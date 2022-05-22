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галина5819
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Создан: 08.05.2010
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Написано: 339953


Чебуреки - и тонко, и пупырышки, и хрустят

Воскресенье, 22 Мая 2022 г. 05:19 + в цитатник

10 (26x23, 4Kb)В семье все любят чебуреки, но я никак не могла подобрать удачный рецепт, чтобы и тонко и пупырышки были и хрустел, и вот случилось, рецепт нашелся и я рада поделиться с вами!!! Чебуреки порадуют вас своим вкусом, сочностью начинки и нежным хрустящим тестом порадуют вас своим вкусом, сочностью начинки и нежным хрустящим тестом.


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Мука (4 в тесто и 2 на вымес) — 6 стак.
Вода — 300 мл
Яйцо куриное — 1 шт
Соль — 1/2 ч. л.
Сахар — 1 ч. л.
Масло подсолнечное (В тесто + на жарку примерно100 мл) — 2 ст. л.
Фарш мясной (У меня свиноговяжий, но можно любой по вкусу) — 400 г
Лук репчатый — 2 шт
Водка — 1 ст. л.

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Воду 300 мл нагреваем почти до кипения.
Насыпаем в миску 1 стакан муки. Вливаем в муку 1 стакан горячей воды, тщательно перемешиваем. Получится заваренное тесто.


В 3 стакана муки вбиваем яйцо, добавляем масло растительное, соль, сахар, водку, оставшуюся воду, заваренную муку


Все тщательно перемешиваем, получится эластичное тесто, накрываем пленкой и отставляем


В фарш режем лук, солим, перчим, вливаем 150 мл ледяной воды ( у меня фарш густой, поэтому ушло 150 мл, а куриный или индюшиный чуть жиже бывает, поэтому туда 100 достаточно)


Тесто делим на 3 шарика



Каждый шарик раскатываем в колбаску, режем на 6 частей



Каждый кусочек тонко раскатываем ( стол слегка посыпаем мукой, тесто вберет нужное количество), на одну сторону кладем фарш


Накрываем второй стороной, края прижимаем ( я аккуратно скалкой прокатываю), обрезаем лишнее ( я лишнее тесто убираю в холодильник, а позже после жарки чебурек, катаю его на лапшу)


Наливаем масло в сковороду примерно 2 см от дна, нагреваем и жарим чебуреки с двух сторон


Выкладываем чебурек на салфетку, чтобы стекло масло


Чебуречик весь пузыристый получается. Выход с замеса 18-20 шт., у меня 20 получилось.


Налетайте мои хорошие, всем хватит!!! ВКУСНОТА!!!

Чебуреки

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Процитировано 64 раз
Понравилось: 44 пользователям
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Алла_Студентова   обратиться по имени Воскресенье, 22 Мая 2022 г. 07:24 (ссылка)
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Желнов   обратиться по имени Воскресенье, 22 Мая 2022 г. 08:43 (ссылка)
Спасибо!
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Воскресенье, 22 Мая 2022 г. 14:33ссылка
галина5819
Спасибо, что зашли на чебуречики...Попробуйте обязательно, я уверена вам понравится
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Татьяна_Дяглова   обратиться по имени Воскресенье, 22 Мая 2022 г. 13:01 (ссылка)
Спасибо, уже налетела!
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Воскресенье, 22 Мая 2022 г. 14:35ссылка
галина5819
Татьяна, я очень рада что понравилось!!!просто СУПЕРСКИЕ чебуреки получаются.
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Татьяна_Степченко   обратиться по имени Понедельник, 23 Мая 2022 г. 09:12 (ссылка)
Цитирую с благодарностью.
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Понедельник, 23 Мая 2022 г. 17:58ссылка
галина5819
Вкусных чебуреков.
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Liudmila_Sceglova   обратиться по имени Понедельник, 23 Мая 2022 г. 11:10 (ссылка)
Спасибо!
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Понедельник, 23 Мая 2022 г. 17:57ссылка
галина5819
Людмила, спасибо что заглянули на чебуреки
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август63   обратиться по имени Понедельник, 23 Мая 2022 г. 17:44 (ссылка)
Спасибо большое!!!
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Понедельник, 23 Мая 2022 г. 17:55ссылка
галина5819
всегда пожалуйста!!!
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МИРА_и_БЕЛЛА   обратиться по имени Среда, 01 Июня 2022 г. 22:04 (ссылка)
Ах, люблю чебуреки, спасибо!)
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Пятница, 03 Июня 2022 г. 16:41ссылка
галина5819
Все на свете человеки.
Любят с пылу чебуреки.
Даже внешний его вид.
Пробуждает аппетит.

Вкусных чебуречиков!!
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Ramata   обратиться по имени Воскресенье, 05 Июня 2022 г. 17:40 (ссылка)
Спасибо за рецепт
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Воскресенье, 05 Июня 2022 г. 18:26ссылка
галина5819
Любит русский и узбек
Вкусный, сочный чебурек.
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