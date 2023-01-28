Очень люблю этот пирог за простоту и быстроту приготовления. Все смешать и выложить на противень, даже никакая форма не понадобиться. Самое главное - постараться в самом начале хорошо взбить яйца, а дальше все очень просто и быстро. Мой самый "ленивый" яблочный пирог на скорую руку, в котором много начинки и мало теста. Пирог с яблоками без замеса теста руками, готовится почти как Шарлотка, но по вкусу и виду совсем другой.

















для противня 25х35 см:

Яйца - 3 шт.

Соль - 1/4 ч.л.

Обычный сахар - 100 гр

Ванильный сахар - 10 гр

Сливочное масло - 100 гр

Мука - 300 гр

Разрыхлитель - 8 гр

Яблоки - 450 гр

Сок лимона - от 1/2 шт.

Изюм - 80 гр

Сахарная пудра - 1 ч.л.







Берем яйца комнатной температуры, добавляем немного соли и взбиваем в пышную белую пену. Это можно сделать либо венчиком, либо миксером. Миксером, конечно, намного быстрее и проще, примерно 1,5 минутки. Венчиком получится дольше раза в три-четыре.





Добавляем обычный и ванильный сахар и снова взбиваем до растворения сахарных крупинок. Тут тоже быстрее будет действовать миксером. Это еще 1 минутка.

Вливаем растопленное, но не горячее сливочное масло и опять взбиваем. Теперь можно и обычным венчиком обойтись. Взбиваем просто до однородности.

Отдельно смешиваем муку с разрыхлителем.

Просеиваем муку в смесь в два приема, каждый раз перемешивая венчиком до однородности. Это быстро и легко, еще по 30 секунд примерно.

Тесто готово. Получается оно вязкое, липкое и довольно густое.









Дальше яблоки. Чистить их не нужно. Только нарезать небольшим кубиком. Яблоки подходят совершенно любые. У меня самые простые и дешевые, так называемые сезонные. Поливаем их соком лимона.





Отправляем в миску с тестом и туда же можно добавить любые сухофрукты. У меня изюм. Его я не замачиваю, только промываю.

Теперь перемешиваем тесто с начинкой. Делать это можно ложкой.

Берем небольшой противень, застилаем его пекарской бумагой и смазываем бумагу растительным маслом. Выкладываем наше тесто с начинкой и разравниваем той же ложкой.

Все! Пирог готов к выпечке. На подготовку ушло не более 15 минут.

Духовку разогреваем заранее. Ставим в нее пирог и выпекаем 25 минут при 180 С. Так как пирог тонкий, выпекается он очень быстро.

Готовый пирог слегка остужаем.

Снимаем с бумаги (отходит он элементарно) и посыпаем сахарной пудрой. Режем на порционные кусочки и подаем к чаю.Пирог такой плотненький, но при этом очень нежный и мягкий. Он очень вкусный. Начинки в нем практически больше, чем теста. Хранить его можно несколько дней (в закрытой емкости, конечно). На следующий день он становится даже вкуснее и ни капли не черствеет.