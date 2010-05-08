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Нежнейшая говяжья печень - без жарки, муки и большого количества растительного масла
Просто заливаю говяжью печень кефиром, а потом в духовку (очень нежно и вкусно). Без жарки, муки и большого количества растительного масла готовлю нежнейшую говяжью печень. Потребуется минимум простых продуктов. Это очень легкий способ приготовления, использую его и для свиной печени. Просто заливаю печень кефиром, а потом готовлю в духовке. Чтобы печень не пересохла при запекании, дополняю ее луком. И говяжья, и свиная печень получается очень нежная с замечательным вкусом и ароматом.
Печень промываем, просушиваем бумажными полотенцами и удаляем пленку.
Нарезаем большой кусок на кусочки среднего размера толщиной около 1,5 см и отправляем в миску. Не солим.
Заливаем печень кефиром (у меня жирность 3,2%).
Перемешиваем, чтобы все кусочки покрылись кефиром, накрываем и ставим в холодильник на 2-3 часа (можно оставить и на ночь).
В форму выливаем масло и распределяем по дну. Добавляем нарезанный репчатый лук, посыпаем солью и молотым перцем.
Кусочки печени отжимаем руками и выкладываем в один слой на лук.
Посыпаем печень солью и молотым перцем. Не накрываем, ставим в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, и запекаем 25 минут.
Этого времени будет достаточно, чтобы печень полностью приготовилась и сверху немного зарумянилась. За счет того, что из лука и самой печени выделяется сок, на дне будет образовываться жидкость (бульон). Она не даст печени пересохнуть при запекании.
Готовую печень выкладываем на тарелки с гарниром и сразу подаем на стол. За счет кефира и запекания в жидкости она получается сочная, очень мягкая с прекрасным вкусом и ароматом.
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