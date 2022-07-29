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Создан: 08.05.2010
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Вместо привычных голубцов готовим турецкие голубцы-улитки

Пятница, 29 Июля 2022 г. 05:21 + в цитатник

03c2514b87221452f6747447212b075f (31x22, 1Kb)Привычные нам голубцы традиционно готовятся из нескольких слоев капусты, а сочность фарша оставляет желать лучшего. В турецкой традиции голубцы готовятся совсем иначе. Тонкие листы капусты наполняются начинкой и сворачиваются в форме улитки. Это позволяет сохранить внутри драгоценный мясной сок: голубцы-улитки остаются вкусными даже после того, как остынут.








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Начинка:
Капуста (листья, в которые будем заворачивать начинку)
Говяжий фарш-650 гр.
Рис-150 гр.
Лук-250 гр.
Петрушка
Паприка-1 ч.л.
Черный перец-0,5 ч.л.
Соль

Зажарка:
Лук-250 гр.
Морковь-250 гр.
Перец-250 гр.
Чеснок-2-3 зубчика
Томатная паста-1 ст.л.
Черный перец-0,5 ч.л.
Чили по вкусу.
Соль 
Оливковое масло

Томатный соус:
Томатная паста-100 гр.
Оливковое масло-30 гр.
Сахар-1 ст.л.
Черный перец
Соль

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В глубокую миску шинкуем мелко лук, перекладываем к нему фарш и отварной рис. Добавляем паприку, соль, шинкуем сюда же петрушку и перчим. Вымешиваем все в однородную массу и начинка для голубцов готова. Разбираем капусту на листья и в каждый кладем порцию начинки, затем аккуратно сворачиваем листья в форму улитки.

Переходим к зажарке. Разогреваем в сковороде немного масла и первым отправляем на сковороду мелко нарезанный лук. Затем сюда же трем на терке морковь, полосками нарезаем перец и мелко рубим чеснок. Добавляем томатную пасту, соль, перец и острый чили, его количество определяйте на свой вкус. Готовую зажарку распределяем в один слой в глубокую емкость, где будем готовить все блюдо. Сверху выкладываем улитки с начинкой.

 

Но этому блюду нужно еще добавить немного вкуса соусом, он делается просто. Разогреваем в сотейнике немного оливкового масла. Добавляем томатную пасту, сахар, черный перец и соль. Прогреваем все минуту, постоянно помешивая. Затем выливаем соус на голубцы, закрываем их фольгой и отправляем в духовку на 20 минут при 180 градусах. После этого убираем фольгу и держим улитки в духовке еще 20 минут до полной готовности.

Турецкие голубцы получились намного сочнее обычных. Подайте их на стол с острым белым соусом или сметаной.

Вместо привычных голубцов готовим улитки

Рубрики:  на радость мясоедам
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Алла_Студентова   обратиться по имени Пятница, 29 Июля 2022 г. 15:18 (ссылка)
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