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Чебуреки - и тонко, и пупырышки, и хрустят
В семье все любят чебуреки, но я никак не могла подобрать удачный рецепт, чтобы и тонко и пупырышки были и хрустел, и вот случилось, рецепт нашелся и я рада поделиться с вами!!! Чебуреки порадуют вас своим вкусом, сочностью начинки и нежным хрустящим тестом порадуют вас своим вкусом, сочностью начинки и нежным хрустящим тестом.
Мука (4 в тесто и 2 на вымес) — 6 стак.
Вода — 300 мл
Яйцо куриное — 1 шт
Соль — 1/2 ч. л.
Сахар — 1 ч. л.
Масло подсолнечное (В тесто + на жарку примерно100 мл) — 2 ст. л.
Фарш мясной (У меня свиноговяжий, но можно любой по вкусу) — 400 г
Лук репчатый — 2 шт
Водка — 1 ст. л.
Воду 300 мл нагреваем почти до кипения.
Насыпаем в миску 1 стакан муки. Вливаем в муку 1 стакан горячей воды, тщательно перемешиваем. Получится заваренное тесто.
В 3 стакана муки вбиваем яйцо, добавляем масло растительное, соль, сахар, водку, оставшуюся воду, заваренную муку
Все тщательно перемешиваем, получится эластичное тесто, накрываем пленкой и отставляем
В фарш режем лук, солим, перчим, вливаем 150 мл ледяной воды ( у меня фарш густой, поэтому ушло 150 мл, а куриный или индюшиный чуть жиже бывает, поэтому туда 100 достаточно)
Тесто делим на 3 шарика
Каждый шарик раскатываем в колбаску, режем на 6 частей
Каждый кусочек тонко раскатываем ( стол слегка посыпаем мукой, тесто вберет нужное количество), на одну сторону кладем фарш
Накрываем второй стороной, края прижимаем ( я аккуратно скалкой прокатываю), обрезаем лишнее ( я лишнее тесто убираю в холодильник, а позже после жарки чебурек, катаю его на лапшу)
Наливаем масло в сковороду примерно 2 см от дна, нагреваем и жарим чебуреки с двух сторон
Выкладываем чебурек на салфетку, чтобы стекло масло
Чебуречик весь пузыристый получается. Выход с замеса 18-20 шт., у меня 20 получилось.
Налетайте мои хорошие, всем хватит!!! ВКУСНОТА!!!
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