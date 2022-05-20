

Вот все в этом блюде как надо - и печень, и яйцо, и помидор, и лук, и морковь... Так это подходит друг к другу, так гармонично сочетается, что оторваться от тарелки просто невозможно! В таком виде банальная печень производит неизгладимое впечатление на гостей, а домашних приводит в восторг.









