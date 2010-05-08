Добавляем чесночную воду ложкой пока на одну сторону мяса и втираем.

Затем кусок переворачиваем и все делаем то же с другой стороны. Ароматная вода прекрасно впитывается в мясо. Мясо накрываем (заматываем пленкой) и отправляем в холодильник. Оставляем на 5 часов, а лучше на ночь (у меня мясо стояло 5 часов).