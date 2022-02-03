Крупеник из гречки - традиционное русское блюдо. Но сегодня мало кто готовит его, предпочитая запеканки с манкой, рисом или макаронами. Возможно, потому что сама гречневая каша больше прижилась как гарнир к мясу, рыбе, ну, и просто как каша с молоком.

Когда я впервые готовила это блюдо, даже не ожидала, что оно будет таким вкусным. Что ж, начнем готовить вместе!















Крупа гречневая - 1 стакан

Соль - 1/4 ч.л.

Яйцо - 2 шт.

Творог (5%) - 400 г

Сахар - 3 ст.л.

Ванильный сахар - 10 г

Масло сливочное - 10 г

Сухари панировочные - 1 ст.л.

Сметана - 4 ст.л.

Подготовим по списку необходимые продукты.