Очень ароматный и вкусный пирог или торт «Чебурашка». Я бы все-таки назвала пирогом, хотя в оригинальном рецепте этот торт «Чебурашка». Вместо яблок можно использовать любой варенье или джем, тогда рецепт вообще будет очень простым и быстрым. Песочное рассыпчатое тесто с ароматом цедры лимона, ароматная и сочная яблочная начинка и все это под шапкой из взбитых белков. Безумно вкусный пирог!