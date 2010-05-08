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Прессованное мясо из свиной рульки для праздничного стола 😋
Прессованное мясо - это безумно вкусное и сытное блюдо. Приготовить такое блюдо не составит труда, самое сложное - дождаться, когда сварится рулька и когда она застынет. Всё остальное занимает минимум времени и усилий. Если у вас есть мультиварка, воспользуйтесь ей, она сварит мясо быстрее, просто выберите режим томления. Но я буду готовить в кастрюле.
Рулька - 1 шт.
Лук - 1 шт.
Лавровый лист - 1 шт.
Сушеная зелень - 1 ст.л.
Чеснок - 2 зубчика
Перец и соль - по вкусу
Итак, подготовьте все необходимые продукты и приступайте к приготовлению прессованного мяса из свиной рульки.
Для начала поместите рульку в кастрюлю и залейте холодной водой. Оставьте при комнатной температуре на 1 час. Затем слейте воду и налейте свежую, мясо должно быть полностью в воде. Поставьте на сильный огонь и доведите до кипения.
Убавьте огонь на минимум, снимите пену, добавьте лук (чистить необязательно), лавровый лист, перец горошком и соль. Прикройте крышкой и варите около 3 часов.
Извлеките рульку из бульона, слегка остудите и отделите мясо от кости.
СОВЕТ! Если кожа вас не смущает, то оставьте, только предварительно счистите с нее лишний жир.
Мясо разделите на кусочки, добавьте молотый перец, тертый чеснок и сушеную зелень, хорошенько перемешайте.
Форму подходящего размера застелите пищевой пленкой, с ней будет проще вынуть прессованное мясо из формы. Выложите кожу, или не кладите, это по вашему желанию.
СОВЕТ! Если у вас разъемная форма, застилать пленкой не нужно.
Далее выложите мясо и тщательно утрамбуйте.
Сверху установите гнет и уберите в холодильник минимум на 12 часов.
Извлеките прессованное мясо из формы, снимите пленку и нарежьте на ломтики желаемого размера. Мясо достаточно плотное и нарезается легко.
Подать лучше всего с горчицей или хреном.
Приятного аппетита!
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