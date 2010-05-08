Понедельник, 28 Ноября 2022 г. 05:19
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Самые пупырчатые и хрустящие греческие чебуреки на заварном тесте
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Метки:
чебуреки
Если вы любите чебуреки, вам обязательно понравится этот рецепт. Мы предлагаем вам приготовить не простые чебуреки, а греческие.Расслаивающаяся тонкая корочка чебуреков на заварном тесте вся покрыта хрустящими пузырями, а мясная начинка истекает вкуснейшим соком, который надежно удерживается внутри, благодаря особому заварному тесту (оно никогда не прорвется при обжаривании, а чебурек не лопнет).
Свинина 250 г
Лук репчатый 200 г
Ряженка 80 мл
Мука 400 г
Вода 250 мл
Соль для теста 1/2 ч.л
Сахар 1/2 ч.л
Растительное масло 25 мл
Соль - по вкусу
Черный молотый перец - по вкусу
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1. Чтобы начинка была как можно сочнее, в нее кладут много лука и разводят сладкой ряженкой. Поэтому нужно перемолоть мясо, лук и развести все ряженкой.
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2. Готовый фарш для греческих чебуреков посолить, поперчить.
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3. Для приготовления заварного теста для чебуреков: воду подсластить и посолить, влить масло и закипятить.
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5. Быстро все размешать и убрать с плиты.
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6. Половину муки отсыпать на рабочий стол, а в оставшуюся добавить горячую мучную заварку. Растереть все ложкой.
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7. Замес вывалить на стол и дальше месить руками, подсыпая по мере необходимости отложенную часть муки.
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8. Сформировать 16-17 шариков для раскатки.
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9. Раскатать тонкие лепешки (1-2 мм толщиной), щедро подпыляя их мукой. Край полумесяца промазать для лучшего скрепления белком или водой. На этой же половине размазать мясную начинку.
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10. Соединить края, выгоняя воздух, и срезать неровности. Обрезки не выбрасывать - из них получатся очень вкусные хрустики. Перед обжариванием щеточкой смести муку с чебурека - так масло дольше не прогорит.
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11. В глубокую жаровню (казанок) налить масло, чтобы чебуреки могли там свободно плавать. Проверить готовность нагрева, погрузив в казанок кусочек мучного обрезка - он должен зашипеть и запузыриться. Опустить в масло чебурек. Когда он подрумянится и надуется - перевернуть и обжарить другую сторону.
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12. Чебуреки складывать друг на друга. Чебуреки по-гречески подают горячими со стаканом холодного кисломолочного продукта.
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13. Последними обжарить обрезки. Хрустики сложить на блюдце.Приятного аппетита! Я точно уверенf, что чебуреки на заварном тесте Вам понравятся!
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