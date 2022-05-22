В семье все любят чебуреки, но я никак не могла подобрать удачный рецепт, чтобы и тонко и пупырышки были и хрустел, и вот случилось, рецепт нашелся и я рада поделиться с вами!!! Чебуреки порадуют вас своим вкусом, сочностью начинки и нежным хрустящим тестом порадуют вас своим вкусом, сочностью начинки и нежным хрустящим тестом.









