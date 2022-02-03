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галина5819
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Создан: 08.05.2010
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Крупеник гречневый или остатки сладки - очень полезено, но многие о нём даже не знают

Вторник, 01 Февраля 2022 г. 07:13 + в цитатник

Крупеник из гречки - традиционное русское блюдо. Но сегодня мало кто готовит его, предпочитая запеканки с манкой, рисом или макаронами. Возможно, потому что сама гречневая каша больше прижилась как гарнир к мясу, рыбе, ну, и просто как каша с молоком.

Когда я впервые готовила это блюдо, даже не ожидала, что оно будет таким вкусным. Что ж, начнем готовить вместе! 

Фото гречневого крупеника






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Крупа гречневая - 1 стакан

Соль - 1/4 ч.л.

Яйцо - 2 шт.

Творог (5%) - 400 г

Сахар - 3 ст.л.

Ванильный сахар - 10 г

Масло сливочное - 10 г

Сухари панировочные - 1 ст.л.

Сметана - 4 ст.л.

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Подготовим по списку необходимые продукты. 
 

Ингредиенты для гречневого крупеника

 

Гречневую крупу перебираем и моем.

Гречку перебрать и помыть

 

Заливаем гречку стаканом кипятка и варим на небольшом огне, прикрыв крышкой, минут 15, пока вся вода не выкипит.

Сварить гречку

 

Яйца, сахар и ванильный сахар соединяем и взбиваем.

Взбить яйца с сахаром

 

Во взбитые яйца добавляем творог.

Положить творог

 

Получившуюся массу хорошо перемешиваем. Если творог однородной консистенции, масса будет как крем.

Размешать творожную массу

 

Добавляем в массу сваренную гречку.

Положить гречку

 

Всё хорошо вымешиваем и включаем духовку на 180 градусов.

Размешать гречку с творожной массой

 

Дно и стенки формы для запекания изнутри смазываем сливочным маслом.

Смазать форму маслом

 

Посыпаем смазанную маслом форму панировочными сухарями, чтобы крупеник легко вышел и не прилип.

Присыпать форму сухарями

 

Выкладываем в форму приготовленную массу.

Выложить творожно-гречневую массу в форму

 

Обильно смазываем поверхность крупеника сметаной.

Полить сметаной

 

Ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 50 минут.

Поставить форму в духовку

 

Через 50 минут испеченный гречневый крупеник вынимаем из духовки.

Испечь крупеник

 

Даем немного остыть.

Готовый гречневый крупеник

 

Теплый крупеник достаем из формы и перекладываем его на блюдо.

Гречневый крупеник

 

Подаем гречневый крупеник к чаю с перетертыми ягодами, вареньем, сметаной, кому что по вкусу. Угощайтесь!

Рецепт гречневого крупеника

 

Фото гречневого крупеника

Рубрики:  удивительная выпечка
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Процитировано 16 раз
Понравилось: 13 пользователям
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Olga-56   обратиться по имени Среда, 02 Февраля 2022 г. 15:23 (ссылка)
Благодарю!
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Четверг, 03 Февраля 2022 г. 16:27ссылка
галина5819
Буду рада, если понравится.
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Fayina   обратиться по имени Среда, 02 Февраля 2022 г. 23:42 (ссылка)
Интересный крупеник!
Только я не поняла - на картинке микроволновка, а написано, что выпекать в духовке. Так как правильно? И если в микроволновке, то хотелось бы подробностей - я люблю готовить\печь в микроволновке.
Заранее спасибо!
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Четверг, 03 Февраля 2022 г. 16:25ссылка
галина5819
запеканка готовится в духовке... попробуйте...приятная она, хоть и простая...

Крупеник гречневый !!!
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