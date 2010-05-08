Если вы смотрели сериал «Отчаянные домохозяйки», то, конечно, помните одну из героинь этого сериала — Бри. Эта девушка лично у меня вызывает большую симпатию. Ее трудно застать врасплох, у нее всегда все ладится и получается. Ее дом всегда сияет чистотой, ее клумбы непременно цветут, и всегда готов роскошный обед из трех блюд. В одном из эпизодов 7 сезона Бри печет ананасовый пирог — тарт татен, или перевернутый пирог с ананасами. Мне показалось, это очень вкусно. Вот этот замечательный рецепт. Пеките, он превосходный, а главное — не очень трудоемкий.

Тесто

Мука пшеничная / Мука — 240 г

Яйцо куриное — 2 шт

Сахар — 130 г

Разрыхлитель теста — 2 ч. л.

Сироп ананасовый — 100 мл

Масло сливочное — 120 г

Соль — 1 щепот.

Карамельная основа

Сахар коричневый — 150 г

Масло сливочное — 80 г

Начинка

Ананас (консервированные) — 1 бан.

Время приготовления: 50 минут





Просеять муку, разрыхлитель и соль.

Приготовить карамельную основу. Смешать коричневый сахар и сливочное масло.

Выложить карамельную основу в форму для запекания (20 см) и разровнять.

На карамельную основу, слегка вдавливая, выложить кружочки ананаса (у меня ушло 4 колечка).

Приготовить тесто. В отдельной миске размешать 120 граммов сливочного масла и 130 граммов сахара.

Затем по одному вбить яйца.

Влить ананасовый сироп и еще раз хорошо все взбить.

В масляную массу постепенно ввести мучную смесь. Тщательно перемешивая, чтобы не было комочков. Можно воспользоваться миксером.

Тесто аккуратно выложить поверх ананасов и разровнять.

Форму отправить в разогретую духовку (190°С). Выпекать 45 минут до сухой лучины. У меня форма разъемная, поэтому поставила ее на противень, т. к. может вытекать сахар. Лучше печь этот пирог в цельной металлической форме.

Готовый пирог извлечь из духовки. Дать полностью остыть. Аккуратно провести ножом вдоль стенок формы. А затем перевернуть на тарелку.

Приятного аппетита!



