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Сладкий рецепт дня: медовик с черносливом и сметанным кремом
Готовить торт с медовыми коржами – занятие не такое уж простое. Времени ему придется уделить достаточно много, не отвлекаясь на другие дела. В отличие от других тортов, в которых обычно не больше трех коржей, в медовике их как минимум шесть, а нередко восемь и больше. Впрочем, выпечка большого количества коржей времени займет немного. Печется каждый корж всего несколько минут, и этого времени едва хватает чтобы успеть снять предыдущий и раскатать следующий. Обрезать коржи лучше сразу, как достанете из духовки – пока корж горячий, он очень мягкий, и его легко обрезать под нужный размер. Остывшие коржи хрупкие, ломкие, но пропитываясь кремом, они разбухают и становятся очень нежными, воздушными.
Несмотря на трудоемкость, медовик – торт очень простой, он удается всегда и у всех. Единственная сложность – сметанный крем. Очень важно не перебить его, иначе сметана пойдет крупками, и крем не получится. Чтобы крем хорошо взбивался, для него нужна хорошая сметана, не слишком жирная и не очень густая, но и не жидкая. Очень вкусным крем получается из домашней сметаны – она отлично взбивается, крем будет пышным, воздушным, с легкой кислинкой.
Ингредиенты для коржей:
- яйца – 3 шт;
- масло сливочное – 80 гр;
- мука – 500-550 гр;
- жидкий мед – 3 ст. л;
- сода пищевая – 1 ч. л. с небольшой горкой;
- сахар – 1 стакан;
Для сметанного крема понадобится:
- сметана – 800 гр;
- сахар – 1,5 стакана;
- чернослив без косточек – 150-200 гр.
Начинаем готовить торт медовый, рецепт в домашних условиях не особо сложный, главное, делайте все по инструкции, если готовите тортик впервые.
На водяной бане растопим сливочное масло. По частям подсыпаем сахар, он должен почти раствориться.
Затем вливаем жидкий мед. Перемешиваем мед с маслом и сахаром.
В отдельной посуде взбиваем яйца до однородной массы. Выливаем в кастрюлю с медово-масляной смесью.
Быстро разбалтываем яйца с маслом, медом и сахаром. Помешивая, дожидаемся пока сахар полностью разойдется. Затем всыпаем чайную ложку соды (соду гасить не нужно).
Медовая масса сразу же увеличится в объеме, начнет пениться, но пока останется светлой. Варим ее на водяной бане около получаса, периодически помешивая. Постепенно масса начнет приобретать светло-золотистый цвет, но нужно ее держать до появления медового цвета или цвета карамели.
Снимаем кастрюлю с водяной бани. Даем немного остыть и всыпаем половину из рецептуры медовика муки. Муку обязательно просеиваем.
Остальную муку высыпаем на стол. Выливаем на нее тесто из кастрюли (оно будет совсем жидким), и начинаем месить, забирая муку с краев. Тесто должно получиться мягким, но не липким, и таким, чтобы ему можно было придать форму колбаски (не совсем корректное сравнение, но тесто будет по консистенции напоминать мягкий пластилин).
Колбаску делим на 6-8 частей (зависит от диаметра медовика). Включаем духовку и прогреваем ее до 200 градусов. Берем один кусочек теста, раскатываем в пласт толщиной 3 мм. Противень обильно посыпаем мукой. Переносим на него корж, часто накалываем вилкой.
Ставим корж в горячую духовку на 3-4 минуты и печем до золотистого цвета. Горячий корж еще на противне накрываем тарелкой или крышкой, острым ножом обводим. Обрезки убираем, корж снимаем, кисточкой стряхиваем с него муку и перекладываем на доску. Так выпекаем все коржи для медовика со сметанным кремом и черносливом. Чтобы процесс шел быстрее, печь удобнее на двух противнях. Один корж будет печься, а вы в это время успеете привести в порядок испеченный корж и раскатаете тесто для следующего. После каждого коржа с противня нужно смести старую муку и посыпать его новой.
Обрезки от коржей нам понадобятся для обсыпки торта. Измельчаем их в блендере или на мясорубке в мелкую крошку.
Пока коржи для медовика остывают, приготовим сметанный крем. В сметану добавим стакан сахара.
Миксером начинаем взбивать крем, постепенно подсыпая сахар (можно больше положить чем в рецепте – крем нужно пробовать). Готовый крем получится пышным, воздушным, однородным. Если сахар плохо растворяется, оставьте крем на полчаса при комнатной температуре и затем продолжите взбивать.
На плоское блюдо кладем корж. Промазываем его кремом. Накрываем следующим коржом, снова промазываем кремом.
Третий корж обильно смазываем кремом и раскладываем кусочки чернослива (чернослив заранее распарить и обсушить, нарезать кусочками). Покрываем кремом, сверху кладем медовый корж.
Собираем торт, чередуя коржи, крем и чернослив. Можно каждый корж прослоить черносливом или через один – дело вкуса. Верх и бока торта обмазываем сметанным кремом.
Обсыпаем торт измельченной медовой крошкой. Убираем в холодильник на ночь или на 10-12 часов. Медовым коржам нужно дать время пропитаться сметанным кремом – тогда торт станет очень мягким, нежным и вкусным.
Нарезаем медовик с черносливом и сметанным кремом порционными кусочками и подаем к столу. Если торт будет готовиться к празднику, испеките его накануне, чтобы торт успел настояться – через сутки он даже вкуснее, чем если выстоится только полдня. Приятного аппетита!
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