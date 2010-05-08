Просто заливаю говяжью печень кефиром, а потом в духовку (очень нежно и вкусно). Без жарки, муки и большого количества растительного масла готовлю нежнейшую говяжью печень. Потребуется минимум простых продуктов. Это очень легкий способ приготовления, использую его и для свиной печени. Просто заливаю печень кефиром, а потом готовлю в духовке. Чтобы печень не пересохла при запекании, дополняю ее луком. И говяжья, и свиная печень получается очень нежная с замечательным вкусом и ароматом.











Порции 5-6

Время подготовки 2-3 часа Время приготовления 25 минут

800 г печень (говяжья)

300 мл кефир

1 шт. репчатый лук (большой)

2 ст.л. растительное масло

по вкусу молотый перец

по вкусу соль





Печень промываем, просушиваем бумажными полотенцами и удаляем пленку.