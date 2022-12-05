

Любите рыбные закуски и ищите подходящий домашний рецепт на праздничный стол? При выборе блюда важно учесть то, чтобы в нём не присутствовали кости, и оно не было банальным, а отличалось оригинальностью. Предлагаемый мною рецепт закуски, как раз соответствует всем критерием, чтобы занять достойное место на праздничном столе.

Это не просто запечённое рыбное филе, а ещё и с сюрпризом. В начинку входит тёртый сыр, отварное яйцо, зелень и репчатый лук. Любая рыба с таким наполнением заиграет новым, необычным вкусом. Для блюда из мяса рыбы можно выбрать окуня, судака, толстолобика, хека и подобные варианты. Рыба запекается в фольге, поэтому получается сочной, аппетитной и полезной.















филе трески 1 кг



для маринада:

вода 250 мл



уксус 9% 3 ст.л



растительное масло 100 мл



соль, перец по вкусу



для начинки:



сыр твёрдых сортов 200 гр



яйцо 2 шт



лук зелёный 50 гр







Подготовить продукты.



Сделать маринад: в воду добавить соль, перец, уксус и масло. Залить рыбу маринадом и оставить на 30 минут. Затем откинуть рыбу на дуршлаг, чтобы стёк маринад. Приготовить начинку: яйца сварить и остудить. Сыр натереть на крупной тёрке. Яйца мелко порезать, лук мелко порубить. Соединить яйца с луком и хорошо перемешать.





На фольгу, смазанную маслом, положить один пласт филе и посыпать тёртым сыром.



Затем выложить яйца с луком и снова посыпать сыром.

Закрыть вторым пластом рыбы.





Фольгу закрыть конвертом, выложить на противень. Духовку заранее разогреть. Запечь рыбу в духовке при температуре 250 градусов примерно 20 минут.

