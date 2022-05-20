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галина5819
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Создан: 08.05.2010
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Написано: 339950


Куриная печень по-турецки - это изумительно вкусно!

Четверг, 19 Мая 2022 г. 05:22 + в цитатник


4cd69bf7ae486ae74290538ce64de048 (39x36, 16Kb)Вот все в этом блюде как надо -  и печень, и яйцо, и помидор, и лук, и морковь... Так это подходит друг к другу, так гармонично сочетается, что оторваться от тарелки просто невозможно! В таком виде банальная печень производит неизгладимое впечатление на гостей, а домашних приводит в восторг.



 

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лук нарезаем полукольцами



морковь трем на мелкой терке



и пассеруем их на разогретом растительном масле



печень тщательно моем



и нарезаем на небольшие кубики



добавляем в сковороду и тушим на большом огне, непрерывно помешивая пока не изменится цвет



помидор нарезаем кубиками



добавляем в сковороду



перемешиваем и тушим еще 5 минут



солим по вкусу



яйца взбиваем с небольшим количеством соли



и заливаем ими печень, накрываем крышкой и доводим до готовности



готовое блюдо нарезаем на порционные куски



зелень мелко нарезаем



кладем блюдо на тарелку и посыпаем зеленью



Куриная печень по-турецки

Рубрики:  на радость мясоедам
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Процитировано 39 раз
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TatiAnna_Z   обратиться по имени Пятница, 20 Мая 2022 г. 17:38 (ссылка)
Спасибо.
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Пятница, 20 Мая 2022 г. 22:10ссылка
галина5819
спасибо за внимание к рецепту!
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Valentina_Kutzner   обратиться по имени Суббота, 21 Мая 2022 г. 01:59 (ссылка)
Спасибо.
i (1)MDL (439x604, 72Kb)
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