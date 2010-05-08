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Пирог-десятиминутка - пеку, пока закипает чайник
Этот рецепт практически моментального пирога не раз выручит, когда гости уже почти стоят на пороге. Готовится он в считанные минуты — можно начать печь, пока закипает чайник.
В глубокую миску разбиваем яйца. Добавляем к ним соль и сахар, взбиваем венчиком. Затем вливаем масло и кефир, вводим муку, разрыхлитель. Замешиваем тесто: оно получится чуть гуще, чем блинное.
Распределяем тесто по двум мискам. Первую выливаем в форму для запекания и наносим слой варенья.
Затем закрываем вторым слоем теста. В отдельной емкости смешиваем 25 граммов сливочного масла, 3 столовые ложки муки и столько же сахара. Получившейся крошкой присыпаем заготовку. Отправляем форму в духовку на 40 минут при 180 градусах.
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