Легко и просто - на каждый день! Высокий, пышный, воздушный, мягкий, на соде, с ягодами! Пирог на кефире без яиц получается необыкновенно нежным! Вы можете добавлять в него любые ягоды, фрукты, орехи - вкус выпечки всегда будет немного другим.













Кефир 500 мл

Мука 320 гр

Сахар 200 гр

Растительное масло 3 стол.л.

Сода пищевая 1 чайн.л.

Замороженная вишня 350 гр







Как испечь пышный пирог на кефире без использования яиц? Очень просто! Для начала подготовьте необходимые ингредиенты по списку. Муку берите высшего сорта. Кефир можете брать любой жирности, но учитывайте, что жирность влияет на количество муки. Сахар регулируйте по своему вкусу. Растительное масло можете брать любое. У меня оливковое.





Ягоды или фрукты для пирога берите любые по вкусу. Подойдут яблоки, сливы, вишня, клюква, персики, смородина. Я использовала замороженную вишню без косточек. Ее нужно предварительно разморозить и слить сок. Ягоды обсушить. Точно также следует поступить с другими замороженными фруктами и ягодами. Я ставлю ягоды размораживаться с вечера в дуршлаге, чтобы с них стее весь сок. Тогда тесто не "поплывет" от лишней влаги.





В кефир комнатной температуры добавьте сахар и растительное масло. Тщательно перемешайте венчиком до полного растворения сахара.





Всыпьте соду и снова перемешайте. Тесто начнет сильно пениться. Можно ли заменить соду разрыхлителем? В этом нет смысла, потому что разрыхлитель добавляют в тесто, в котором нет кислоты. В тесте на кефире присутствует кислота, поэтому реакция с содой пойдет достаточно бурная.





Частями всыпьте просеянную муку, каждый раз тщательно перемешивая тесто до однородности. В зависимости от влажности и жирности кефира и от качества самой муки, муки может понадобиться больше или меньше. Поэтому ориентируйтесь на консистенцию.



Готовое тесто должно получиться густым, но текучим и медленно стекать непрерывной лентой с ложки или венчика.





Перелейте часть теста в застеленную пергаментом и смазанную сливочным маслом форму для выпечки (Ø 18-20 см). Сверху распределите подготовленную вишню. Можете сразу вмешать всю вишню в тесто и выложить в форму, но я предпочитаю раскладывать ее в два слоя.



Сверху распределите оставшееся тесто и разровняйте. Сверху выложите оставшуюся вишню.









Выпекайте пирог около 40 минут в заранее разогретой до 180°С духовке до появления золотистой корочки. Точное время выпекания пирога зависит от вашей духовки.

Приятного аппетита!