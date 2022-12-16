Домашний ликер — вовсе не такая фантастическая вещь, как может показаться на первый взгляд. Сделать ликер в домашних условиях — вовсе не трудно. Когда-то, в 90-е годы, во время тотального дефицита, мы делали домашние наливки из фруктов, а также вкусные «дамские» спиртные напитки из сгущенки, растворимого кофе и водки.

Приближающиеся праздники — повод поставить на стол бутылку спиртного. Домашние ликеры — это для гурманов, для тех, кому важно не сколько опьянение, сколько сам вкус низкоалкогольного напитка.

Попробуйте эти рецепты — уверена, они понравятся ценителям тонких вкусов и недорогих низкоалкогольных спиртных напитков, которыми являются домашние ликеры.

1. Кофейный ликер за 5 минут

Кофейный ликер — отличный легкий спиртной напиток для нежданных гостей. Когда к вам приходят гости, а у вас нет ничего оригинального, чтобы им предложить, стоит обратиться к этому рецепту.

Кофейный ликер готовится за минуту, его можно пить сразу после приготовления. Такой ликер подойдет для девичьих посиделок, вечеринок с друзьями или для романтического вечера. Если вы еще не пробовали домашний кофейный ликер — это стоит сделать.

(количество — около 750 мл)

1 банка сгущенного молока с сахаром (530 г);

4 ч. ложки растворимого кофе;

120 мл горячей воды;

250 мл (1 стакан) водки.

Растворите кофе в горячей воде и дайте ему остыть. В большой емкости смешайте сгущенку, кофе и водку. Перемешивайте до однородности.

Из данных ингредиентов получится около 750 мл кофейного ликера. Количество добавляемого алкоголя зависит от ваших предпочтений. Лучше всего добавить 250 мл водки, попробовать, и если напиток окажется слишком слабым — добавить еще 50 мл водки.

Разлейте полученный напиток по бутылкам, Алкоголь готов к употреблению сразу после приготовления. Храните в холодильнике, перед подачей бутылку с кофейным ликером следует встряхнуть.

2. Имбирный ликер — хит каждого Рождества

Домашний имбирный ликер — один из моих обязательных рецептов к Рождеству, он особенно нравится женщинам. Такой домашний спиртной напиток — отличное дополнение к девичьим посиделкам у елки.

Такой спиртной напиток можно подарить близким или взять с собой в гости. Фурор среди гостей ему обеспечен.

(количество — около 1 л)

500 мл сливок (30 %);

150 г темного шоколада;

100 г сахарной пудры;

1 пакетик имбирных приправ (20 г);

100 мл виски;

250 мл водки.

Влейте сливки в кастрюлю, добавьте поломанный на кусочки шоколад, имбирную приправу и сахарную пудру. Нагревайте смесь, пока она не объединится и не растворится шоколад. Не доводите до кипения, снимите с огня и остудите.

Влейте в смесь холодную водку и виски. Хорошо перемешайте.

Используйте для этого рецепта ваш любимый шоколад и проверенную имбирную приправу, желательно без муки в составе. Количество добавляемого алкоголя можно увеличить — в зависимости от ваших предпочтений.

Разлейте приготовленный ликер по бутылкам, он готов к употреблению сразу после приготовления. Не храните его в холодильнике, так как он станет очень густым. Однако не ставьте его в слишком теплое место — лучше всего держать его в шкафу, на барной стойке и пр. Перед употреблением бутылку следует встряхнуть.

3. Ликер из белого шоколада

Этот домашний ликер — идеальный напиток для долгих холодных зимних вечеров. Ликер из белого шоколада готовится быстро и состоит всего из 3 ингредиентов. Этим слабоалкогольным напитком можно скрасить вечер у телевизора или же предложить гостям.

(количество — около 700 мл)

1 банка сгущенного молока (530 мл);

160 г белого шоколада;

250—300 мл водки (40 %).

Влейте в кастрюлю сгущенное молоко, добавьте поломанный на кусочки шоколад. Нагревайте только до тех пор, пока шоколад растает, не кипятите. Нагретую смесь поставьте остывать.

Когда смесь достигнет комнатной температуры, Добавьте холодную водку, энергично перемешайте. Готовый ликер разлейте по бутылкам.

Ликер из белого шоколада годен к употреблению сразу же после приготовления. Храните напиток в холодильнике, перед употреблением взболтайте.

Для этого рецепта рекомендую использовать любимый сорт белого шоколада хорошего качества. Количество добавляемого алкоголя можно увеличить — я указываю минимальную дозу, все зависит от ваших предпочтений.

Как видите, все эти домашние ликеры готовятся по одному принципу. Поэтому вы можете проявить фантазию и приготовить домашний ликер по своему рецепту. И помните: домашний ликер — это напиток только для взрослых!

С наступающими праздниками!