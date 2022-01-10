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Жареные пирожки из теста на кефире и соде
«Нежные, пышные, ароматные и сытные» - и это всё о домашних жареных пирожках на кефире и соде.
Сейчас я попробую подробно описать, как приготовить тесто для пирожков на кефире и соде. И тесто, и сами пирожки готовятся очень просто, а результат всегда сногсшибательный - пирожки нежные, легкие, пышные и очень вкусные. Я использовала картофельно-грибную начинку, но вместо нее можно использовать капустную, мясную, печеночную – на ваше желание и вкус.
Итак, для приготовления жареных пирожков из теста на кефире и соде возьмите продукты из списка ингредиентов к рецепту.
В глубокую миску влить кефир комнатной температуры и добавить куриные яйца. Для удобства их можно взболтать в отдельной мисочке.
Всыпать соль, влить растительное масло и немного перемешать. Всыпать соду. Масса начнет шуметь, пушиться и увеличиваться на глазах.
Медленно перемешивая, всыпать дважды просеянную муку. Просеивание - это важно!
Всыпать муку необходимо небольшими частями, каждый раз после добавления перемешивать.
Когда уйдет вся мука и тесто будет тяжело перемешивать в миске, выложить его на рабочую поверхность и продолжить вымешивать еще 15-20 минут.
Тесто не должно приставать ни к рукам, ни к столешнице. Она будет покладистым, послушным и мягким. Выложить его в миску, накрыть салфеткой, чтобы отдохнуло. А сами в этот момент примемся за приготовления начинки.
Вымытые грибы нарезать небольшими кубиками или в произвольной форме и обжарить на минимальном количестве масла до румяности.
Очищенный картофель отварить в подсоленной воде, а затем размять вилкой.
Соединить картофель с грибами, по вкусу всыпать соль, черный молотый перец и тщательно перемешать.
От общего куска теста отрезать 1/3 часть и скатать её в валик. Его в свою очередь разрезать небольшими равными частями. Каждую часть раскатать в лепешку толщиной 5-7 мм. В центр выложить начинку.
Защипать края, а затем немного прижать ладошкой, придавая форму пирожку. Аналогично слепить пирожки из оставшегося теста.
В сковороду влить растительное масло и выложить заготовки пирожков.
Обжарить с каждой стороны до румяности на слабом огне. Готовые пирожки выложить на салфетку, чтобы ушло лишнее масло.
Жареные пирожки из теста на кефире и соде, приготовленные по этому рецепту, всегда получаются нежными, воздушными, мягкими и очень вкусными.
Приятного аппетита. Готовьте с любовью.
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