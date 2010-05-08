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галина5819
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Создан: 08.05.2010
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Пирог-десятиминутка - пеку, пока закипает чайник

Суббота, 21 Января 2023 г. 05:23 + в цитатник

accf4b796238c7c55e42949422939ea3 (46x36, 10Kb)Этот рецепт практически моментального пирога не раз выручит, когда гости уже почти стоят на пороге. Готовится он в считанные минуты — можно начать печь, пока закипает чайник.

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Яйца - 4 шт
Соль - 1/3 ч.л
Сахар - 1,5 ст
Кефир - 1,5 мл
Растителное масло - 150 мл
Мука - 4 стакана
Разрыхлитель - 2 ч.л
Ванильный сахар - 2 ч.л
Варенье любое
 
Для крошки:
Слив.масло - 25 гр
Мука - 3 ст.л
Сахар - 3 ст.л. 

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В глубокую миску разбиваем яйца. Добавляем к ним соль и сахар, взбиваем венчиком. Затем вливаем масло и кефир, вводим муку, разрыхлитель. Замешиваем тесто: оно получится чуть гуще, чем блинное.

Распределяем тесто по двум мискам. Первую выливаем в форму для запекания и наносим слой варенья.

 

Затем закрываем вторым слоем теста. В отдельной емкости смешиваем 25 граммов сливочного масла, 3 столовые ложки муки и столько же сахара. Получившейся крошкой присыпаем заготовку. Отправляем форму в духовку на 40 минут при 180 градусах.

 

Пирог-десятиминутка

Рубрики:  сладкая жизнь
Метки:  

Процитировано 21 раз
Понравилось: 20 пользователям
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Алла_Студентова   обратиться по имени Суббота, 21 Января 2023 г. 14:33 (ссылка)
Спасибо большое!Чудесных, счастливых выходных!С праздником Днем объятий поздравляю!
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