Прессованное мясо - это безумно вкусное и сытное блюдо. Приготовить такое блюдо не составит труда, самое сложное - дождаться, когда сварится рулька и когда она застынет. Всё остальное занимает минимум времени и усилий. Если у вас есть мультиварка, воспользуйтесь ей, она сварит мясо быстрее, просто выберите режим томления. Но я буду готовить в кастрюле.

Рулька - 1 шт.

Лук - 1 шт.

Лавровый лист - 1 шт.

Сушеная зелень - 1 ст.л.

Чеснок - 2 зубчика

Перец и соль - по вкусу

Итак, подготовьте все необходимые продукты и приступайте к приготовлению прессованного мяса из свиной рульки.

Для начала поместите рульку в кастрюлю и залейте холодной водой. Оставьте при комнатной температуре на 1 час. Затем слейте воду и налейте свежую, мясо должно быть полностью в воде. Поставьте на сильный огонь и доведите до кипения.

Убавьте огонь на минимум, снимите пену, добавьте лук (чистить необязательно), лавровый лист, перец горошком и соль. Прикройте крышкой и варите около 3 часов.

Извлеките рульку из бульона, слегка остудите и отделите мясо от кости.

СОВЕТ! Если кожа вас не смущает, то оставьте, только предварительно счистите с нее лишний жир.

Мясо разделите на кусочки, добавьте молотый перец, тертый чеснок и сушеную зелень, хорошенько перемешайте.

Форму подходящего размера застелите пищевой пленкой, с ней будет проще вынуть прессованное мясо из формы. Выложите кожу, или не кладите, это по вашему желанию.

СОВЕТ! Если у вас разъемная форма, застилать пленкой не нужно.

Далее выложите мясо и тщательно утрамбуйте.

Сверху установите гнет и уберите в холодильник минимум на 12 часов.

Извлеките прессованное мясо из формы, снимите пленку и нарежьте на ломтики желаемого размера. Мясо достаточно плотное и нарезается легко.

Подать лучше всего с горчицей или хреном.

Приятного аппетита!