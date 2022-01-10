«Нежные, пышные, ароматные и сытные» - и это всё о домашних жареных пирожках на кефире и соде.

Сейчас я попробую подробно описать, как приготовить тесто для пирожков на кефире и соде. И тесто, и сами пирожки готовятся очень просто, а результат всегда сногсшибательный - пирожки нежные, легкие, пышные и очень вкусные. Я использовала картофельно-грибную начинку, но вместо нее можно использовать капустную, мясную, печеночную – на ваше желание и вкус.









Кефир – 250 мл

Растительное масло – 3 ст.л.

Мука – 400 г

Сода – 1 ч.л.

Яйцо – 2 шт.

Грибы шампиньоны – 400 г

Картофель – 3-4 шт.

Соль - по вкусу

Черный молотый перец – по вкусу

Растительное масло – 300 мл











Итак, для приготовления жареных пирожков из теста на кефире и соде возьмите продукты из списка ингредиентов к рецепту.

В глубокую миску влить кефир комнатной температуры и добавить куриные яйца. Для удобства их можно взболтать в отдельной мисочке.

Всыпать соль, влить растительное масло и немного перемешать. Всыпать соду. Масса начнет шуметь, пушиться и увеличиваться на глазах.

Медленно перемешивая, всыпать дважды просеянную муку. Просеивание - это важно!

Всыпать муку необходимо небольшими частями, каждый раз после добавления перемешивать.

Когда уйдет вся мука и тесто будет тяжело перемешивать в миске, выложить его на рабочую поверхность и продолжить вымешивать еще 15-20 минут.

Тесто не должно приставать ни к рукам, ни к столешнице. Она будет покладистым, послушным и мягким. Выложить его в миску, накрыть салфеткой, чтобы отдохнуло. А сами в этот момент примемся за приготовления начинки.

Вымытые грибы нарезать небольшими кубиками или в произвольной форме и обжарить на минимальном количестве масла до румяности.

Очищенный картофель отварить в подсоленной воде, а затем размять вилкой.

Соединить картофель с грибами, по вкусу всыпать соль, черный молотый перец и тщательно перемешать.

От общего куска теста отрезать 1/3 часть и скатать её в валик. Его в свою очередь разрезать небольшими равными частями. Каждую часть раскатать в лепешку толщиной 5-7 мм. В центр выложить начинку.

Защипать края, а затем немного прижать ладошкой, придавая форму пирожку. Аналогично слепить пирожки из оставшегося теста.

В сковороду влить растительное масло и выложить заготовки пирожков.

Обжарить с каждой стороны до румяности на слабом огне. Готовые пирожки выложить на салфетку, чтобы ушло лишнее масло.

Жареные пирожки из теста на кефире и соде, приготовленные по этому рецепту, всегда получаются нежными, воздушными, мягкими и очень вкусными.

Приятного аппетита. Готовьте с любовью.