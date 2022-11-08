

Готовить торт с медовыми коржами – занятие не такое уж простое. Времени ему придется уделить достаточно много, не отвлекаясь на другие дела. В отличие от других тортов, в которых обычно не больше трех коржей, в медовике их как минимум шесть, а нередко восемь и больше. Впрочем, выпечка большого количества коржей времени займет немного. Печется каждый корж всего несколько минут, и этого времени едва хватает чтобы успеть снять предыдущий и раскатать следующий. Обрезать коржи лучше сразу, как достанете из духовки – пока корж горячий, он очень мягкий, и его легко обрезать под нужный размер. Остывшие коржи хрупкие, ломкие, но пропитываясь кремом, они разбухают и становятся очень нежными, воздушными.





Несмотря на трудоемкость, медовик – торт очень простой, он удается всегда и у всех. Единственная сложность – сметанный крем. Очень важно не перебить его, иначе сметана пойдет крупками, и крем не получится. Чтобы крем хорошо взбивался, для него нужна хорошая сметана, не слишком жирная и не очень густая, но и не жидкая. Очень вкусным крем получается из домашней сметаны – она отлично взбивается, крем будет пышным, воздушным, с легкой кислинкой.







Ингредиенты для коржей:



- яйца – 3 шт;



- масло сливочное – 80 гр;



- мука – 500-550 гр;



- жидкий мед – 3 ст. л;



- сода пищевая – 1 ч. л. с небольшой горкой;



- сахар – 1 стакан;







Для сметанного крема понадобится:







- сметана – 800 гр;



- сахар – 1,5 стакана;



- чернослив без косточек – 150-200 гр.



