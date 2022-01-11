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галина5819
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Создан: 08.05.2010
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Супернежные и сочные лучшие куриные котлеты "Новомихайловские"

Вторник, 11 Января 2022 г. 07:21 + в цитатник

4518b0d30290ef8424e924a45a0eef40 (36x31, 2Kb)Берешь первый кусочек такой котлеты – и понимаешь, что из всех перепробованных вариантов куриных котлет эти, Новомихайловские - самые-самые сочные и нежные. При этом в них нет ни яиц, ни хлеба. Мы немного адаптировали старинный рецепт к нынешним условиям.


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350-400 г куриного филе
70-80 г сливочного масла
соль и перец молотый
1 яичный желток
100-120 мл сливок
панировочные сухари
2-3 ст. ложки растительного масла

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В частности, в этом рецепте мы опустили лишнюю, по нынешним временам, операцию: подготовку косточек из крылышек, которые затем втыкаются в котлеты. Вряд ли кто-то станет есть котлету, держа за косточку – а время на эту операцию тратится, да и жарить неудобно. И вкус с косточками лучше не станет.
 
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Измельчаем кусочки филе блендером. Добавляем нарезанное, вынутое еще раньше из холодильника сливочное масло, соль и перец. Ручным блендером перемалываем фарш как можно мельче. Нет этого прибора - придется пропустить фарш через мясорубку с самыми малыми отверстиями несколько раз. По ходу 2-3 раза добавляем понемногу сливок – фарш не должен быть сухим.
 
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Закончив, долго вымешиваем и отбиваем фарш не менее 15-20 раз. Разделяем на 6 одинаковых порций. Смачивая ладони водой, формуем некрупные продолговатые котлеты. Раскладываем на прикрытой пленкой разделочной доске и отправляем в морозилку на 25-35 минут.
 
Взбиваем яичный желток вилкой, добавляя 2-3 ст.ложки сливок. Высыпаем на тарелку панировочные сухари – лучше, если они белые, домашние.
 
Вынимаем котлеты, кулинарной кистью смазываем желтком верхнюю часть. Берем по одной на левую руку, смазываем нижнюю часть, бока, панируем осторожно, не надавливая, в сухарях.
 
В сковороде, поставленной на сильный огонь, даем перекалиться маслу, немного снижаем огонь и кладем котлеты. Когда низ подрумянился (примерно 2,5-3 минуты), переворачиваем, через минутку еще снижаем огонь – теперь он ближе к слабому.
 

 

Дожариваем 3-5 минут, накрываем крышкой и выключаем конфорку. Через 5-7 минут котлеты готовы к подаче.
 
 
Рубрики:  на радость мясоедам
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Процитировано 15 раз
Понравилось: 8 пользователям
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Алла_Студентова   обратиться по имени Вторник, 11 Января 2022 г. 07:22 (ссылка)
Пусть это утро будет светлым и добрым, а новый день принесёт удачу!
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Вторник, 11 Января 2022 г. 15:08ссылка
галина5819
Удачного дня! Пусть его наполнят: тепло, добро, легкость и позитив!
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Kora_flame   обратиться по имени Вторник, 11 Января 2022 г. 13:52 (ссылка)
С благодарностью, Галина!
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Вторник, 11 Января 2022 г. 15:05ссылка
галина5819
Хоть разочек так попробуй!
И, конечно, сними пробу!
Будешь меня благодарить,
И котлетки лишь хвалить!!!
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