,милая!
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Понедельник, 30 Января 2023 г. 15:39ссылка
галина5819
Алла, желаю хорошего начала недели! Пусть с самого понедельника происходят приятные случайности и яркие моменты, которые принесут радостное настроение и позитив!
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