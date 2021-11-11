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галина5819
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Создан: 08.05.2010
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Осенняя шарлотка по-новому… с тыквой🍰

Четверг, 11 Ноября 2021 г. 08:23 + в цитатник

accf4b796238c7c55e42949422939ea3 (46x36, 10Kb)Шарлотка – всем известный пирог, который можно приготовить вкусно и быстро не только из яблок, но и любых других фруктов и ягод. Сегодня предлагаем пошаговый рецепт с фото шарлотки из тыквы. Уверенны, что вы знаете, как приготовить этот пирог с яблоками очень вкусно, но заменяя яблоки тыквой, технология приготовления несколько изменяется.

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Если яблоки в шарлотку добавляют кусочками на дно формы – так, чтобы после приготовления и переворачивания формы они покрывали пирог сверху, то с тыквой можно поступить несколькими способами. Во-первых, тыкву можно нарезать кубиками и добавить прямо в тесто. Во-вторых, ее можно нарезать пластинками до половины сантиметра и выложить на дно – так же, как обычно поступают с яблоками. И, в-третьих, можно использовать тыквенное пюре (хоть готовое консервированное, хоть только что приготовленное из свежей тыквы). Не стоит переживать о том, то пюре может испортить пирог, нарушив консистенцию теста! Чтобы этого не произошло, такую начинку нужно добавлять в меру и понемногу, сразу размешивая, чтобы взбитые яйца не опали. И вообще, в пошаговом приготовлении любой шарлотки важно правильно взбить яйца для теста. Для этого нужно придерживаться элементарных правил: взбивать белки отдельно от желтков, предварительно охладить яйца и посолить их.



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Тесто
Масло подсолнечное рафинированное 1 ст. л.
Мука пшеничная 1 ст.
Мускатный орех молотый 0.5 ч. л.
Разрыхлитель 1 ч. л.
Сахар 1 ст.
Тыква свежая 200 г
Яйца куриные 3 шт.
 
Для смазывания формы
Масло сливочное 1 ст. л.
Мука пшеничная 1 ст. л.
 

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Фото к шагу 1

Для работы нам понадобятся яйца, сахар, мука, разрыхлитель, мускатный орех, подсолнечное масло.

 

Фото к шагу 2

Тыкву очистить от кожуры и семечек, порезать небольшими кусочками. Выложить тыкву в жаропрочную форму, сбрызнуть подсолнечным маслом (1 ст. л.). Запекать в предварительно разогретой духовке до готовности (приблизительно 25 минут). Вынуть из духовки и охладить.

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3 яйца взбить с сахаром (1 стакан) в пышную воздушную массу.

 
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Аккуратно, лопаткой вмешать просеянную муку (1 стакан) и мускатный орех (0,5 ч. л.).

 

Фото к шагу 5

В конце вмешать остывшую тыкву (200 г).

 

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Форму (у меня диаметром 18 сантиметров) смазать сливочным маслом (1 ст. л.) и обсыпать мукой (1 ст. л.). Выложить тесто в форму.

 

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Готовить в предварительно разогретой до 180°С духовке приблизительно 35 минут (до сухой лучинки).

 

Шарлотка с тыквой

Рубрики:  сладкая жизнь
Метки:  

Процитировано 29 раз
Понравилось: 25 пользователям
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Валентина-л-1   обратиться по имени Четверг, 11 Ноября 2021 г. 11:14 (ссылка)
Спасибо.
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Четверг, 11 Ноября 2021 г. 17:03ссылка
галина5819
Станет темным и коротким день осенний без шарлотки...
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liberiana   обратиться по имени Пятница, 12 Ноября 2021 г. 05:00 (ссылка)
Самое то к чаю! Спасибо!!!
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Пятница, 12 Ноября 2021 г. 18:33ссылка
галина5819
И строптивый станет кротким после тыквенной шарлотки!
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ТВБ   обратиться по имени Пятница, 12 Ноября 2021 г. 09:40 (ссылка)
Супер! Спасибо вам, Галина!!!
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Пятница, 12 Ноября 2021 г. 18:35ссылка
галина5819
Вместо стопки горькой водки дерну тыквенной шарлотки!
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Liudmila_Sceglova   обратиться по имени Пятница, 12 Ноября 2021 г. 12:54 (ссылка)
Спасибо! Солнечной пятницы!
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Пятница, 12 Ноября 2021 г. 18:34ссылка
галина5819
Я готова продать все шмотки чтоб отведать вкус шарлотки!
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nmaklygina   обратиться по имени Пятница, 12 Ноября 2021 г. 14:14 (ссылка)
Спасибо!
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Пятница, 12 Ноября 2021 г. 18:36ссылка
галина5819
и от всех сердечных мук вкус шарлотки лучший друг!
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