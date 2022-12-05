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Создан: 08.05.2010
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Написано: 347396


Рыбка с сюрпризом - это невероятно вкусно: я вот прям настаиваю!

Понедельник, 05 Декабря 2022 г. 05:21 + в цитатник


ec290624508be903b82a36f6cd6f6bb7 (49x25, 14Kb)Любите рыбные закуски и ищите подходящий домашний рецепт на праздничный стол? При выборе блюда важно учесть то, чтобы в нём не присутствовали кости, и оно не было банальным, а отличалось оригинальностью. Предлагаемый мною рецепт закуски, как раз соответствует всем критерием, чтобы занять достойное место на праздничном столе.

Это не просто запечённое рыбное филе, а ещё и с сюрпризом. В начинку входит тёртый сыр, отварное яйцо, зелень и репчатый лук. Любая рыба с таким наполнением заиграет новым, необычным вкусом. Для блюда из мяса рыбы можно выбрать окуня, судака, толстолобика, хека и подобные варианты. Рыба запекается в фольге, поэтому получается сочной, аппетитной и полезной.


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  • филе трески 1 кг


для маринада:

 

  • вода 250 мл

  • уксус 9% 3 ст.л

  • растительное масло 100 мл

  • соль, перец по вкусу


для начинки:


  • сыр твёрдых сортов 200 гр

  • яйцо 2 шт

  • лук зелёный 50 гр

  • 127223699_98213671_beginning_to_prepare (168x20, 2Kb)
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Подготовить продукты.

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Сделать маринад: в воду добавить соль, перец, уксус и масло. Залить рыбу маринадом и оставить на 30 минут. Затем откинуть рыбу на дуршлаг, чтобы стёк маринад. Приготовить начинку: яйца сварить и остудить. Сыр натереть на крупной тёрке. Яйца мелко порезать, лук мелко порубить. Соединить яйца с луком и хорошо перемешать.

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На фольгу, смазанную маслом, положить один пласт филе и посыпать тёртым сыром.
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Затем выложить яйца с луком и снова посыпать сыром.

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Закрыть вторым пластом рыбы.

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Фольгу закрыть конвертом, выложить на противень. Духовку заранее разогреть. Запечь рыбу в духовке при температуре 250 градусов примерно 20 минут.

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Готовую рыбу аккуратно развернуть и нарезать на порции.



 


 


 


 


 


 

Рубрики:  рыбный день
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Процитировано 18 раз
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Алла_Студентова   обратиться по имени Понедельник, 05 Декабря 2022 г. 19:34 (ссылка)
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