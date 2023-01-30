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Ленивые котлеты по-киевски
Вариация котлет по-киевски быстрого приготовления. По данному рецепту котлеты готовятся просто и быстро, под силу даже неопытному кулинару. Результат получается практически таким же, при этом технология приготовления заметно отличается. Под хрустящей румяной корочкой скрывается мягкое куриное мясо, пропитанное сливочным маслом с зеленью и чесноком. Котлеты получаются очень вкусными, сочными и ароматными.
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|на радость мясоедам
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