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Создан: 08.05.2010
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Свинина в чесночной воде в духовке

Среда, 07 Декабря 2022 г. 05:21 + в цитатник

1ba7d4adadbd4c287619cc1d69b900f5 (34x19, 5Kb)Это отличный способ приготовления мясо большим куском в духовке. Мясо всегда получается невероятно нежное и вкусное. А приготовление его очень простое и легкое. Потребуются мясо, любимые специи и/или травы, чеснок и вода. Готовлю так любое мясо, время запекания у него будет разное. Сегодня будет свинина в чесночной воде. Она получается сочная, мягкая, очень ароматная с прекрасным вкусом.


 

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  • 1,5 кг свинина (мякоть)
  • 8 зубчиков чеснок
  • 100 мл вода
  • 2 ч.л. специи (смесь аджика)
  • 2 ч.л. паприка (сладкая молотая)
  • 20 гр. соль
  • по вкусу молотый перец
 

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  • Для приготовления берем любую часть тушки, можно кусок на кости (у меня окорок).
    Кусок раскрываем, делаем ножом продольные и поперечные разрезы с 2 сторон. Так мясо лучше пропитается чесночной водой. Кусок солим и перчим. На 1,5 кг беру 20 г соли (13 г на 1 кг). Мне нравится хорошо соленое мясо.
    Зубчики чеснока пропускаем через пресс, заливаем водой, перемешиваем и чесночная вода готова.
    Свинину дополняем паприкой и любимыми специями (на каждую сторону по 1 ч. л.). У меня смесь аджика (в ней кориандр, сушеные травы, разные перцы, хмели-сунели), она отлично подходит к мясу.
    Добавляем чесночную воду ложкой пока на одну сторону мяса и втираем.
    Затем кусок переворачиваем и все делаем то же с другой стороны. Ароматная вода прекрасно впитывается в мясо. Мясо накрываем (заматываем пленкой) и отправляем в холодильник. Оставляем на 5 часов, а лучше на ночь (у меня мясо стояло 5 часов).
    С куска пальцами убираем (счищаем) чеснок, иначе он подгорит и добавит неприятный вкус. Выкладываем мясо в пакет или рукав для запекания, делаем прокол на пакете и запекаем в духовке при 180 градусах 50 минут.
    Чтобы образовалась румяная корочка, пакет сверху срезаем и готовим еще 15 минут.
    Вот такая красота получается, пахнет мясо потрясающе (чеснок и специи).
    Нарезаем свинину на кусочки и подаем с любимым гарниром. Мясо сочное, очень нежное, просто тает во рту. И аромат, и вкус у него бесподобные.
    Приятного аппетита!!!
     
Рубрики:  на радость мясоедам
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Татьяна_Дяглова   обратиться по имени Среда, 07 Декабря 2022 г. 15:19 (ссылка)
Спасибо!
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Алла_Студентова   обратиться по имени Среда, 07 Декабря 2022 г. 15:29 (ссылка)
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