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Куриная печень по-турецки - это изумительно вкусно!
Вот все в этом блюде как надо - и печень, и яйцо, и помидор, и лук, и морковь... Так это подходит друг к другу, так гармонично сочетается, что оторваться от тарелки просто невозможно! В таком виде банальная печень производит неизгладимое впечатление на гостей, а домашних приводит в восторг.
лук нарезаем полукольцами
морковь трем на мелкой терке
и пассеруем их на разогретом растительном масле
печень тщательно моем
и нарезаем на небольшие кубики
добавляем в сковороду и тушим на большом огне, непрерывно помешивая пока не изменится цвет
помидор нарезаем кубиками
добавляем в сковороду
перемешиваем и тушим еще 5 минут
солим по вкусу
яйца взбиваем с небольшим количеством соли
и заливаем ими печень, накрываем крышкой и доводим до готовности
готовое блюдо нарезаем на порционные куски
зелень мелко нарезаем
кладем блюдо на тарелку и посыпаем зеленью
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