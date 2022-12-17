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галина5819
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Создан: 08.05.2010
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Написано: 348013


Яблочный пирог Чебурашка - очень вкусный и ароматный торт или пирог с яблоками

Суббота, 17 Декабря 2022 г. 05:23 + в цитатник
 
accf4b796238c7c55e42949422939ea3 (46x36, 10Kb)Очень ароматный и вкусный пирог или торт «Чебурашка». Я бы все-таки назвала пирогом, хотя в оригинальном рецепте этот торт «Чебурашка». Вместо яблок можно использовать любой варенье или джем, тогда рецепт вообще будет очень простым и быстрым. Песочное рассыпчатое тесто с ароматом цедры лимона, ароматная и сочная яблочная начинка и все это под шапкой из взбитых белков. Безумно вкусный пирог!

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Мука 280 г
Сливочное масло 100 г
Сахар 140 г
Яичный желток 2 шт
Соль 1 щепотка
Цедра лимона 1/2 шт
Ванильный сахар - по вкусу
Разрыхлитель 1 ч.л
Яблоко 500 г
Сахар для начинки - по вкусу
Кукурузный крахмал 1 ст.л
Молотая корица - по вкусу
Яичный белок 2 шт
Соль 1 щепотка
Лимонная кислота 1 ч.л
Сахар для крема 2 ст.л

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  • Яблочный пирог Чебурашка
    1. Сливочное масло заранее достаньте из холодильника, чтобы оно стало мягким. Аккуратно отделите белки от желтков. Желтки поместите в глубокую емкость, всыпьте сахар и щепотку соли. Добавьте немного лимонной цедры и ванильного сахара. Взбейте желтки с сахаром миксером в однородную смесь. Добавьте размягченное сливочное масло, еще раз взбейте, полностью растворяя масло в желтке.
  • Яблочный пирог Чебурашка
    2. В отдельной емкости муку смешайте с разрыхлителем, просейте через сито. Муку соедините с основным составом.
  • Яблочный пирог Чебурашка
    3. Сначала перемешайте смесь ложкой, после руками перетрите ее в мелкую крошку. Сыпучее тесто готово.
  • Яблочный пирог Чебурашка
    4. Приготовьте начинку. Яблоки очистите от кожицы, вырежьте сердцевину. Мякоть натрите на мелкой терке, дайте постоять 5 минут, чтобы фрукт пустил сок. Яблочную стружку отожмите от сока, добавьте сахар и крахмал, перемешайте. Для аромата можно добавить немного корицы.
  • Яблочный пирог Чебурашка
    5. Дно и бока круглой формы для запекания смажьте растительным маслом. Внутрь всыпьте половину сухого теста.
  • Яблочный пирог Чебурашка
    6. Далее выложите всю яблочную начинку, разравнивая ее по всей поверхности.
  • Яблочный пирог Чебурашка
    7. Сверху на яблочную массу насыпьте вторую часть теста.
  • Яблочный пирог Чебурашка
    8. Заготовку поставьте в разогретую до 190 градусов духовку, запекайте 30 минут.
  • Яблочный пирог Чебурашка
    9. В это время приготовьте меренгу. Белки влейте в сухую высокую емкость, взбейте миксером до образования пышной пены. Всыпьте щепотку соли, сахар, для балансировки вкуса добавьте 1 ч.л. лимонного сока. Взбивайте белки, пока они не станут плотными, будут держать форму. Пирог достаньте из духовки, сверху ложкой выложите меренгу, формируя узоры.
  • Яблочный пирог Чебурашка
    10. Пирог обратно поставьте в духовку на 10 минут, чтобы верхний слой слегка подрумянился.

    Готовый пирог нарежьте на порционные кусочки, подайте на стол. Приятного аппетита!

    Яблочный пирог Чебурашка

     
Рубрики:  сладкая жизнь
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Процитировано 32 раз
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Алла_Студентова   обратиться по имени Суббота, 17 Декабря 2022 г. 20:57 (ссылка)
желаю тебе добрых, выходных и отличного зимнего настроения!
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