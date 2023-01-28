Записи Друзья Комментарии
галина5819
Аватар галина5819

 -Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в галина5819

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 08.05.2010
Записей:
Комментариев:
Написано: 349190


"Ленивый" яблочный пирог на противне: много начинки, мало теста и форма не нужна

Суббота, 28 Января 2023 г. 05:22 + в цитатник

accf4b796238c7c55e42949422939ea3 (46x36, 10Kb)Очень люблю этот пирог за простоту и быстроту приготовления. Все смешать и выложить на противень, даже никакая форма не понадобиться. Самое главное - постараться в самом начале хорошо взбить яйца, а дальше все очень просто и быстро. Мой самый "ленивый" яблочный пирог на скорую руку, в котором много начинки и мало теста. Пирог с яблоками без замеса теста руками, готовится почти как Шарлотка, но по вкусу и виду совсем другой.

РёР·РѕР±СЂР°Р¶РµРЅРёРµ_2023-01-27_170718165 (700x393, 458Kb)

РёР·РѕР±СЂР°Р¶РµРЅРёРµ_2023-01-27_170742731 (700x393, 456Kb)




127187868_3 (242x38, 23Kb)

для противня 25х35 см:
 
Яйца - 3 шт.
Соль - 1/4 ч.л.
Обычный сахар - 100 гр
Ванильный сахар - 10 гр
Сливочное масло - 100 гр
Мука - 300 гр
Разрыхлитель - 8 гр
Яблоки - 450 гр
Сок лимона - от 1/2 шт.
Изюм - 80 гр
Сахарная пудра - 1 ч.л.

126190588_4 (262x38, 23Kb)



Берем яйца комнатной температуры, добавляем немного соли и взбиваем в пышную белую пену. Это можно сделать либо венчиком, либо миксером. Миксером, конечно, намного быстрее и проще, примерно 1,5 минутки. Венчиком получится дольше раза в три-четыре.

РёР·РѕР±СЂР°Р¶РµРЅРёРµ_2023-01-27_172148391 (700x393, 356Kb)
 

Добавляем обычный и ванильный сахар и снова взбиваем до растворения сахарных крупинок. Тут тоже быстрее будет действовать миксером. Это еще 1 минутка.

РёР·РѕР±СЂР°Р¶РµРЅРёРµ_2023-01-27_172157125 (700x393, 355Kb)

Вливаем растопленное, но не горячее сливочное масло и опять взбиваем. Теперь можно и обычным венчиком обойтись. Взбиваем просто до однородности.

РёР·РѕР±СЂР°Р¶РµРЅРёРµ_2023-01-27_172226586 (700x393, 375Kb)

Отдельно смешиваем муку с разрыхлителем.

РёР·РѕР±СЂР°Р¶РµРЅРёРµ_2023-01-27_172234397 (700x393, 364Kb)

Просеиваем муку в смесь в два приема, каждый раз перемешивая венчиком до однородности. Это быстро и легко, еще по 30 секунд примерно.

РёР·РѕР±СЂР°Р¶РµРЅРёРµ_2023-01-27_172254082 (700x393, 347Kb)

 

Тесто готово. Получается оно вязкое, липкое и довольно густое.


РёР·РѕР±СЂР°Р¶РµРЅРёРµ_2023-01-27_172744805 (700x393, 439Kb)

 

Дальше яблоки. Чистить их не нужно. Только нарезать небольшим кубиком. Яблоки подходят совершенно любые. У меня самые простые и дешевые, так называемые сезонные. Поливаем их соком лимона.


РёР·РѕР±СЂР°Р¶РµРЅРёРµ_2023-01-27_173011642 (700x393, 393Kb)

Отправляем в миску с тестом и туда же можно добавить любые сухофрукты. У меня изюм. Его я не замачиваю, только промываю.

РёР·РѕР±СЂР°Р¶РµРЅРёРµ_2023-01-27_172802062 (700x393, 452Kb)

Теперь перемешиваем тесто с начинкой. Делать это можно ложкой.

РёР·РѕР±СЂР°Р¶РµРЅРёРµ_2023-01-27_172811484 (700x393, 452Kb)

 

Берем небольшой противень, застилаем его пекарской бумагой и смазываем бумагу растительным маслом. Выкладываем наше тесто с начинкой и разравниваем той же ложкой.

Все! Пирог готов к выпечке. На подготовку ушло не более 15 минут.

РёР·РѕР±СЂР°Р¶РµРЅРёРµ_2023-01-27_172821654 (700x393, 472Kb)

Духовку разогреваем заранее. Ставим в нее пирог и выпекаем 25 минут при 180 С. Так как пирог тонкий, выпекается он очень быстро.

РёР·РѕР±СЂР°Р¶РµРЅРёРµ_2023-01-27_173048951 (700x393, 362Kb)

Готовый пирог слегка остужаем.

РёР·РѕР±СЂР°Р¶РµРЅРёРµ_2023-01-27_173057175 (700x393, 413Kb)

Снимаем с бумаги (отходит он элементарно) и посыпаем сахарной пудрой. Режем на порционные кусочки и подаем к чаю.Пирог такой плотненький, но при этом очень нежный и мягкий. Он очень вкусный. Начинки в нем практически больше, чем теста. Хранить его можно несколько дней (в закрытой емкости, конечно). На следующий день он становится даже вкуснее и ни капли не черствеет.

РёР·РѕР±СЂР°Р¶РµРЅРёРµ_2023-01-27_173112988 (700x393, 458Kb)

 

"Ленивый" яблочный пирог на противне: много начинки ...

Рубрики:  сладкая жизнь
Метки:  

Процитировано 43 раз
Понравилось: 29 пользователям
Нравится

Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
Алла_Студентова   обратиться по имени Суббота, 28 Января 2023 г. 07:32 (ссылка)
Ответить С цитатой В цитатник
Radeia   обратиться по имени Воскресенье, 29 Января 2023 г. 06:18 (ссылка)
Галина, интересный рецепт...
Ответить С цитатой В цитатник
Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте