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Создан: 08.05.2010
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Ананасовый пирог Бри Ходж 🍰🍰по-настоящему вкусно, по-настоящему интересно, по-американски сладко!

Воскресенье, 20 Февраля 2022 г. 07:23 + в цитатник

accf4b796238c7c55e42949422939ea3 (46x36, 10Kb)Если вы смотрели сериал «Отчаянные домохозяйки», то, конечно, помните одну из героинь этого сериала — Бри. Эта девушка лично у меня вызывает большую симпатию. Ее трудно застать врасплох, у нее всегда все ладится и получается. Ее дом всегда сияет чистотой, ее клумбы непременно цветут, и всегда готов роскошный обед из трех блюд. В одном из эпизодов 7 сезона Бри печет ананасовый пирог — тарт татен, или перевернутый пирог с ананасами. Мне показалось, это очень вкусно. Вот этот замечательный рецепт. Пеките, он превосходный, а главное — не очень трудоемкий.

 

Рецепт: Ананасовый пирог Бри Ходж

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Тесто
 
Мука пшеничная / Мука — 240 г
Яйцо куриное — 2 шт
Сахар — 130 г
Разрыхлитель теста — 2 ч. л.
Сироп ананасовый — 100 мл
Масло сливочное — 120 г
Соль — 1 щепот.
 
Карамельная основа
 
Сахар коричневый — 150 г
Масло сливочное — 80 г
 
Начинка
 
Ананас (консервированные) — 1 бан.
 
 
Время приготовления: 50 минут


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Ананасовый пирог Бри Ходж фото

Просеять муку, разрыхлитель и соль.

Ананасовый пирог Бри Ходж ингредиенты

Приготовить карамельную основу. Смешать коричневый сахар и сливочное масло.

Ананасовый пирог Бри Ходж Тесто

Выложить карамельную основу в форму для запекания (20 см) и разровнять.

Ананасовый пирог Бри Ходж Карамельная основа

На карамельную основу, слегка вдавливая, выложить кружочки ананаса (у меня ушло 4 колечка).

Ананасовый пирог Бри Ходж Начинка

Приготовить тесто. В отдельной миске размешать 120 граммов сливочного масла и 130 граммов сахара.

Ананасовый пирог Бри Ходж Мука пшеничная

Затем по одному вбить яйца.

Ананасовый пирог Бри Ходж Яйцо куриное

Влить ананасовый сироп и еще раз хорошо все взбить.

Ананасовый пирог Бри Ходж Сахар

В масляную массу постепенно ввести мучную смесь. Тщательно перемешивая, чтобы не было комочков. Можно воспользоваться миксером.

Ананасовый пирог Бри Ходж Разрыхлитель теста

Тесто аккуратно выложить поверх ананасов и разровнять.

Ананасовый пирог Бри Ходж Сироп ананасовый

Форму отправить в разогретую духовку (190°С). Выпекать 45 минут до сухой лучины. У меня форма разъемная, поэтому поставила ее на противень, т. к. может вытекать сахар. Лучше печь этот пирог в цельной металлической форме.

Ананасовый пирог Бри Ходж Масло сливочное

Готовый пирог извлечь из духовки. Дать полностью остыть. Аккуратно провести ножом вдоль стенок формы. А затем перевернуть на тарелку.

Ананасовый пирог Бри Ходж Сахар коричневый

Приятного аппетита!







 

Ананасовый пирог Бри Ходж


 

Рубрики:  сладкая жизнь
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Алла_Студентова   обратиться по имени Воскресенье, 20 Февраля 2022 г. 07:44 (ссылка)
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