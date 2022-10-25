Записи Друзья Комментарии
галина5819
Аватар галина5819

 -Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в галина5819

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 08.05.2010
Записей:
Комментариев:
Написано: 345787


"Удобное" тесто: дрожжевое тесто за 20 минут!

Вторник, 25 Октября 2022 г. 05:19 + в цитатник
Из своего опыта знаю, что дрожжевое тесто хозяйки не очень любят готовить, так как на это уходит много времени. Поэтому хочу предложить рецепт теста, на которое уходит всего 20 минут.
 
На 1,5 стакана молока ( или воды) добавить 2 ст.л.сахара, 3 ст.л.муки, 50 г дрожжей и хорошо перемешать. Оставить на 15 минут, чтобы тесто подошло. Затем влить 0,5 ст.подсолнечного масла и всыпать 4 стакана муки, соль по вкус, снова перемешать. Через 2 минуты тесто готово для выпечки. 
 
Из него можно приготовить все, что угодно - пироги, пирожки, булки.


3_1524329703_69cbd (700x467, 213Kb)
Рубрики:  удивительная выпечка
Метки:  

Процитировано 27 раз
Понравилось: 15 пользователям
Нравится

Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
Алла_Студентова   обратиться по имени Вторник, 25 Октября 2022 г. 10:18 (ссылка)
Доброго и солнечного денёчка!
Ответить С цитатой В цитатник
Перейти к дневнику

Вторник, 25 Октября 2022 г. 15:21ссылка
галина5819
Желаю хорошего дня! Желаю прекрасного самочувствия и отличных впечатлений. Невзирая на погоду за окном, атмосферное давление и настроение окружающих.
ОтветитьС цитатойВ цитатникОбратиться по имени
Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте