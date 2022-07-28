Офигенный мясной пирог на кефирном тесте - вкусный, сочный и довольно простой в приготовлении. По крайней мере, тесто на него готовится меньше, чем за 5 минут. Фарш в начинке может быть любой - у меня, например, говяжий. Шампиньоны можно убрать, а можно заменить лесными.
на форму 21 см:
Тесто
яйца 3 шт.
кефир 200 грамм
соль 1/2 ч.л.
разрыхлитель 1,5 ч.л.
мука 150 грамм
Начинка
луковица средняя 1 шт.
чеснок 2 зубчик
шампиньоны 100 грамм
фарш 500 грамм
соль и перец по вкусу
полутвердый сыр 100 грамм
небольшой пучок петрушки 20 грамм
Мелко рубим лук и чеснок. Грибы нарезаем тонкими пластинками.
В сковороде на средне сильном огне разогреваем 1 ст.л. растительного масла. Кладем лук и жарим, помешивая, 3 минуты.
Кладем грибы и жарим, помешивая, еще пару минут.
Добавляем чеснок и фарш, жарим, помешивая, пока фарш не потеряет сырой цвет, около 5 минут. Приправляем солью и черным перцем.
Перекладываем в миску. Добавляем сыр и нарубленную зелень.
Для теста соединяем яйца и кефир, смешиваем до однородного состояния. Добавляем просеянную с солью и разрыхлителем муку и замешиваем тесто.
На дно формы выкладываем половину теста.
На тесто кладем начинку и распределяем равномерно.
Выкладываем оставшееся тесто и разравниваем.
Отправляем форму с пирогом в предварительно разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем до готовности, около 30 минут.
Вынимаем, даем постоять минут 15, затем вынимаем из формы и нарезаем.
Приятного аппетита!