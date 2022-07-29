Привычные нам голубцы традиционно готовятся из нескольких слоев капусты, а сочность фарша оставляет желать лучшего. В турецкой традиции голубцы готовятся совсем иначе. Тонкие листы капусты наполняются начинкой и сворачиваются в форме улитки. Это позволяет сохранить внутри драгоценный мясной сок: голубцы-улитки остаются вкусными даже после того, как остынут.



















Начинка:

Капуста (листья, в которые будем заворачивать начинку)

Говяжий фарш-650 гр.

Рис-150 гр.

Лук-250 гр.

Петрушка

Паприка-1 ч.л.

Черный перец-0,5 ч.л.

Соль

Зажарка:

Лук-250 гр.

Морковь-250 гр.

Перец-250 гр.

Чеснок-2-3 зубчика

Томатная паста-1 ст.л.

Черный перец-0,5 ч.л.

Чили по вкусу.

Соль

Оливковое масло

Томатный соус:

Томатная паста-100 гр.

Оливковое масло-30 гр.

Сахар-1 ст.л.

Черный перец

Соль







В глубокую миску шинкуем мелко лук, перекладываем к нему фарш и отварной рис. Добавляем паприку, соль, шинкуем сюда же петрушку и перчим. Вымешиваем все в однородную массу и начинка для голубцов готова. Разбираем капусту на листья и в каждый кладем порцию начинки, затем аккуратно сворачиваем листья в форму улитки.

Переходим к зажарке. Разогреваем в сковороде немного масла и первым отправляем на сковороду мелко нарезанный лук. Затем сюда же трем на терке морковь, полосками нарезаем перец и мелко рубим чеснок. Добавляем томатную пасту, соль, перец и острый чили, его количество определяйте на свой вкус. Готовую зажарку распределяем в один слой в глубокую емкость, где будем готовить все блюдо. Сверху выкладываем улитки с начинкой.

Но этому блюду нужно еще добавить немного вкуса соусом, он делается просто. Разогреваем в сотейнике немного оливкового масла. Добавляем томатную пасту, сахар, черный перец и соль. Прогреваем все минуту, постоянно помешивая. Затем выливаем соус на голубцы, закрываем их фольгой и отправляем в духовку на 20 минут при 180 градусах. После этого убираем фольгу и держим улитки в духовке еще 20 минут до полной готовности.

Турецкие голубцы получились намного сочнее обычных. Подайте их на стол с острым белым соусом или сметаной.