Понедельник, 22 Ноября 2021 г. 08:13
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Цыганский салат с крабовыми палочками, яйцами и ананасами🍍🍍🍍вкуснее, чем оливье!
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Метки:
салат
крабовые палочки
ананас
яйца
сыр
Настоящий взрыв вкуса! Этот праздничный салат с ананасами куда вкуснее оливье!Часто простые блюда получаются самыми вкусными. Этому простому салатику будут рады все любители крабовых палочек. Ананасик превращает самый обычный салат в настоящий деликатес!
Крабовые палочки 250 гр
Ананасы 250 гр
Твёрдый сыр100 гр
Яйца 4 шт.
Майонез50 гр
Подготовить ингредиенты.
Крабовые палочки нарезать средними кубиками.
С консервированных ананасов слить жидкости. Если ананасы полукольцами, нарезать небольшими кусочками. У меня ананасы были уже нарезанные кусочками. Некоторые крупные кусочки разрелала пополам.
Яйца сварить вкрутую, охладить и очистить. Нарезать небольшими кубиками.
Сыр нарезать небольшими кубиками. Или натереть на крупной терке - так салат получится более нежным на вкус.
В салатнике соединить крабовые палочки, ананасы, сыр и рубленые яйца.
Заправить салат майонезом и перемешать. Перед подачей салат поставить на 30 минут в холодильник.
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