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Создан: 08.05.2010
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Потрясающая скумбрия "Королева стола": хит любого застолья: яркая, праздничная и невероятно вкусная!

Среда, 21 Декабря 2022 г. 05:21 + в цитатник

Я называю её "Королева стола": эта потрясающая закуска из скумбрии станет хитом любого застолья (яркая, нарядная и вкусная-вкусная).

Это блюдо я точно приготовлю на Новогодний стол. Выглядит по-настоящему красиво, ярко и празднично! И на вкус такая закусочка просто великолепна! Скумбрию у меня вся семья любит и это блюдо стало для нас настоящим открытием! 

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на прямоугольную форму размером 26 x 11 x 7 см:
 
- Скумбрия - 2 шт.
 
- Морковь - 2 шт.
 
- Лук - 1 шт.
 
- Чернослив - 100 г.
 
- Петрушка, укроп - небольшие пучки
 
- Соль
 
- Чёрный молотый перец
 
- Свежемолотый кориандр - 2 щепотки
 
- Быстрорастворимый желатин - 2 ч.л.
 
Заливка:
 
- Яйца - 2 шт.
 
- Молоко - 200 мл.
 
- Соль - щепотка
 
- Чёрный молотый перец
 
- Приправа для рыбы - 1 ч.л.
 

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1. Скумбрию чистим и разделываем на филе. Для рецепта понадобится 2 рыбы и 4 филе соответственно.

 
 
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2. Форму выстилаем пергаментом, как следует смазываем сливочным маслом и, первым слоем, выкладываем морковь кружочками.

Форму лучше всего использовать прямоугольную, я использую форму размером 26 x 11 x 7 см.
 
 
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3. Вторым слоем укладываем филе, слегка присыпаем солью, молотым перцем, кориандром и быстрорастворимым желатином.

 
 
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4. Далее присыпаем слоем мелко нарезанного чернослива, репчатого лука, тёртой моркови, рубленной зеленью петрушки и укропа.

Сверху накрываем рыбой и делаем ещё один слой: солим, перчим, присыпаем желатином, черносливом, луком и тёртой морковью.
 
 
 
 
 
 
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5. В ёмкость вбиваем яйца, соль, чёрный перец, любую приправу для рыбы, взбиваем до полной однородности, вливаем молоко и ещё раз тщательно перемешиваем.

Ни вкуса, ни привкуса молока в готовом блюде не будет, за это можно не переживать!

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6. Заливаем молочную смесь в форму так, чтобы при нажатии вилкой она слегка выделялась и проявлялась наружу, как показано на фото.
Форму отправляем в разогретую до 180 градусов духовку ровно на 1 час.

После запекания остужаем прямо в форме до комнатной температуры, а затем убираем в холодильник на 6-8 часов. После вынимаем из формы, убираем пергамент, нарезаем и можно пробовать!
 
 
 
 
 
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Сочетание для многих необычное, но весьма удачное! Получается ну очень вкусная закуска! Для праздничного застолья идея на миллион!

Выглядит ярко, красиво и по-настоящему празднично! Закуска великолепно держит форму, не крошится и не разваливается. Ну, а на вкус, просто потрясающе! Рекомендую готовить, пробовать и удивлять семью за праздничным столом! Любители рыбы (да и не только они) точно будут в восторге!

https://dzen.ru/video/watch/6359a82a55fa6014e151df2f

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Приятного аппетита! 
 
Всем удачи и солнечного настроения! 
 
 
 
Рубрики:  закусим
праздник
рыбный день
Метки:  

Процитировано 40 раз
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Вересковый_ветер   обратиться по имени Четверг, 22 Декабря 2022 г. 15:24 (ссылка)
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lorka67   обратиться по имени Четверг, 22 Декабря 2022 г. 19:04 (ссылка)
спасибо! как раз сегодня купила 2 красивые свежие скумбрии
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Olga-56   обратиться по имени Пятница, 23 Декабря 2022 г. 06:26 (ссылка)
Благодарю!
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