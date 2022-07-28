Офигенный мясной пирог на кефирном тесте - вкусный, сочный и довольно простой в приготовлении. По крайней мере, тесто на него готовится меньше, чем за 5 минут. Фарш в начинке может быть любой - у меня, например, говяжий. Шампиньоны можно убрать, а можно заменить лесными.











на форму 21 см:

Тесто

яйца 3 шт.

кефир 200 грамм

соль 1/2 ч.л.

разрыхлитель 1,5 ч.л.

мука 150 грамм

Начинка

луковица средняя 1 шт.

чеснок 2 зубчик

шампиньоны 100 грамм

фарш 500 грамм

соль и перец по вкусу

полутвердый сыр 100 грамм

небольшой пучок петрушки 20 грамм

Мелко рубим лук и чеснок. Грибы нарезаем тонкими пластинками.

В сковороде на средне сильном огне разогреваем 1 ст.л. растительного масла. Кладем лук и жарим, помешивая, 3 минуты.

Кладем грибы и жарим, помешивая, еще пару минут.

Добавляем чеснок и фарш, жарим, помешивая, пока фарш не потеряет сырой цвет, около 5 минут. Приправляем солью и черным перцем.

Перекладываем в миску. Добавляем сыр и нарубленную зелень.

Для теста соединяем яйца и кефир, смешиваем до однородного состояния. Добавляем просеянную с солью и разрыхлителем муку и замешиваем тесто.

На дно формы выкладываем половину теста.

На тесто кладем начинку и распределяем равномерно.

Выкладываем оставшееся тесто и разравниваем.

Отправляем форму с пирогом в предварительно разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем до готовности, около 30 минут.

Вынимаем, даем постоять минут 15, затем вынимаем из формы и нарезаем.

Приятного аппетита!