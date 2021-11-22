Настоящий взрыв вкуса! Этот праздничный салат с ананасами куда вкуснее оливье!Часто простые блюда получаются самыми вкусными. Этому простому салатику будут рады все любители крабовых палочек. Ананасик превращает самый обычный салат в настоящий деликатес!

















Крабовые палочки 250 гр

Ананасы 250 гр

Твёрдый сыр100 гр

Яйца 4 шт.

Майонез50 гр

Подготовить ингредиенты.

Крабовые палочки нарезать средними кубиками.





С консервированных ананасов слить жидкости. Если ананасы полукольцами, нарезать небольшими кусочками. У меня ананасы были уже нарезанные кусочками. Некоторые крупные кусочки разрелала пополам.





Яйца сварить вкрутую, охладить и очистить. Нарезать небольшими кубиками.





Сыр нарезать небольшими кубиками. Или натереть на крупной терке - так салат получится более нежным на вкус.







В салатнике соединить крабовые палочки, ананасы, сыр и рубленые яйца.



