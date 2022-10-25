Из своего опыта знаю, что дрожжевое тесто хозяйки не очень любят готовить, так как на это уходит много времени. Поэтому хочу предложить рецепт теста, на которое уходит всего 20 минут.

На 1,5 стакана молока ( или воды) добавить 2 ст.л.сахара, 3 ст.л.муки, 50 г дрожжей и хорошо перемешать. Оставить на 15 минут, чтобы тесто подошло. Затем влить 0,5 ст.подсолнечного масла и всыпать 4 стакана муки, соль по вкус, снова перемешать. Через 2 минуты тесто готово для выпечки.

Из него можно приготовить все, что угодно - пироги, пирожки, булки.





