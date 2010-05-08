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Свинина в чесночной воде в духовке
Это отличный способ приготовления мясо большим куском в духовке. Мясо всегда получается невероятно нежное и вкусное. А приготовление его очень простое и легкое. Потребуются мясо, любимые специи и/или травы, чеснок и вода. Готовлю так любое мясо, время запекания у него будет разное. Сегодня будет свинина в чесночной воде. Она получается сочная, мягкая, очень ароматная с прекрасным вкусом.
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|на радость мясоедам
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