Советы:
— яблоки выбирайте ароматные. Слой яблочной шубки должен быть не слишком тонким.
— майонеза добавляйте совсем чуть-чуть, это только для того, чтоб сырный слой после запекания не затвердел.
— важно не передержать курицу в духовке. Как только корочка зарумянилась — готово.
На 7-8 порций (в зависимости от веса филе):
2 куриных филе
2 яблока
100 г твердого сыра
60 г майонеза (3 ст.л.)
0,5 ч.л. соли
пара щепоток черного перца
растительное масло для смазывания противня
Филе вымыть, очистить от остатков костей и жира.
Каждую грудку разрезать на равные куски примерно по 50-55г.
Одно филе у меня весило 220 г, второе 170 г, поэтому первое я разрезала на 4, а второе на 3 части.
Включить духовку нагреваться до 180С.
Накрыть кусочек филе пленкой или пакетом и хорошенько отбить.
Кусочек превратится в отбивную намного большего размера.
Если в процессе отбивания филе стало полоской, переходим к следующему шагу.
Сомкните полоску в виде отбивной.
Такую отбивную, состоящую из полоски, перенесите на смазанный маслом противень. После запекания она примет нормальную форму и никто не догадается, что это была полоска.
Перенести все отбивные на смазанный рафинированным маслом противень.
Посолить (по 2 щепотки соли на каждый кусочек), поперчить.
Сыр натереть на крупной терке.
Яблоки почистить от кожуры и серединки. Нарезать кусками.
Яблоки натереть на крупной терке.
Выложить яблочную мякоть на кусочки курицы.
Слой должен быть плотным.
Посыпать курицу с яблоками сыром.
Распределить майонез тонким слоем.
Запекать 30 минут при 180С в хорошо разогретой духовке до румяности.
Подавать теплым. На гарнир можно приготовить рис или картофельное пюре.
Приятного аппетита!