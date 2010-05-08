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галина5819
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Создан: 08.05.2010
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Куриное филе, запеченное с яблоками и сыром🍗🍎напоминает по вкусу гуся с яблоками

Пятница, 12 Ноября 2021 г. 08:23 + в цитатник
4518b0d30290ef8424e924a45a0eef40 (36x31, 2Kb)Оригинальное, порционное мясное блюдо из курицы, запеченной под яблоками с сыром и майонезом. Фруктовая разновидность мяса по-французски.
Такое сочетание только на первый взгляд кажется экзотичным, но на самом деле чем-то напоминает по вкусу гуся с яблоками. Куриное филе получается сочным и нежным, сырный слой не твердеет, как часто бывает в мясе по-французски. Вкусно и необычно. В преддверии праздников очень актуальное блюдо, обязательно попробуйте!

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Советы:
— яблоки выбирайте ароматные. Слой яблочной шубки должен быть не слишком тонким.
— майонеза добавляйте совсем чуть-чуть, это только для того, чтоб сырный слой после запекания не затвердел.
— важно не передержать курицу в духовке. Как только корочка зарумянилась — готово.
 



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На 7-8 порций (в зависимости от веса филе):
2 куриных филе
2 яблока
100 г твердого сыра
60 г майонеза (3 ст.л.)
0,5 ч.л. соли
пара щепоток черного перца
растительное масло для смазывания противня


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Филе вымыть, очистить от остатков костей и жира.
Каждую грудку разрезать на равные куски примерно по 50-55г.
Одно филе у меня весило 220 г, второе 170 г, поэтому первое я разрезала на 4, а второе на 3 части.


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Включить духовку нагреваться до 180С.
Накрыть кусочек филе пленкой или пакетом и хорошенько отбить.

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Кусочек превратится в отбивную намного большего размера.
 
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Если в процессе отбивания филе стало полоской, переходим к следующему шагу.


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Сомкните полоску в виде отбивной.

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Такую отбивную, состоящую из полоски, перенесите на смазанный маслом противень. После запекания она примет нормальную форму и никто не догадается, что это была полоска.
 

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Перенести все отбивные на смазанный рафинированным маслом противень.
Посолить (по 2 щепотки соли на каждый кусочек), поперчить.
Сыр натереть на крупной терке.

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Яблоки почистить от кожуры и серединки. Нарезать кусками.

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Яблоки натереть на крупной терке.


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Выложить яблочную мякоть на кусочки курицы.
Слой должен быть плотным.


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Посыпать курицу с яблоками сыром.

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Распределить майонез тонким слоем.
Запекать 30 минут при 180С в хорошо разогретой духовке до румяности.

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Подавать теплым. На гарнир можно приготовить рис или картофельное пюре.

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Приятного аппетита!
 
 

Куриное филе, запеченное с яблоками и сыром

Рубрики:  на радость мясоедам
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