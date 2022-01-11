Берешь первый кусочек такой котлеты – и понимаешь, что из всех перепробованных вариантов куриных котлет эти, Новомихайловские - самые-самые сочные и нежные. При этом в них нет ни яиц, ни хлеба. Мы немного адаптировали старинный рецепт к нынешним условиям.

















350-400 г куриного филе

70-80 г сливочного масла

соль и перец молотый

1 яичный желток

100-120 мл сливок

панировочные сухари

2-3 ст. ложки растительного масла

В частности, в этом рецепте мы опустили лишнюю, по нынешним временам, операцию: подготовку косточек из крылышек, которые затем втыкаются в котлеты. Вряд ли кто-то станет есть котлету, держа за косточку – а время на эту операцию тратится, да и жарить неудобно. И вкус с косточками лучше не станет.

Измельчаем кусочки филе блендером. Добавляем нарезанное, вынутое еще раньше из холодильника сливочное масло, соль и перец. Ручным блендером перемалываем фарш как можно мельче. Нет этого прибора - придется пропустить фарш через мясорубку с самыми малыми отверстиями несколько раз. По ходу 2-3 раза добавляем понемногу сливок – фарш не должен быть сухим.

Закончив, долго вымешиваем и отбиваем фарш не менее 15-20 раз. Разделяем на 6 одинаковых порций. Смачивая ладони водой, формуем некрупные продолговатые котлеты. Раскладываем на прикрытой пленкой разделочной доске и отправляем в морозилку на 25-35 минут.

Взбиваем яичный желток вилкой, добавляя 2-3 ст.ложки сливок. Высыпаем на тарелку панировочные сухари – лучше, если они белые, домашние.

Вынимаем котлеты, кулинарной кистью смазываем желтком верхнюю часть. Берем по одной на левую руку, смазываем нижнюю часть, бока, панируем осторожно, не надавливая, в сухарях.

В сковороде, поставленной на сильный огонь, даем перекалиться маслу, немного снижаем огонь и кладем котлеты. Когда низ подрумянился (примерно 2,5-3 минуты), переворачиваем, через минутку еще снижаем огонь – теперь он ближе к слабому.