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Рыбка с сюрпризом - это невероятно вкусно: я вот прям настаиваю!
Любите рыбные закуски и ищите подходящий домашний рецепт на праздничный стол? При выборе блюда важно учесть то, чтобы в нём не присутствовали кости, и оно не было банальным, а отличалось оригинальностью. Предлагаемый мною рецепт закуски, как раз соответствует всем критерием, чтобы занять достойное место на праздничном столе.
Это не просто запечённое рыбное филе, а ещё и с сюрпризом. В начинку входит тёртый сыр, отварное яйцо, зелень и репчатый лук. Любая рыба с таким наполнением заиграет новым, необычным вкусом. Для блюда из мяса рыбы можно выбрать окуня, судака, толстолобика, хека и подобные варианты. Рыба запекается в фольге, поэтому получается сочной, аппетитной и полезной.
для маринада:
для начинки:
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|рыбный день
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