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Вкусный, нежный пирог с творогом и черносливом
Невероятно простой в исполнении пирог, который удивит вас своим вкусом. Но он получился просто отличным! В меру сладким благодаря черносливу, в меру легким благодаря творогу и в меру оригинальным благодаря необычному тесту.
Масло перетереть с мукой и сахаром в крошку
добавить какао
перемешать
Творог перетереть ложкой или вилкой с сахаром,содой , добавить яйца, сметану и порезанный чернослив. Тщательно перемешать.
В форму выложить 1/3 крошки
сверху половину начинки
снова крошку и т. д.Верхний слой-крошка.
Печь при 180* 40-50 мин. Полностью остудить, достать из формы и украсить шоколадом.
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| сладкая жизнь
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