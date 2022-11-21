

Невероятно простой в исполнении пирог, который удивит вас своим вкусом. Но он получился просто отличным! В меру сладким благодаря черносливу, в меру легким благодаря творогу и в меру оригинальным благодаря необычному тесту.









для теста:

мука 300 г

масло сливочное (охлажденное) 200 г

сахар 150 г

какао 1 ч.л.

начинка:

творог (пастообразный) 300 г

яйца 2 шт.

сахар 3-4 ст.л.

сметана 2 ст.л.

манная крупа 1 ст.л.

чернослив 1 горсть

сода 0.5 ч.л.

шоколад







Масло перетереть с мукой и сахаром в крошку