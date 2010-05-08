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Создан: 08.05.2010
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Прессованное мясо из свиной рульки для праздничного стола 😋

Суббота, 16 Апреля 2022 г. 05:13 + в цитатник

1ba7d4adadbd4c287619cc1d69b900f5 (34x19, 5Kb)Прессованное мясо - это безумно вкусное и сытное блюдо. Приготовить такое блюдо не составит труда, самое сложное - дождаться, когда сварится рулька и когда она застынет. Всё остальное занимает минимум времени и усилий. Если у вас есть мультиварка, воспользуйтесь ей, она сварит мясо быстрее, просто выберите режим томления. Но я буду готовить в кастрюле.

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Рулька - 1 шт.

Лук - 1 шт.

Лавровый лист - 1 шт.

Сушеная зелень - 1 ст.л.

Чеснок - 2 зубчика

Перец и соль - по вкусу

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Итак, подготовьте все необходимые продукты и приступайте к приготовлению прессованного мяса из свиной рульки.

 

Для начала поместите рульку в кастрюлю и залейте холодной водой. Оставьте при комнатной температуре на 1 час. Затем слейте воду и налейте свежую, мясо должно быть полностью в воде. Поставьте на сильный огонь и доведите до кипения.

 

Убавьте огонь на минимум, снимите пену, добавьте лук (чистить необязательно), лавровый лист, перец горошком и соль. Прикройте крышкой и варите около 3 часов.

 

Извлеките рульку из бульона, слегка остудите и отделите мясо от кости.

 

СОВЕТ! Если кожа вас не смущает, то оставьте, только предварительно счистите с нее лишний жир.

 

Мясо разделите на кусочки, добавьте молотый перец, тертый чеснок и сушеную зелень, хорошенько перемешайте.

 

Форму подходящего размера застелите пищевой пленкой, с ней будет проще вынуть прессованное мясо из формы. Выложите кожу, или не кладите, это по вашему желанию.

 

СОВЕТ! Если у вас разъемная форма, застилать пленкой не нужно.

 

Далее выложите мясо и тщательно утрамбуйте.

 

Сверху установите гнет и уберите в холодильник минимум на 12 часов.

 

Извлеките прессованное мясо из формы, снимите пленку и нарежьте на ломтики желаемого размера. Мясо достаточно плотное и нарезается легко.

 

Подать лучше всего с горчицей или хреном.

 

Приятного аппетита!

 

Прессованное мясо из свиной рульки — рецепт с фото пошагово

Рубрики:  закусим
на радость мясоедам
Метки:  

Процитировано 37 раз
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мадамПлюшкина   обратиться по имени Суббота, 16 Апреля 2022 г. 10:55 (ссылка)

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