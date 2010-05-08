Этот рецепт практически моментального пирога не раз выручит, когда гости уже почти стоят на пороге. Готовится он в считанные минуты — можно начать печь, пока закипает чайник.









Яйца - 4 шт

Соль - 1/3 ч.л

Сахар - 1,5 ст

Кефир - 1,5 мл

Растителное масло - 150 мл

Мука - 4 стакана

Разрыхлитель - 2 ч.л

Ванильный сахар - 2 ч.л

Варенье любое

Для крошки:

Слив.масло - 25 гр

Мука - 3 ст.л

Сахар - 3 ст.л.







В глубокую миску разбиваем яйца. Добавляем к ним соль и сахар, взбиваем венчиком. Затем вливаем масло и кефир, вводим муку, разрыхлитель. Замешиваем тесто: оно получится чуть гуще, чем блинное.

Распределяем тесто по двум мискам. Первую выливаем в форму для запекания и наносим слой варенья.

Затем закрываем вторым слоем теста. В отдельной емкости смешиваем 25 граммов сливочного масла, 3 столовые ложки муки и столько же сахара. Получившейся крошкой присыпаем заготовку. Отправляем форму в духовку на 40 минут при 180 градусах.