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Создан: 08.05.2010
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Нежнейшая говяжья печень - без жарки, муки и большого количества растительного масла

Воскресенье, 06 Марта 2022 г. 07:21 + в цитатник

4cd69bf7ae486ae74290538ce64de048 (39x36, 16Kb)Просто заливаю говяжью печень кефиром, а потом в духовку (очень нежно и вкусно). Без жарки, муки и большого количества растительного масла готовлю нежнейшую говяжью печень. Потребуется минимум простых продуктов. Это очень легкий способ приготовления, использую его и для свиной печени. Просто заливаю печень кефиром, а потом готовлю в духовке. Чтобы печень не пересохла при запекании, дополняю ее луком. И говяжья, и свиная печень получается очень нежная с замечательным вкусом и ароматом.

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Порции 5-6
 
Время подготовки 2-3 часа Время приготовления 25 минут
 
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800 г печень (говяжья)
300 мл кефир
1 шт. репчатый лук (большой)
2 ст.л. растительное масло
по вкусу молотый перец
по вкусу соль


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 Печень промываем, просушиваем бумажными полотенцами и удаляем пленку.

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Нарезаем большой кусок на кусочки среднего размера толщиной около 1,5 см и отправляем в миску. Не солим.
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Заливаем печень кефиром (у меня жирность 3,2%).
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Перемешиваем, чтобы все кусочки покрылись кефиром, накрываем и ставим в холодильник на 2-3 часа (можно оставить и на ночь).
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В форму выливаем масло и распределяем по дну. Добавляем нарезанный репчатый лук, посыпаем солью и молотым перцем.
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Кусочки печени отжимаем руками и выкладываем в один слой на лук.
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Посыпаем печень солью и молотым перцем. Не накрываем, ставим в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, и запекаем 25 минут.
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Этого времени будет достаточно, чтобы печень полностью приготовилась и сверху немного зарумянилась. За счет того, что из лука и самой печени выделяется сок, на дне будет образовываться жидкость (бульон). Она не даст печени пересохнуть при запекании.
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Готовую печень выкладываем на тарелки с гарниром и сразу подаем на стол. За счет кефира и запекания в жидкости она получается сочная, очень мягкая с прекрасным вкусом и ароматом.
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Просто заливаю говяжью печень кефиром, а потом в ...

Рубрики:  на радость мясоедам
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