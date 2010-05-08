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Потрясающая скумбрия "Королева стола": хит любого застолья: яркая, праздничная и невероятно вкусная!
Я называю её "Королева стола": эта потрясающая закуска из скумбрии станет хитом любого застолья (яркая, нарядная и вкусная-вкусная).
Это блюдо я точно приготовлю на Новогодний стол. Выглядит по-настоящему красиво, ярко и празднично! И на вкус такая закусочка просто великолепна! Скумбрию у меня вся семья любит и это блюдо стало для нас настоящим открытием!
1. Скумбрию чистим и разделываем на филе. Для рецепта понадобится 2 рыбы и 4 филе соответственно.
2. Форму выстилаем пергаментом, как следует смазываем сливочным маслом и, первым слоем, выкладываем морковь кружочками.
Форму лучше всего использовать прямоугольную, я использую форму размером 26 x 11 x 7 см.
3. Вторым слоем укладываем филе, слегка присыпаем солью, молотым перцем, кориандром и быстрорастворимым желатином.
4. Далее присыпаем слоем мелко нарезанного чернослива, репчатого лука, тёртой моркови, рубленной зеленью петрушки и укропа.
Сверху накрываем рыбой и делаем ещё один слой: солим, перчим, присыпаем желатином, черносливом, луком и тёртой морковью.
5. В ёмкость вбиваем яйца, соль, чёрный перец, любую приправу для рыбы, взбиваем до полной однородности, вливаем молоко и ещё раз тщательно перемешиваем.
Ни вкуса, ни привкуса молока в готовом блюде не будет, за это можно не переживать!
6. Заливаем молочную смесь в форму так, чтобы при нажатии вилкой она слегка выделялась и проявлялась наружу, как показано на фото.
Форму отправляем в разогретую до 180 градусов духовку ровно на 1 час.
После запекания остужаем прямо в форме до комнатной температуры, а затем убираем в холодильник на 6-8 часов. После вынимаем из формы, убираем пергамент, нарезаем и можно пробовать!
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