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галина5819
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Создан: 08.05.2010
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Написано: 346957


Вкусный, нежный пирог с творогом и черносливом

Понедельник, 21 Ноября 2022 г. 05:23 + в цитатник


accf4b796238c7c55e42949422939ea3 (46x36, 10Kb)Невероятно простой в исполнении пирог, который удивит вас своим вкусом. Но он получился просто отличным! В меру сладким благодаря черносливу, в меру легким благодаря творогу и в меру оригинальным благодаря необычному тесту.

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для теста:
мука 300 г
масло сливочное (охлажденное) 200 г
сахар 150 г
какао 1 ч.л.
 
начинка:
творог (пастообразный) 300 г
яйца 2 шт.
сахар 3-4 ст.л.
сметана 2 ст.л.
манная крупа 1 ст.л.
чернослив 1 горсть
сода 0.5 ч.л.
 
шоколад


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Масло перетереть с мукой и сахаром в крошку



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добавить какао

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перемешать

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Творог перетереть ложкой или вилкой с сахаром,содой , добавить яйца, сметану и порезанный чернослив. Тщательно перемешать.

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В форму выложить 1/3 крошки

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сверху половину начинки

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снова крошку и т. д.Верхний слой-крошка.

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Печь при 180* 40-50 мин. Полностью остудить, достать из формы и украсить шоколадом.
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Пирог с творогом и черносливом

Рубрики:  сладкая жизнь
Метки:  

Процитировано 29 раз
Понравилось: 21 пользователям
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Алла_Студентова   обратиться по имени Понедельник, 21 Ноября 2022 г. 12:09 (ссылка)
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Olga-56   обратиться по имени Вторник, 22 Ноября 2022 г. 07:04 (ссылка)
Спасибо!
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rosavetrov   обратиться по имени Вторник, 22 Ноября 2022 г. 09:06 (ссылка)
Благодарю за интересный рецепт. Непременно сделаю!
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Вторник, 22 Ноября 2022 г. 19:48ссылка
галина5819
Вкусного пирога!
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