

Шарлотка – всем известный пирог, который можно приготовить вкусно и быстро не только из яблок, но и любых других фруктов и ягод. Сегодня предлагаем пошаговый рецепт с фото шарлотки из тыквы. Уверенны, что вы знаете, как приготовить этот пирог с яблоками очень вкусно, но заменяя яблоки тыквой, технология приготовления несколько изменяется.

Если яблоки в шарлотку добавляют кусочками на дно формы – так, чтобы после приготовления и переворачивания формы они покрывали пирог сверху, то с тыквой можно поступить несколькими способами. Во-первых, тыкву можно нарезать кубиками и добавить прямо в тесто. Во-вторых, ее можно нарезать пластинками до половины сантиметра и выложить на дно – так же, как обычно поступают с яблоками. И, в-третьих, можно использовать тыквенное пюре (хоть готовое консервированное, хоть только что приготовленное из свежей тыквы). Не стоит переживать о том, то пюре может испортить пирог, нарушив консистенцию теста! Чтобы этого не произошло, такую начинку нужно добавлять в меру и понемногу, сразу размешивая, чтобы взбитые яйца не опали. И вообще, в пошаговом приготовлении любой шарлотки важно правильно взбить яйца для теста. Для этого нужно придерживаться элементарных правил: взбивать белки отдельно от желтков, предварительно охладить яйца и посолить их.







Тесто Масло подсолнечное рафинированное 1 ст. л. Мука пшеничная 1 ст. Мускатный орех молотый 0.5 ч. л. Разрыхлитель 1 ч. л. Сахар 1 ст. Тыква свежая 200 г Яйца куриные 3 шт. Для смазывания формы Масло сливочное 1 ст. л. Мука пшеничная 1 ст. л.