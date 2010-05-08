Если вы любите чебуреки, вам обязательно понравится этот рецепт. Мы предлагаем вам приготовить не простые чебуреки, а греческие.Расслаивающаяся тонкая корочка чебуреков на заварном тесте вся покрыта хрустящими пузырями, а мясная начинка истекает вкуснейшим соком, который надежно удерживается внутри, благодаря особому заварному тесту (оно никогда не прорвется при обжаривании, а чебурек не лопнет).



















Свинина 250 г

Лук репчатый 200 г

Ряженка 80 мл

Мука 400 г

Вода 250 мл

Соль для теста 1/2 ч.л

Сахар 1/2 ч.л

Растительное масло 25 мл

Соль - по вкусу

Черный молотый перец - по вкусу