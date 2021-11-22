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галина5819
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Создан: 08.05.2010
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Написано: 332378


Цыганский салат с крабовыми палочками, яйцами и ананасами🍍🍍🍍вкуснее, чем оливье!

Понедельник, 22 Ноября 2021 г. 08:13 + в цитатник

03c2514b87221452f6747447212b075f (31x22, 1Kb)Настоящий взрыв вкуса! Этот праздничный салат с ананасами куда вкуснее оливье!Часто простые блюда получаются самыми вкусными. Этому простому салатику будут рады все любители крабовых палочек. Ананасик превращает самый обычный салат в настоящий деликатес! 

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Крабовые палочки 250 гр
Ананасы 250  гр
Твёрдый сыр100  гр
Яйца 4 шт.
Майонез50  гр
 

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Подготовить ингредиенты.


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Крабовые палочки нарезать средними кубиками.

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С консервированных ананасов слить жидкости. Если ананасы полукольцами, нарезать небольшими кусочками. У меня ананасы были уже нарезанные кусочками. Некоторые крупные кусочки разрелала пополам.

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Яйца сварить вкрутую, охладить и очистить. Нарезать небольшими кубиками.

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Сыр нарезать небольшими кубиками. Или натереть на крупной терке - так салат получится более нежным на вкус.


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В салатнике соединить крабовые палочки, ананасы, сыр и рубленые яйца.

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Заправить салат майонезом и перемешать. Перед подачей салат поставить на 30 минут в холодильник.
Рубрики:  ни дня без салата
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Процитировано 29 раз
Понравилось: 21 пользователям
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Vedana_8   обратиться по имени Понедельник, 22 Ноября 2021 г. 17:36 (ссылка)
спасибо
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Понедельник, 22 Ноября 2021 г. 22:28ссылка
галина5819
спасибо, что зашли ко мне в дневничок!
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Элла-Элизабет   обратиться по имени Понедельник, 22 Ноября 2021 г. 20:25 (ссылка)
Благодарю))
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Понедельник, 22 Ноября 2021 г. 22:28ссылка
галина5819
вскусного салатика
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Планета_7   обратиться по имени Вторник, 07 Декабря 2021 г. 17:33 (ссылка)
Спасибо
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Вторник, 07 Декабря 2021 г. 18:52ссылка
галина5819
готовьте с удовольствием
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