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Создан: 08.05.2010
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Жареные пирожки из теста на кефире и соде

Понедельник, 10 Января 2022 г. 07:19 + в цитатник

«Нежные, пышные, ароматные и сытные» - и это всё о домашних жареных пирожках на кефире и соде.

Фото жареных пирожков из теста на кефире и соде

Сейчас я попробую подробно описать, как приготовить тесто для пирожков на кефире и соде. И тесто, и сами пирожки готовятся очень просто, а результат всегда сногсшибательный - пирожки нежные, легкие, пышные и очень вкусные. Я использовала картофельно-грибную начинку, но вместо нее можно использовать капустную, мясную, печеночную – на ваше желание и вкус.




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Кефир – 250 мл
 
Растительное масло – 3 ст.л.
 
Мука – 400 г
 
Сода – 1 ч.л.
 
Яйцо – 2 шт.
 
Грибы шампиньоны – 400 г
 
Картофель – 3-4 шт.
 
Соль - по вкусу
 
Черный молотый перец – по вкусу
 
Растительное масло – 300 мл


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Итак, для приготовления жареных пирожков из теста на кефире и соде возьмите продукты из списка ингредиентов к рецепту.

Ингредиенты для жареных пирожков из теста на кефире и соде

 

В глубокую миску влить кефир комнатной температуры и добавить куриные яйца. Для удобства их можно взболтать в отдельной мисочке.

Соединить яйца и кефир

 

Всыпать соль, влить растительное масло и немного перемешать. Всыпать соду. Масса начнет шуметь, пушиться и увеличиваться на глазах.

Влить масло

 

Медленно перемешивая, всыпать дважды просеянную муку. Просеивание - это важно!

Просеять муку

 

Всыпать муку необходимо небольшими частями, каждый раз после добавления перемешивать.

Размешать тесто

 

Когда уйдет вся мука и тесто будет тяжело перемешивать в миске, выложить его на рабочую поверхность и продолжить вымешивать еще 15-20 минут.

Замесить тесто руками

 

Тесто не должно приставать ни к рукам, ни к столешнице. Она будет покладистым, послушным и мягким. Выложить его в миску, накрыть салфеткой, чтобы отдохнуло. А сами в этот момент примемся за приготовления начинки.

Накрыть тесто полотенцем

 

Вымытые грибы нарезать небольшими кубиками или в произвольной форме и обжарить на минимальном количестве масла до румяности.

Обжарить грибы

 

Очищенный картофель отварить в подсоленной воде, а затем размять вилкой.

Размять картофель

 

Соединить картофель с грибами, по вкусу всыпать соль, черный молотый перец и тщательно перемешать.

Посолить начинку

 

От общего куска теста отрезать 1/3 часть и скатать её в валик. Его в свою очередь разрезать небольшими равными частями. Каждую часть раскатать в лепешку толщиной 5-7 мм. В центр выложить начинку.

Положить начинку на тесто

 

Защипать края, а затем немного прижать ладошкой, придавая форму пирожку. Аналогично слепить пирожки из оставшегося теста.

Слепить пирожки

 

В сковороду влить растительное масло и выложить заготовки пирожков.

Положить пирожки на сковороду

 

Обжарить с каждой стороны до румяности на слабом огне. Готовые пирожки выложить на салфетку, чтобы ушло лишнее масло.

Пожарить пирожки

 

Жареные пирожки из теста на кефире и соде, приготовленные по этому рецепту, всегда получаются нежными, воздушными, мягкими и очень вкусными.

Рецепт жареных пирожков из теста на кефире и соде

 

Приятного аппетита. Готовьте с любовью.

Фото жареных пирожков из теста на кефире и соде

 

Жареные пирожки из теста на кефире и соде — рецепт с фото пошагово

Жареные пирожки из теста на кефире и соде 

Рубрики:  удивительная выпечка
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Алла_Студентова   обратиться по имени Понедельник, 10 Января 2022 г. 15:43 (ссылка)
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