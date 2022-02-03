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Крупеник гречневый или остатки сладки - очень полезено, но многие о нём даже не знают
Крупеник из гречки - традиционное русское блюдо. Но сегодня мало кто готовит его, предпочитая запеканки с манкой, рисом или макаронами. Возможно, потому что сама гречневая каша больше прижилась как гарнир к мясу, рыбе, ну, и просто как каша с молоком.
Когда я впервые готовила это блюдо, даже не ожидала, что оно будет таким вкусным. Что ж, начнем готовить вместе!
Крупа гречневая - 1 стакан
Соль - 1/4 ч.л.
Яйцо - 2 шт.
Творог (5%) - 400 г
Сахар - 3 ст.л.
Ванильный сахар - 10 г
Масло сливочное - 10 г
Сухари панировочные - 1 ст.л.
Сметана - 4 ст.л.
Гречневую крупу перебираем и моем.
Заливаем гречку стаканом кипятка и варим на небольшом огне, прикрыв крышкой, минут 15, пока вся вода не выкипит.
Яйца, сахар и ванильный сахар соединяем и взбиваем.
Во взбитые яйца добавляем творог.
Получившуюся массу хорошо перемешиваем. Если творог однородной консистенции, масса будет как крем.
Добавляем в массу сваренную гречку.
Всё хорошо вымешиваем и включаем духовку на 180 градусов.
Дно и стенки формы для запекания изнутри смазываем сливочным маслом.
Посыпаем смазанную маслом форму панировочными сухарями, чтобы крупеник легко вышел и не прилип.
Выкладываем в форму приготовленную массу.
Обильно смазываем поверхность крупеника сметаной.
Ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 50 минут.
Через 50 минут испеченный гречневый крупеник вынимаем из духовки.
Даем немного остыть.
Теплый крупеник достаем из формы и перекладываем его на блюдо.
Подаем гречневый крупеник к чаю с перетертыми ягодами, вареньем, сметаной, кому что по вкусу. Угощайтесь!
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