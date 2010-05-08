Оригинальное, порционное мясное блюдо из курицы, запеченной под яблоками с сыром и майонезом. Фруктовая разновидность мяса по-французски.

Оригинальное, порционное мясное блюдо из курицы, запеченной под яблоками с сыром и майонезом. Фруктовая разновидность мяса по-французски.

Такое сочетание только на первый взгляд кажется экзотичным, но на самом деле чем-то напоминает по вкусу гуся с яблоками. Куриное филе получается сочным и нежным, сырный слой не твердеет, как часто бывает в мясе по-французски. Вкусно и необычно. В преддверии праздников очень актуальное блюдо, обязательно попробуйте!

Советы:

— яблоки выбирайте ароматные. Слой яблочной шубки должен быть не слишком тонким.

— майонеза добавляйте совсем чуть-чуть, это только для того, чтоб сырный слой после запекания не затвердел.

— важно не передержать курицу в духовке. Как только корочка зарумянилась — готово.







На 7-8 порций (в зависимости от веса филе):

2 куриных филе

2 яблока

100 г твердого сыра

60 г майонеза (3 ст.л.)

0,5 ч.л. соли

пара щепоток черного перца

растительное масло для смазывания противня











Филе вымыть, очистить от остатков костей и жира.

Каждую грудку разрезать на равные куски примерно по 50-55г.

Одно филе у меня весило 220 г, второе 170 г, поэтому первое я разрезала на 4, а второе на 3 части.







Включить духовку нагреваться до 180С.

Накрыть кусочек филе пленкой или пакетом и хорошенько отбить.





Кусочек превратится в отбивную намного большего размера.

Если в процессе отбивания филе стало полоской, переходим к следующему шагу.







Сомкните полоску в виде отбивной.





Такую отбивную, состоящую из полоски, перенесите на смазанный маслом противень. После запекания она примет нормальную форму и никто не догадается, что это была полоска.





Перенести все отбивные на смазанный рафинированным маслом противень.

Посолить (по 2 щепотки соли на каждый кусочек), поперчить.

Сыр натереть на крупной терке.





Яблоки почистить от кожуры и серединки. Нарезать кусками.





Яблоки натереть на крупной терке.







Выложить яблочную мякоть на кусочки курицы.

Слой должен быть плотным.







Посыпать курицу с яблоками сыром.





Распределить майонез тонким слоем.

Запекать 30 минут при 180С в хорошо разогретой духовке до румяности.





Подавать теплым. На гарнир можно приготовить рис или картофельное пюре.



