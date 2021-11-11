Четверг, 11 Ноября 2021 г. 08:23
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Осенняя шарлотка по-новому… с тыквой🍰
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Метки:
шарлотка
тыква
Шарлотка – всем известный пирог, который можно приготовить вкусно и быстро не только из яблок, но и любых других фруктов и ягод. Сегодня предлагаем пошаговый рецепт с фото шарлотки из тыквы. Уверенны, что вы знаете, как приготовить этот пирог с яблоками очень вкусно, но заменяя яблоки тыквой, технология приготовления несколько изменяется.
Если яблоки в шарлотку добавляют кусочками на дно формы – так, чтобы после приготовления и переворачивания формы они покрывали пирог сверху, то с тыквой можно поступить несколькими способами. Во-первых, тыкву можно нарезать кубиками и добавить прямо в тесто. Во-вторых, ее можно нарезать пластинками до половины сантиметра и выложить на дно – так же, как обычно поступают с яблоками. И, в-третьих, можно использовать тыквенное пюре (хоть готовое консервированное, хоть только что приготовленное из свежей тыквы). Не стоит переживать о том, то пюре может испортить пирог, нарушив консистенцию теста! Чтобы этого не произошло, такую начинку нужно добавлять в меру и понемногу, сразу размешивая, чтобы взбитые яйца не опали. И вообще, в пошаговом приготовлении любой шарлотки важно правильно взбить яйца для теста. Для этого нужно придерживаться элементарных правил: взбивать белки отдельно от желтков, предварительно охладить яйца и посолить их.
Тесто
Масло подсолнечное рафинированное 1 ст. л.
Мука пшеничная 1 ст.
Мускатный орех молотый 0.5 ч. л.
Разрыхлитель 1 ч. л.
Сахар 1 ст.
Тыква свежая 200 г
Яйца куриные 3 шт.
Для смазывания формы
Масло сливочное 1 ст. л.
Мука пшеничная 1 ст. л.
Для работы нам понадобятся яйца, сахар, мука, разрыхлитель, мускатный орех, подсолнечное масло.
Тыкву очистить от кожуры и семечек, порезать небольшими кусочками. Выложить тыкву в жаропрочную форму, сбрызнуть подсолнечным маслом (1 ст. л.). Запекать в предварительно разогретой духовке до готовности (приблизительно 25 минут). Вынуть из духовки и охладить.
3 яйца взбить с сахаром (1 стакан) в пышную воздушную массу.
Аккуратно, лопаткой вмешать просеянную муку (1 стакан) и мускатный орех (0,5 ч. л.).
В конце вмешать остывшую тыкву (200 г).
Форму (у меня диаметром 18 сантиметров) смазать сливочным маслом (1 ст. л.) и обсыпать мукой (1 ст. л.). Выложить тесто в форму.
Готовить в предварительно разогретой до 180°С духовке приблизительно 35 минут (до сухой лучинки).
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