Я называю её "Королева стола": эта потрясающая закуска из скумбрии станет хитом любого застолья (яркая, нарядная и вкусная-вкусная).

Это блюдо я точно приготовлю на Новогодний стол. Выглядит по-настоящему красиво, ярко и празднично! И на вкус такая закусочка просто великолепна! Скумбрию у меня вся семья любит и это блюдо стало для нас настоящим открытием!













на прямоугольную форму размером 26 x 11 x 7 см:

- Скумбрия - 2 шт.

- Морковь - 2 шт.

- Лук - 1 шт.

- Чернослив - 100 г.

- Петрушка, укроп - небольшие пучки

- Соль

- Чёрный молотый перец

- Свежемолотый кориандр - 2 щепотки

- Быстрорастворимый желатин - 2 ч.л.

Заливка:

- Яйца - 2 шт.

- Молоко - 200 мл.

- Соль - щепотка

- Чёрный молотый перец

- Приправа для рыбы - 1 ч.л.





1. Скумбрию чистим и разделываем на филе. Для рецепта понадобится 2 рыбы и 4 филе соответственно.

2. Форму выстилаем пергаментом, как следует смазываем сливочным маслом и, первым слоем, выкладываем морковь кружочками.

Форму лучше всего использовать прямоугольную, я использую форму размером 26 x 11 x 7 см.

3. Вторым слоем укладываем филе, слегка присыпаем солью, молотым перцем, кориандром и быстрорастворимым желатином.

4. Далее присыпаем слоем мелко нарезанного чернослива, репчатого лука, тёртой моркови, рубленной зеленью петрушки и укропа.

Сверху накрываем рыбой и делаем ещё один слой: солим, перчим, присыпаем желатином, черносливом, луком и тёртой морковью.

5. В ёмкость вбиваем яйца, соль, чёрный перец, любую приправу для рыбы, взбиваем до полной однородности, вливаем молоко и ещё раз тщательно перемешиваем.

Ни вкуса, ни привкуса молока в готовом блюде не будет, за это можно не переживать!







6. Заливаем молочную смесь в форму так, чтобы при нажатии вилкой она слегка выделялась и проявлялась наружу, как показано на фото.

Форму отправляем в разогретую до 180 градусов духовку ровно на 1 час.

После запекания остужаем прямо в форме до комнатной температуры, а затем убираем в холодильник на 6-8 часов. После вынимаем из формы, убираем пергамент, нарезаем и можно пробовать!