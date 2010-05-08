Воскресенье, 20 Февраля 2022 г. 07:23
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Ананасовый пирог Бри Ходж 🍰🍰по-настоящему вкусно, по-настоящему интересно, по-американски сладко!
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Метки:
пирог
сливочное масло
яйца
разрыхлитель
карамель
коричневый сахар
ананасы консервированные
Если вы смотрели сериал «Отчаянные домохозяйки», то, конечно, помните одну из героинь этого сериала — Бри. Эта девушка лично у меня вызывает большую симпатию. Ее трудно застать врасплох, у нее всегда все ладится и получается. Ее дом всегда сияет чистотой, ее клумбы непременно цветут, и всегда готов роскошный обед из трех блюд. В одном из эпизодов 7 сезона Бри печет ананасовый пирог — тарт татен, или перевернутый пирог с ананасами. Мне показалось, это очень вкусно. Вот этот замечательный рецепт. Пеките, он превосходный, а главное — не очень трудоемкий.
Тесто
Мука пшеничная / Мука — 240 г
Яйцо куриное — 2 шт
Сахар — 130 г
Разрыхлитель теста — 2 ч. л.
Сироп ананасовый — 100 мл
Масло сливочное — 120 г
Соль — 1 щепот.
Карамельная основа
Сахар коричневый — 150 г
Масло сливочное — 80 г
Начинка
Ананас (консервированные) — 1 бан.
Время приготовления: 50 минут
Просеять муку, разрыхлитель и соль.
Приготовить карамельную основу. Смешать коричневый сахар и сливочное масло.
Выложить карамельную основу в форму для запекания (20 см) и разровнять.
На карамельную основу, слегка вдавливая, выложить кружочки ананаса (у меня ушло 4 колечка).
Приготовить тесто. В отдельной миске размешать 120 граммов сливочного масла и 130 граммов сахара.
Затем по одному вбить яйца.
Влить ананасовый сироп и еще раз хорошо все взбить.
В масляную массу постепенно ввести мучную смесь. Тщательно перемешивая, чтобы не было комочков. Можно воспользоваться миксером.
Тесто аккуратно выложить поверх ананасов и разровнять.
Форму отправить в разогретую духовку (190°С). Выпекать 45 минут до сухой лучины. У меня форма разъемная, поэтому поставила ее на противень, т. к. может вытекать сахар. Лучше печь этот пирог в цельной металлической форме.
Готовый пирог извлечь из духовки. Дать полностью остыть. Аккуратно провести ножом вдоль стенок формы. А затем перевернуть на тарелку.
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